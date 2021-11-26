МИЛЛЬ ДЖОН СТЮАРТ

МИЛЛЬ ДЖОН СТЮАРТ - британский фи­ло­соф, эко­но­мист, пуб­ли­цист и об­щественный дея­тель; пред­ста­ви­тель клас­сического ли­бе­ра­лиз­ма , ос­но­во­по­лож­ник британского по­зи­ти­виз­ма.

Сын Джейм­са Мил­ля, под руководством ко­то­ро­го по­лу­чил раз­но­сто­рон­нее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1820-1821 годах на­хо­дил­ся во Фран­ции, где по­зна­комил­ся с французской об­щественной и эко­но­мической мыс­лью. В 1823-1858 годах слу­жил в Ост-Инд­ской ком­па­нии. В 1836-1840 годах ре­дак­тор журнала «London and West­minster Review». В 1865-1868 годах член Па­ла­ты об­щин английского пар­ла­мен­та, где под­дер­жи­вал ли­бе­раль­ные и де­мо­кра­тические ре­фор­мы (за­щи­та изби­рательных прав жен­щин, пра­во по­да­чи голо­сов ра­бо­чи­ми, зе­мель­ная ре­фор­ма в Ир­лан­дии и др.). Милль ис­пы­тал влия­ние ути­ли­та­ри­ст­ской док­три­ны И. Бен­та­ма, по­ли­ти­ко-эко­но­мических идей Д. Ри­кар­до, фи­ло­со­фии Дж. Берк­ли и Д. Юма, по­зи­ти­виз­ма О. Кон­та, ас­со­циа­тив­ной пси­хо­ло­гии Д. Гарт­ли и сво­его от­ца. По­ли­тические взгля­ды Милля по­сте­пен­но из­ме­ня­лись от за­щи­ты «ра­ди­каль­ной» де­мо­кра­тии к бо­лее трез­во­му её по­ни­ма­нию в ду­хе А. де То­к­ви­ля и уме­рен­но­му со­циа­лиз­му сен-си­мо­ни­ст­ско­го тол­ка.

Милль стре­мил­ся к соз­да­нию со­ци­аль­ной фи­ло­со­фии, опи­раю­щей­ся на опыт­ное зна­ние и стро­гие на­учные ме­то­ды и спо­соб­ст­вую­щей об­щественным ре­фор­мам. В «Сис­те­ме ло­ги­ки сил­ло­ги­сти­че­ской и ин­дук­тив­ной» («A system of logic, ratiocinative and inductive», vol. 1-2, 1843 год; 8th ed., 1872 год; русский перевод, части 1-2, 1865-1867, 1914, 2011 годы) Милль раз­ра­ба­ты­вал в ка­че­ст­ве ло­ги­ки на­учные ис­сле­до­ва­ния и спо­со­ба по­лу­че­ния но­во­го зна­ния ме­то­ды ин­дук­ции (ме­то­ды един­ст­вен­но­го сход­ст­ва и един­ствен­но­го раз­ли­чия, ос­тат­ков и со­пут­ст­вую­щих из­ме­не­ний), соз­даю­щие ос­но­ву для фор­му­ли­ро­ва­ния по­сы­лок де­дук­тив­ных вы­во­дов по­сред­ст­вом различных сил­ло­гиз­мов (эти ме­то­ды по­лу­чи­ли раз­ви­тие в современной тео­рии прав­до­по­доб­ных рас­су­ж­де­ний). В по­ле­мическом сочинении «Рас­смот­ре­ние фи­ло­со­фии сэ­ра Виль­я­ма Га­миль­то­на» («An examination of Sir W. Hamilton’s phylosophy», 1865 год, русский перевод 1869, 2010 годов) Милль обос­но­вы­вал опыт­ное про­ис­хо­ж­де­ние зна­ния из ощу­ще­ний, свя­зан­ных по­сред­ст­вом ус­той­чи­вых пси­хо­ло­гических ас­со­циа­ций, и трак­то­вал ма­те­рию как «по­сто­ян­ную воз­мож­ность ощу­ще­ний», а соз­на­ние - как пред­рас­по­ло­жен­ность пе­ре­жи­вать ощу­ще­ния.

В трак­та­те «Ути­ли­та­риа­низм» («Uti­li­tarianism», 1863 год, русский перевод 1866-1869 годов) Милль, от­ка­зы­ва­ясь от «ко­ли­че­ст­вен­но­го ис­чис­ле­ния» удо­воль­ст­вий И. Бен­та­ма, под­чёр­ки­вал ка­че­ст­вен­ное раз­ли­чие ме­ж­ду удо­воль­ст­вия­ми, счи­тая «ум­ст­вен­ные» (ду­хов­ные) удо­воль­ст­вия бо­лее же­ла­тель­ны­ми и цен­ны­ми как от­ве­чаю­щие выс­шим че­ло­ве­че­ским по­треб­но­стям. Эти­ка ути­ли­та­риз­ма в трак­тов­ке Милля «ста­вит для че­ло­ве­ка це­лью не лич­ное его ве­ли­чай­шее сча­стье, а ве­ли­чай­шую сум­му об­ще­го сча­стья всех» (Ути­ли­та­риа­низм. О сво­бо­де. 2-е издание СПб., 1882 год. С. 27).

Раз­де­ляя в це­лом по­зи­ти­ви­ст­скую фи­ло­со­фию О. Кон­та (Милль пе­ре­пи­сы­вал­ся с ним с 1841 года), Милль не при­ни­мал его со­ци­аль­но-по­ли­тическое уче­ние, ус­мат­ри­вая в про­воз­гла­шае­мой им «ре­ли­гии че­ло­ве­че­ст­ва» «сис­те­му ду­хов­но­го дес­по­тиз­ма», иг­но­ри­рую­щую на­ча­ла че­ло­ве­че­ской сво­бо­ды и ин­ди­ви­ду­аль­но­сти («Огюст Конт и по­зи­ти­визм» - «Auguste Comte et le positivisme», 1865 год, русский перевод 1867, 2007 годов).

В про­грамм­ном эс­се «О сво­бо­де» («On liberty», 1859 год, русский перевод 1861, 1995 годов) Милль от­стаи­вал сво­бо­ду лич­но­сти не толь­ко от по­ли­тического дес­по­тиз­ма вла­сти, но и от мо­раль­но­го при­ну­ж­де­ния об­щественного мне­ния: «един­ст­вен­ное оп­рав­да­ние вме­ша­тель­ст­ва в сво­бо­ду дей­ст­вий лю­бо­го че­ло­ве­ка - са­мо­за­щи­та, пре­дот­вра­ще­ние вре­да, ко­то­рый мо­жет быть на­не­сён дру­гим» ( Милль Д . О сво­бо­де // На­у­ка и жизнь. 1993 год. № 11. С. 12), в ос­таль­ном же че­ло­век «аб­со­лют­но не­за­ви­сим». Сво­бо­да сло­ва, мыс­ли, ча­ст­ной жиз­ни, об­щественных и по­ли­тических объ­е­ди­не­ний ста­но­вит­ся ре­аль­но­стью при де­мо­кра­тическом прав­ле­нии, ко­то­рое, од­на­ко, не га­ран­ти­ру­ет от ти­ра­нии боль­шин­ст­ва. По­это­му в «Раз­мыш­ле­ни­ях о пред­ста­ви­тель­ном прав­ле­нии» («Considerations on representative govern­ment», 1861 год, русский перевод, выпуски 1-2, 1863-1864 годы) Милль сфор­му­ли­ро­вал прин­цип про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва в пар­ла­мен­те всех зна­чительных со­ци­аль­ных групп. Милль ак­тив­но под­дер­жи­вал борь­бу жен­щин за рав­но­пра­вие, за­щи­те их по­ли­тических и со­ци­аль­ных прав по­свя­ще­на его книга «О под­чи­не­нии жен­щи­ны» («The subjecti­on of women», 1869 год, русский перевод 1869 год), на­пи­сан­ная во мно­гом под влия­ни­ем идей его же­ны Г. Тей­лор.

Главный эко­но­мический труд Милля «Ос­но­вы по­ли­ти­че­ской эко­но­мии» («Principles of po­litical economy», 1848 год, русский перевод, тома 1-2, 1865, 2007 годы) стал свод­ным из­ло­же­ни­ем клас­си­че­ской по­ли­ти­че­ской эко­но­мии и од­но­вре­мен­но тео­ре­тическим обос­но­ва­ни­ем про­грам­мы уме­рен­но­го ре­фор­миз­ма. Трак­тат ос­та­вал­ся основным эко­но­мическим учеб­ни­ком в Анг­лии и об­раз­цом для под­ра­жа­ния по всей Ев­ро­пе при по­строе­нии кур­сов по­лит­эко­но­мии вплоть до конца XIX века. Оп­ре­де­ляя по­ли­тическую эко­но­мию как нау­ку о за­ко­нах про­из­вод­ст­ва и об­ме­на ма­те­ри­аль­но­го бо­гат­ст­ва, Милль вслед за А. Сми­том, Д. Ри­кар­до и Т.Р. Маль­ту­сом счи­тал эти за­ко­ны (лич­но­го ин­те­ре­са, спро­са и пред­ло­же­ния, убы­ваю­ще­го пло­до­ро­дия, срав­ни­тель­ных пре­иму­ществ в ме­ж­ду­народной тор­гов­ле и т. д.) «ес­те­ст­вен­ны­ми» и не­уст­ра­ни­мы­ми, но до­пол­няе­мы­ми воз­мож­ным за­ко­но­дательным пре­об­ра­зо­ва­ни­ем от­но­ше­ний рас­пре­де­ле­ния (уве­ли­че­ние чис­ла мел­ких соб­ст­вен­ни­ков, про­грес­сив­ный на­лог на на­след­ст­во и зе­мель­ную рен­ту, раз­ви­тие ра­бо­чих коо­пе­ра­ти­вов и др.). Бу­ду­чи при­вер­жен­цем «за­ко­на на­ро­до­на­се­ле­ния» Маль­ту­са, Милль пред­ла­гал в ка­че­ст­ве про­ти­во­дей­ст­вия за­ко­но­да­тель­ст­во о вы­со­ком брач­ном воз­рас­те, а так­же ве­рил, что низ­шие клас­сы спо­соб­ны к доб­ро­воль­но­му ог­ра­ни­че­нию раз­ме­ров сво­их се­мейств. В от­ли­чие от тео­рии стои­мо­сти Ри­кар­до, Милль пред­ло­жил тео­рию из­дер­жек про­из­вод­ст­ва, вклю­чаю­щих сред­нюю при­быль на вло­жен­ный ка­пи­тал, и от­ка­зал­ся от ри­кар­ди­ан­ско-маль­ту­зи­ан­ской док­три­ны «ра­бо­че­го фон­да», про­по­ве­до­вав­шей бес­по­лез­ность по­вы­ше­ния ре­аль­ной зар­пла­ты вы­ше уров­ня про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма. Раз­де­ляя ги­по­те­зу Ри­кар­до о тен­ден­ции ка­пи­та­ли­стического об­ще­ст­ва к «ста­цио­нар­но­му со­стоя­нию», Милль счи­тал, что ос­лаб­ле­ние эко­но­мической ак­тив­но­сти бу­дет со­про­во­ж­дать­ся уси­ле­ни­ем сти­му­лов к мо­раль­но­му со­вер­шен­ст­во­ва­нию об­ще­ст­ва и «луч­ше­му рас­пре­де­ле­нию», что бо­лее важ­но, чем рост про­изводства. При­дер­жи­ва­ясь «за­ко­на рын­ка» Ж.Б. Сэя, Милль в сво­ей тео­рии цик­лических ко­ле­ба­ний вы­дви­нул ги­по­те­зу о двух со­стоя­ни­ях рын­ка: ста­тич­ном и спе­ку­ля­тив­ном, при ко­то­ром воз­мож­ны «вне­зап­ные пе­ре­ме­ны» в кре­ди­то­спо­соб­но­сти фирм, ве­ду­щие к тор­го­вым кри­зи­сам.

Сочинения:

Рас­су­ж­де­ния и ис­сле­до­ва­ния по­ли­ти­че­ские, фи­ло­соф­ские и ис­то­ри­че­ские. СПб., 1864-1865. Ч. 1-3;

Анг­лия и Ир­лан­дия. Хар., 1873;

Ав­то­био­гра­фия. М., 1896;

Collected works / Ed. J. M. Robson. Toronto; L., 1963-1991. Vol. 1-33.