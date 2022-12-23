МАРКС , КАРЛ ГЕНРИХ

Маркс ( нем. Marx) , Карл Генрих (05.05.1818, Трир — 14.03.1883, Лондон) — социальный мыслитель, экономист, философ, политический деятель, основатель марксизма . Учился в Боннском и Берлинском университетах, доктор философии (в 1841 представил диссертацию «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура»). Участвовал в кружке младогегельянцев. В 1842—1843 был редактором оппозиционной «Рейнской газеты». Женился на Жени фон Вестфален, которая стала и его политическим товарищем. Работая в газете, увлекся экономическими проблемами. В 1844—1848 находился в эмиграции во Франции и Бельгии. В 1844 совместно с А. Руге выпустил «Немецко-французский ежегодник» . В 1843—1844 под влиянием работ Л. Фейербаха М. перешел к материализму и стал разрабатывать диалектический и исторический материализм и основанный на них критический анализ капиталистической экономики (политэкономию капиталистического общества). Разрабатывал тему «отчуждения» и формационную теорию. Пришел к выводу о необходимости ликвидации капиталистического общества и замены его коммунизмом — обществом без классовых различий, которое развивается по единому плану. Силой, способной, с точки зрения М., свергнуть капитализм революционным путем, является пролетариат, который ведет классовую борьбу против буржуазии . После пролетарской революции должна быть установлена диктатура пролетариата и его партии — коммунистов.

С 1844 М. тесно сотрудничал с Ф. Энгельсом , вместе с которым написал ряд произведений, в том числе — «Немецкая идеология» (1846), «Манифест коммунистической партии» (1848). В 1844—1852 М. был одним из лидеров Союза коммунистов. Активный участник фракционной борьбы в социалистическом движении. Первая опубликованная книга М. «Нищета философии» (1846) посвящена критике П.-Ж. Прудона, который раньше, чем М., опубликовал диалектическую критику капитализма. В 1848, во время Революций 1848—1849, М. вернулся в Германию, стал редактором «Новой рейнской газеты» (1848—1849) и одним из лидеров Кельнского рабочего союза. С 1849 в эмиграции в Лондоне. Занимался публицистикой. Вкладом М. в развитие социальной науки стал классовый анализ Французской Революции 1848—1852 «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852) и теория прибавочной стоимости, изложенная в 1-м томе книги «Капитал» (1867, 2-й и 3-й тома не были закончены и вышли посмертно в 1885 и 1894).

В 1864 М. принял участие в учредительном собрании Интернационала 1-го и вошел в его Генеральный совет. Развернул борьбу в Интернационале против антиавторитарного социализма ( анархизма ) — прудонистов, а затем М. А. Бакунина и его сторонников. Противники обвиняли М. и Энгельса в стремлении навязать Интернационалу диктатуру Генерального совета и фракции социалистов-государственников. Бакунин подверг критике идеологические позиции М., считая, что осуществление марксизма приведет к замене капиталистической эксплуатации еще большим угнетением со стороны государственной бюрократии. В 1872 Генеральный совет созвал Гаагский конгресс Интернационала, обеспечив большинство сторонникам М. Они исключили Бакунина из Интернационала. Но большинство федераций Интернационала не признали решений Гаагского конгресса и вышли из марксистского Интернационала, создав Интернационал федералистов. В ходе полемики с анархистами в позиции М. и Энгельса усилилась критика государственности, они считали, что нужно стремиться к созданию не государства, а коммуны (в качестве модели предлагали Парижскую коммуну 1871 ). Но они выступали за централизацию экономики будущего общества, которое должно работать по единому плану. В результате их модель социализма и коммунизма оставалась авторитарной. С 1873 М. прекратил работу в фактически распавшемся Интернационале и сосредоточился на укреплении позиций своих сторонников в социал-демократических партиях, прежде всего германской. В 1875 М. в работе «Критика Готской программы» выступил с критикой лассальянства (см. Лассаль ) в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако его требования не были удовлетворены. Но М. и Энгельс сохраняли влияние на социал-демократическое движение. В 1879 под угрозой публичного выступления против оппортунизма ряда руководителей СДПГ они добились изменения состава редакции органа партии «Социал-демократ». «Школа» М., его друзья, ученики и родственники (дочери М. тоже были социалистками и женами видных социалистов) приобретала все большее влияние в европейском социалистическом движении. После кончины М. благодаря усилиям Энгельса и молодых сторонников идей М., марксизм возобладал в социалистических и рабочих партиях, оказал большое воздействие на развитие гуманитарных наук. В ХХ в. марксисты победили во многих странах, повсеместно существовали партии, считавшие себя марксистскими, ученые и публицисты, считавшие себя марксистами. Таким образом, М. оказал своим наследием более глубокое воздействие на развитие мира, чем современные ему правители.

Соч. : Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1955—1981.

Лит. : Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956; Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957; Лапин Н. И. Молодой Маркс. М., 1986; Бакунин М. А. Философия, социология, политика. М., 1989; Федосеев П. П. Карл Маркс. Биография. М., 1989; Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991; Шубин А. В. Социализм: «золотой век» теории. М., 2007; Аттали Ж. Карл Маркс. М., 2008; Габриэл М. Карл Маркс. Любовь и капитал. История личной жизни. М., 2014. А. В. Шубин.