НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Коалиционная политика левых политических сил, предполагающая союз коммунистов, социал-демократов и левых демократов.

После неудачи политики Коминтерна в 1927 г. в Китайской революции VI конгресс Коминтерна ограничил политику союзов коммунистических партий «единым фронтом» трудящихся, то есть вовлечением рядовых членов левых организаций в деятельность компартий. Союз с социал-демократическими партиями и тем более левыми демократами отрицался как политика, которая могла привести к поглощению компартий буржуазной системой. Социал-демократы характеризовались как предатели классовых интересов рабочего класса и даже как «социал-фашисты».

После прихода А. Гитлера к власти в Германии, чему способствовал раскол между коммунистами и социал-демократами, Венский боев 1934 г. и праворадикального выступления во Франции в 1934 г., когда коммунисты и социалисты сотрудничали в борьбе с правыми силами, руководители Коминтерна и коммунистических партий, как Г. Димитров, М. Торез, Д. Мануильский и др. стали осторожно убеждать И. Сталина в необходимости создания коалиции с социал-демократами против угрозы фашизма.

Одновременно на руководство Социалистического рабочего интернационала и социалистических партий оказывали воздействие их левые крылья, а также движение против фашизма и войны.

В июле 1934 г. между ФКП и Французской секцией Рабочего интернационала (СФИО) был заключен Пакт о единстве действий. Этот эксперимент привел к значительному росту авторитета левых сил во Франции. В октябре 1934 г. Торез предложил расширить рамки переговоров между ФКП и СФИО, включив в них Республиканскую, радикальную и радикально-социалистическую партию. Эти шаги вызвали дискуссию в руководстве Коминтерна о допустимости распространения опыта ФКП на другие компартии.

9-19 декабря 1934 г. президиум Исполкома Коминтерна, обсуждавший французский опыт, одобрил действия Тореза. Это означало, что после некоторых колебаний Сталин взял курс на создание левых коалиций в Европе, что могло также содействовать политике «коллективной безопасности».

Поворот в стратегии Коминтерна был закреплен его VII конгрессом, который проходил 25 июля – 21 августа 1935 г. В своем докладе на конгрессе Г. Димитров допустил возможность создания правительства Народного фронта, которое поддержат коммунисты.

Поворот в политике коммунистов встретил положительный отклик со стороны социал-демократии и левых либералов. «Народные фронты» пришли к власти во Франции, Испании и Чили. Было достигнуто соглашение между КП Китая и Гоминьдана о прекращении гражданской войны 1927-1936 гг.

Однако Большой террор скомпрометировал СССР в глазах части демократов и социал-демократов, политика «умиротворения» вела к неудаче «коллективной безопасности», что разочаровывало Сталина в перспективах сотрудничества с либеральными государствами. Политика Народного фронта во Франции испытывала кризис, а Народных фронт в Испании потерпел поражение в гражданской войне. Все это привело к кризису политики Народного фронта, которая была завершена после заключения советско-германского договора о ненападении 1939 г. Опыт Народного фронта был использован руководителями коммунистического движения при советизации Прибалтики, в движении Сопротивления и при создании режимов « народной демократии ».

Во время Перестройки приобрела популярность широкого лево-демократического движения, которое называлось «Народный фронт». Возникли народные фронты в СССР.

Исторические источники:

Дневник Г. Димитрова. Новая и новейшая история. 1991, № 4;

Коминтерн против фашизма. М., 1999;

VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. Сборник документов. М., 1975.

Автор статьи: Шубин А.В.