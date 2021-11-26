ЛАБРИОЛА Антонио
ЛАБРИОЛА АНТОНИО - итальянский философ и публицист.
Из семьи учителя. В 1861-1864 годах учился на философском факультете Неаполитанского университетата. Ученик Б. Спавенты, влияние которого сказалось в ранних сочинениях Лабриола, написанных с позиций левого гегельянства.
В дальнейшем испытал воздействие идей И. Ф. Гербарта. В 1870-1874 годах активно сотрудничал в либеральных политических журналах.
С 1871 года приват-доцент Неаполитанского университета, с 1874 года профессор Римского университета. На рубеже 1880-1890 годах обратился к марксизму, в распространении которого в Италии работы Лабриола сыграли виднейшую роль («В память Манифеста коммунистов» – «In memoria del manifesto dei comunisti», 1895; «Об историческом материализме» – «Del materialismo storico», 1896, и др.).
Марксизм Лабриола рассматривал не как законченную систему, но как метод анализа общественно-исторической реальности в её обусловленности многообразными факторами, важнейшими из которых он считал экономику и социальную психологию.
С 1890 года вёл интенсивную переписку с Ф. Энгельсом, К. Каутским, Э. Бернштейном, Ж. Сорелем. Содействовал основанию Итальянской социалистической партии (1892).
Влияние идей Лабриола испытали Б. Кроче и А. Грамши (марксизм как «философия практики» и др.).
Сочинения:
К «кризису марксизма». К., 1906;
О социализме. СПб., 1906;
Lettere a Engels. Roma, 1949;
Opere complete. Mil., 1959–1961. Vol. 1–3;
Очерки материалистического понимания истории. М., 1960.