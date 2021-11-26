ЛАБРИОЛА Антонио

ЛАБРИОЛА АНТОНИО - итальянский фи­ло­соф и пуб­ли­цист.

Из се­мьи учи­те­ля. В 1861-1864 годах учил­ся на фи­лософском факультете Не­апо­ли­тан­ско­го университетата. Уче­ник Б. Спа­вен­ты, влия­ние ко­то­ро­го ска­за­лось в ран­них со­чи­не­ни­ях Лабриола, на­пи­сан­ных с по­зи­ций ле­во­го ге­гель­ян­ст­ва.

В даль­ней­шем ис­пы­тал воз­дей­ст­вие идей И. Ф. Гер­бар­та. В 1870-1874 годах ак­тив­но со­труд­ни­чал в ли­бе­раль­ных по­ли­тических жур­на­лах.

С 1871 года при­ват-до­цент Не­апо­ли­тан­ско­го университета, с 1874 года профессор Рим­ско­го университета. На ру­бе­же 1880-1890 годах об­ра­тил­ся к мар­ксиз­му, в рас­про­стра­не­нии ко­то­ро­го в Ита­лии ра­бо­ты Лабриола сыг­ра­ли вид­ней­шую роль («В па­мять Ма­ни­фе­ста ком­му­ни­стов» – «In memo­ria del manifesto dei comunisti», 1895; «Об ис­то­ри­че­ском ма­те­риа­лиз­ме» – «Del ma­terialismo storico», 1896, и др.).

Мар­ксизм Лабриола рас­смат­ри­вал не как за­кон­чен­ную сис­те­му, но как ме­тод ана­лиза об­щественно-ис­то­рической ре­аль­но­сти в её обу­слов­лен­но­сти мно­го­об­раз­ны­ми фак­то­ра­ми, важ­ней­ши­ми из ко­то­рых он счи­тал эко­но­ми­ку и со­ци­аль­ную пси­хо­ло­гию.

С 1890 года вёл ин­тен­сив­ную пе­ре­пис­ку с Ф. Эн­гель­сом, К. Ка­ут­ским, Э. Берн­штей­ном, Ж. Со­ре­лем. Со­дей­ст­во­вал ос­но­ва­нию Италь­ян­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (1892).

Влия­ние идей Лабриола ис­пы­та­ли Б. Кро­че и А. Грам­ши (мар­ксизм как «фи­ло­со­фия прак­ти­ки» и др.).

Сочинения:

К «кри­зи­су мар­ксиз­ма». К., 1906;

О со­циа­лиз­ме. СПб., 1906;

Lettere a Engels. Ro­ma, 1949;

Opere complete. Mil., 1959–1961. Vol. 1–3;

Очер­ки ма­те­риа­ли­сти­че­ско­го по­ни­ма­ния ис­то­рии. М., 1960.