МАРХЛEВСКИЙ , ЮЛИАН-БАЛЬТАЗАР ЮЗЕ­ФОВИЧ

Мархлeвский, Юлиан-Бальтазар Юзе­фович (17.05.1866, Влоцлавек, Варшавская губ. — 22.03.1925, Нерви, Италия) — польский, немецкий и российский политик-коммунист, революционер, публицист, дипломат. Также известен под псевдонимами Карский и Куявяк.

Родился в семье обедневшего польского шляхтича Ю. Мархлевского и немки А. Рикерсфельд, в связи с чем свободно владел польским и немецким языком. С раннего возраста работал на красильных фабриках в Варшаве, а затем в Германии, где присоединился к социал-демократическим организациям и стал основателем Союза польских рабочих в 1889. В 1891 был арестован и заключен в тюрьму, а в 1893 эмигрировал в Швейцарию. Был соратником Я. Тышки и Р. Люксембург , с которыми стоял у основания Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) в 1893. Член редакции социалистических газет: «Красное знамя», «Социалистический обзор» и «Рабочее дело». В 1896 окончил Цюрихский университет. Во время Революции 1905—1907 в России занимался снабжением боевых организаций СДКПиЛ. В 1907 стал делегатом V (Лондонского) съезда Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), где был избран кандидатом в члены ЦК РСДРП . Во время Первой мировой войны участвовал в формировании союза «Спартак» в Германии, за что оказался в германском концлагере. После подписания Брестского мира 1918 прибыл в Россию. В Советской России принял участие в создании Коммунистического интернационала. Был одним из основателей и первым председателем ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Во время Советско-польской войны 1919—1920 совместно с Ф. Э. Дзержинским был участником Польского бюро ЦК РКП(б) и Польского революционного комитета . В 1919 вел неофициальные переговоры с польской стороной о прекращении боевых действий. В 1920 участвовал в советско-литовских переговорах о заключении мира. В 1921 в качестве наблюдателя от советского правительства совместно с делегацией ДВР участвовал в переговорах с Японией на Дайренской конференции 1921—1922. Был автором множества сочинений по философии, экономике, литературе, искусствоведению и истории Польши.

Соч. : Война и мир между буржуазной Польшей и советской Россией. М., 1921; Сочинения. М.–Л., 1931.

Лит. : Моравский С. Юлиан Мархлевский о декоративном искусстве. М., 1960; Неволина В. С., Яжборовская И. С. Юлиан Юзефович Мархлевский. М., 1966; Черных М. Н. Вклад Ю. Мархлевского и Р. Люксембург в развитие немецко-русских и немецко-польских связей. М., 1969; Евзеров Р. Я., Яжборовская И. С. Юлиан Мархлевский: пламенный борец за идеи социализма. М., 1980; Черных М. Н. Деятельность Ю. Мархлевского в Советской России в 1918—1920-х годах. М., 1988; Советско-польские отношения в 1918—1945 гг. Сборник документов в 4 т. Т. 1. М., 2017; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918—1923). Прилив. М., 2020. Д. К. Баканов.