ОУЭН РОБЕРТ

ОУЭН РОБЕРТ (англ. Owen) - британский социалист, филантроп.

Из семьи мелкого предпринимателя. Окончив приходскую школу, с 1781 года работал приказчиком в торговых домах Лондона и Манчестера, открыл собственную прядильную мастерскую. Оуэн следовал собственным методам руководства, нашедшим наиболее полное воплощение на фабрике в Нью-Ленарке (Шотландия), управляющим и совладельцем которой он являлся в 1800-1829 годах. Опираясь на философию Просвещения , признававшую человека «продуктом обстоятельств», Оуэн был убеждён в абсолютном влиянии социально-экономической среды на формирование личности. Вложив средства в улучшение условий труда и быта своих рабочих, создав для их детей школу, Оуэн сумел погасить межклассовые конфликты на своём предприятии и повысить его доходность. Он предложил применить успешный опыт Нью-Ленарка для решения социальных проблем, порождённых промышленной революцией (безработица, пауперизм, преступность).

По мнению Оуэна, общественная система, базирующаяся на принципе конкуренции, не способна обеспечить максимально выгодное использование научно-технических достижений и порождает губительную нищету вместо всеобщего достатка. Строй, разделяющий людей на враждующие группы сообразно их национальным, религиозным, политическим, классовым, частнособственническим предрассудкам, необходимо заменить «строем сотрудничества» (co-operation). Отвергая насильственные перемены, Оуэн предлагал «мирную революцию», в основе которой лежит убеждение словом и наглядным примером.

С 1817 года Оуэн публично проповедовал свой план создания «самообеспечивающихся, самоуправляемых сельскохозяйственных и промышленных посёлков единения и сотрудничества», главным принципом которых являлись совместное владение, производство и потребление, сочетание физического и умственного труда, преимуществ города и деревни, равенство прав и обязанностей. Они должны были стать ячейками «нового нравственного мира», «федерации автономных коммун». Примером такой общины стало созданное им в штате Индиана (США) поселение «Новая Гармония».

Идея подобного социального переустройства, подкреплённая опытом Нью-Ленарка и «Новой Гармонии», получила широкое распространение в рабочей среде. Опираясь на радикальное истолкование теории трудовой стоимости Д. Рикардо, последователи Оуэна полагали, что трудящиеся, являющиеся единственным производителем богатств, объединившись в союзы, смогут постепенно собрать средства для создания собственных «посёлков сотрудничества», не прибегая к насилию или помощи имущих. В начале 1830-х годов в Великобритании действовало около 1000 обществ «кооператоров», как именовали себя оуэнисты, проводивших при прямом участии Оуэна ежегодные конгрессы.

Растущее влияние идей Оуэна в рабочей среде привело его к мысли организовать «биржи честного обмена труда», или «рабочие базары», призванные обеспечить труженикам справедливый обмен продукцией в соответствии с их трудозатратами, в обход капиталистического рынка, основанного на денежном обращении. В дополнение к этому Оуэн предлагал создать «производственные гильдии », представлявшие собой альтернативу капиталистическому производству. Становясь совладельцами собственных товариществ, рабочие, считал он, избавлялись от рабства наёмного труда. В 1834 году образован Великий национальный союз производств - первое в Великобритании общенациональное объединение тред-юнионов. Однако в условиях капиталистического рынка и репрессий «рабочие базары» и «производственные гильдии» вскоре прекратили существование, побудив часть последователей Оуэна обратиться к политическим методам борьбы.

В 1840-х годах Оуэн продолжил настойчиво проповедовать своё учение, уделяя в нём преимущественное внимание устройству общин, спиритизму и проблемам воспитания, а также критике религии. Идеи Оуэна, изложенные в многочисленных публикациях, и социальные эксперименты повлияли на будущее развитие социалистических теорий, идеологию тред-юнионизма, кооперативного и других массовых движений XIX века.

Важную роль в обновлении мира Оуэн отводил реформе системы образования. Он пришёл к заключению, что педагогические методы принесут мало пользы, если человеку не будут созданы условия жизни, препятствующие зарождению дурных чувств и побуждений. В идеальном обществе, по его мнению, обязанности индивида совпадут с его интересами; исчезновение классовых противоречий, свободное чередование физической и умственной деятельности, использование механизмов, облегчающих труд, будут содействовать формированию совершенного человека. В 1815 году Оуэн выступил с проектом закона, который ограничивал рабочий день для детей и устанавливал обязательное школьное обучение. В 1816 году открыл в Нью-Ленарке воспитательно-образовательный комплекс «Институт формирования характера», куда входили школа для детей от 1 до 6 лет (ясли и детский сад), дневная школа для детей от 6 до 10 лет, вечерняя школа для подростков от 10 до 17 лет, работавших на фабрике; вечером там же проводились занятия для взрослого населения. Свои воззрения Оуэн изложил в книге «Новый взгляд на общество, или Опыты формирования характера» (1812-1813 годы; русский перевод 1865 года под названием «Образование человеческого характера») и других сочинениях.