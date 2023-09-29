Плáттен, Фридрих

Плáттен ( нем. Platten) , Фридрих (Фриц) (08.07.1883, Таблат кантона Санкт-­Галлен, Швейцария — 22.04.1942, Липово, Архангельская обл. СССР) — швейцарский деятель международного социалистического и коммунистического движения. Родился в семье столяра-­краснодеревщика. По профессии слесарь. В 1904 вступил в рабочий просветительский союз «Эйнтрахт». Нелегально приехав в Россию, принял участие в Революции 1905–1907 в России . В 1911–1921 состоял в правлении Социал-­демократической партии Швейцарии. В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 поддержал антивоенную позицию социал-­демократического движения. Принимал участие в работе Циммервальдской конференции 1915 , где познакомился с В. И. Лениным . В 1917 помог русским эмигрантам, среди которых был Ленин, попасть в Россию через Германию. После прихода большевиков к власти участвовал в основании Коммунистического интернационала , принимал участие в Гражданской вой­не в 1917–1922 в России. Вернувшись в Швейцарию, в 1921 основал Коммунистическую партию Швейцарии. В 1923 приехал в Россию, где основал сельскохозяйственную коммуну из швейцарских переселенцев. В годы большого террора 1937–1938 арестован. Умер в тюремной больнице.

Лит .: Свенцицкая О. В. Фриц Платтен — пламенный революционер. М., 1974; Калмыков А. Г. Швейцарский коммунист Фриц Платтен. Петроград, Россия. СПб., 2002. Д. К. Баканов.