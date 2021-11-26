МИЛЛЬ ДЖОН СТЮАРТ
МИЛЛЬ ДЖОН СТЮАРТ - британский философ, экономист, публицист и общественный деятель; представитель классического либерализма, основоположник британского позитивизма.
Сын Джеймса Милля, под руководством которого получил разностороннее домашнее образование. В 1820-1821 годах находился во Франции, где познакомился с французской общественной и экономической мыслью. В 1823-1858 годах служил в Ост-Индской компании. В 1836-1840 годах редактор журнала «London and Westminster Review». В 1865-1868 годах член Палаты общин английского парламента, где поддерживал либеральные и демократические реформы (защита избирательных прав женщин, право подачи голосов рабочими, земельная реформа в Ирландии и др.). Милль испытал влияние утилитаристской доктрины И. Бентама, политико-экономических идей Д. Рикардо, философии Дж. Беркли и Д. Юма, позитивизма О. Конта, ассоциативной психологии Д. Гартли и своего отца. Политические взгляды Милля постепенно изменялись от защиты «радикальной» демократии к более трезвому её пониманию в духе А. де Токвиля и умеренному социализму сен-симонистского толка.
Милль стремился к созданию социальной философии, опирающейся на опытное знание и строгие научные методы и способствующей общественным реформам. В «Системе логики силлогистической и индуктивной» («A system of logic, ratiocinative and inductive», vol. 1-2, 1843 год; 8th ed., 1872 год; русский перевод, части 1-2, 1865-1867, 1914, 2011 годы) Милль разрабатывал в качестве логики научные исследования и способа получения нового знания методы индукции (методы единственного сходства и единственного различия, остатков и сопутствующих изменений), создающие основу для формулирования посылок дедуктивных выводов посредством различных силлогизмов (эти методы получили развитие в современной теории правдоподобных рассуждений). В полемическом сочинении «Рассмотрение философии сэра Вильяма Гамильтона» («An examination of Sir W. Hamilton’s phylosophy», 1865 год, русский перевод 1869, 2010 годов) Милль обосновывал опытное происхождение знания из ощущений, связанных посредством устойчивых психологических ассоциаций, и трактовал материю как «постоянную возможность ощущений», а сознание - как предрасположенность переживать ощущения.
В трактате «Утилитарианизм» («Utilitarianism», 1863 год, русский перевод 1866-1869 годов) Милль, отказываясь от «количественного исчисления» удовольствий И. Бентама, подчёркивал качественное различие между удовольствиями, считая «умственные» (духовные) удовольствия более желательными и ценными как отвечающие высшим человеческим потребностям. Этика утилитаризма в трактовке Милля «ставит для человека целью не личное его величайшее счастье, а величайшую сумму общего счастья всех» (Утилитарианизм. О свободе. 2-е издание СПб., 1882 год. С. 27).
Разделяя в целом позитивистскую философию О. Конта (Милль переписывался с ним с 1841 года), Милль не принимал его социально-политическое учение, усматривая в провозглашаемой им «религии человечества» «систему духовного деспотизма», игнорирующую начала человеческой свободы и индивидуальности («Огюст Конт и позитивизм» - «Auguste Comte et le positivisme», 1865 год, русский перевод 1867, 2007 годов).
В программном эссе «О свободе» («On liberty», 1859 год, русский перевод 1861, 1995 годов) Милль отстаивал свободу личности не только от политического деспотизма власти, но и от морального принуждения общественного мнения: «единственное оправдание вмешательства в свободу действий любого человека - самозащита, предотвращение вреда, который может быть нанесён другим» (Милль Д. О свободе // Наука и жизнь. 1993 год. № 11. С. 12), в остальном же человек «абсолютно независим». Свобода слова, мысли, частной жизни, общественных и политических объединений становится реальностью при демократическом правлении, которое, однако, не гарантирует от тирании большинства. Поэтому в «Размышлениях о представительном правлении» («Considerations on representative government», 1861 год, русский перевод, выпуски 1-2, 1863-1864 годы) Милль сформулировал принцип пропорционального представительства в парламенте всех значительных социальных групп. Милль активно поддерживал борьбу женщин за равноправие, защите их политических и социальных прав посвящена его книга «О подчинении женщины» («The subjection of women», 1869 год, русский перевод 1869 год), написанная во многом под влиянием идей его жены Г. Тейлор.
Главный экономический труд Милля «Основы политической экономии» («Principles of political economy», 1848 год, русский перевод, тома 1-2, 1865, 2007 годы) стал сводным изложением классической политической экономии и одновременно теоретическим обоснованием программы умеренного реформизма. Трактат оставался основным экономическим учебником в Англии и образцом для подражания по всей Европе при построении курсов политэкономии вплоть до конца XIX века. Определяя политическую экономию как науку о законах производства и обмена материального богатства, Милль вслед за А. Смитом, Д. Рикардо и Т.Р. Мальтусом считал эти законы (личного интереса, спроса и предложения, убывающего плодородия, сравнительных преимуществ в международной торговле и т. д.) «естественными» и неустранимыми, но дополняемыми возможным законодательным преобразованием отношений распределения (увеличение числа мелких собственников, прогрессивный налог на наследство и земельную ренту, развитие рабочих кооперативов и др.). Будучи приверженцем «закона народонаселения» Мальтуса, Милль предлагал в качестве противодействия законодательство о высоком брачном возрасте, а также верил, что низшие классы способны к добровольному ограничению размеров своих семейств. В отличие от теории стоимости Рикардо, Милль предложил теорию издержек производства, включающих среднюю прибыль на вложенный капитал, и отказался от рикардианско-мальтузианской доктрины «рабочего фонда», проповедовавшей бесполезность повышения реальной зарплаты выше уровня прожиточного минимума. Разделяя гипотезу Рикардо о тенденции капиталистического общества к «стационарному состоянию», Милль считал, что ослабление экономической активности будет сопровождаться усилением стимулов к моральному совершенствованию общества и «лучшему распределению», что более важно, чем рост производства. Придерживаясь «закона рынка» Ж.Б. Сэя, Милль в своей теории циклических колебаний выдвинул гипотезу о двух состояниях рынка: статичном и спекулятивном, при котором возможны «внезапные перемены» в кредитоспособности фирм, ведущие к торговым кризисам.
Сочинения:
Рассуждения и исследования политические, философские и исторические. СПб., 1864-1865. Ч. 1-3;
Англия и Ирландия. Хар., 1873;
Автобиография. М., 1896;
Collected works / Ed. J. M. Robson. Toronto; L., 1963-1991. Vol. 1-33.