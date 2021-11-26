КОНСЕРВАТИЗМ

КОНСЕРВАТИЗМ (от лат. conservo - ох­ра­нять, со­хра­нять) - в ши­ро­ком смыс­ле - обо­зна­че­ние умо­на­строе­ния и жиз­нен­ной по­зи­ции, ха­рак­тер­ны­ми осо­бен­но­стя­ми ко­то­рых яв­ля­ют­ся при­вер­жен­ность тра­ди­ции - со­ци­аль­ной, нрав­ст­вен­ной, ре­ли­ги­оз­ной, свя­зан­ное с этим не­до­ве­рие к лю­бым ра­ди­каль­ным но­во­вве­де­ни­ям и пред­поч­те­ние мед­лен­ных, по­сте­пен­ных из­ме­не­ний («ор­га­ни­че­ской эво­лю­ции»).

По оп­ре­де­ле­нию од­но­го из вид­ней­ших идео­ло­гов британского кон­сер­ва­тиз­ма М. Оук­шот­та , «быть кон­сер­ва­то­ром оз­на­ча­ет пред­по­чи­тать из­вест­ное - не­из­вест­но­му, ис­пы­тан­ное - не­из­ве­дан­но­му, факт - за­гад­ке, на­сущ­ное - воз­мож­но­му, ог­ра­ни­чен­ное - бес­край­не­му, близ­кое - да­лё­ко­му, дос­та­точ­ное - из­бы­точ­но­му, удоб­ное - иде­аль­но­му…» (Oakeshott M. Rationa­lism in politics, and other essays. L., 1962 год. P. 169). В этом смыс­ле консерватизм не свя­зан с какой-либо оп­ре­де­лён­ной тео­ри­ей, су­ще­ст­ву­ет главным образом ла­тент­но и по­лу­ча­ет то или иное идео­ло­гическое оформ­ле­ние как от­вет на вы­зо­вы, об­ра­щён­ные к кон­крет­но­му об­ще­ст­ву и под­ры­ваю­щие сло­жив­ший­ся ук­лад жиз­ни.

В бо­лее уз­ком смыс­ле консерватизм - од­но из об­щественно-по­ли­тических те­че­ний XIX-XX веков, идео­ло­гия ко­то­ро­го, од­на­ко, с тру­дом под­да­ёт­ся сис­те­ма­ти­за­ции в си­лу мно­го­об­ра­зия тех ре­лигиозных, куль­тур­но-ис­то­рических, национальных тра­ди­ций, на ко­то­рые обыч­но ссы­ла­ют­ся кон­сер­ва­то­ры. В от­ли­чие от ли­бе­ра­лиз­ма и со­циа­лиз­ма, консерватизм, не имею­щий идеа­ла со­вер­шен­но­го об­щественного строя, оп­ре­де­ля­ет­ся С. Хан­тинг­то­ном как «ин­сти­ту­цио­наль­ная идео­ло­гия», т. е. вы­сту­паю­щая в за­щи­ту на­лич­ных со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов, ко­гда они ока­зы­ва­ют­ся под уг­ро­зой.

Воз­ник­но­ве­ние консерватизма как по­ли­тического те­че­ния в конце XVIII - начале XIX веков свя­за­но с ре­ак­ци­ей на со­бы­тия Французской ре­во­лю­ции XVIII века . Cвоё пер­во­на­чаль­ное вы­ра­же­ние он по­лу­чил пре­ж­де все­го в про­грамм­ных «Раз­мыш­ле­ни­ях о ре­во­лю­ции во Фран­ции» (1790 год) Э. Бёр­ка, а так­же в со­чи­не­ни­ях Ж. де Ме­ст­ра, Л. Бо­наль­да, ран­не­го Ф.Р. де Ла­мен­не, С. Кол­рид­жа, немецких пуб­ли­ци­стов и по­ли­тических мыс­ли­те­лей Ф. Ген­ца, А. Мюл­ле­ра и др.

Тер­мин уко­ре­нил­ся бла­го­да­ря на­зва­нию из­да­вав­ше­го­ся Ф.Р. де Ша­тоб­риа­ном в 1818-1820 годы журнала «Le Conser­va­teur». Об­щим для это­го ран­не­го по­ли­тического консерватизма яви­лось не­га­тив­ное от­но­ше­ние к по­пыткам пе­ре­соз­дать об­ще­ст­во по какому-либо «ра­цио­наль­но­му» про­ек­ту: при­тя­за­ни­ям про­све­ти­тель­ско­го «ав­то­ном­но­го» ра­зу­ма с его аб­ст­ракт­ны­ми кон­цеп­ция­ми иде­аль­но­го об­щественного уст­рой­ст­ва был про­ти­во­пос­тав­лен ав­то­ри­тет тра­ди­ции - кол­лек­тив­ных ве­ро­ва­ний, нра­вов и обы­ча­ев, в ко­то­рых во­пло­тил­ся мно­го­ве­ко­вой опыт дан­но­го на­ро­да, пред­став­лен­ный та­ки­ми ис­то­ри­че­ски сло­жив­ши­ми­ся ин­сти­ту­ция­ми, как Цер­ковь и го­су­дар­ст­во (ре­ли­гия как «ос­но­ва гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва» у Бёр­ка, со­юз «тро­на и ал­та­ря» у Ж. де Ме­ст­ра и др.).

Тра­ди­ция по­ни­ма­ет­ся Бёр­ком как пре­ем­ст­вен­ная связь не толь­ко с про­шлы­ми, но и с бу­ду­щи­ми по­ко­ле­ния­ми. Пе­ре­да­вае­мые тра­ди­ци­ей ос­но­во­по­ла­гаю­щие цен­но­сти име­ют сво­им ис­точ­ни­ком транс­цен­дент­ный мо­раль­ный по­ря­док, ус­та­нов­лен­ный Бо­гом и пре­вос­хо­дя­щий че­ло­ве­че­ское ра­зу­ме­ние. Зло из­на­чаль­но ко­ре­нит­ся не в тех или иных об­щественных уч­ре­ж­де­ни­ях, как по­ла­гал Ж.Ж. Рус­со, но в са­мой че­ло­ве­че­ской при­ро­де, не­су­щей на се­бе пе­чать пер­во­род­но­го гре­ха. Ре­во­люционным тре­бо­ва­ни­ям ра­вен­ст­ва и ли­бе­раль­ным док­три­нам, ис­хо­див­шим из со­ци­аль­но­го ато­миз­ма, бы­ла про­ти­во­пос­тав­ле­на кон­цеп­ция об­ще­ст­ва как ие­рар­хи­че­ски уст­ро­ен­но­го ор­га­ни­че­ско­го це­ло­го, в ко­то­ром разл. ин­ди­ви­ды и груп­пы в си­лу тра­ди­ции вы­пол­ня­ют раз­ные за­да­чи на бла­го это­го еди­но­го це­ло­го. Тео­рия об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра от­вер­га­лась как ра­цио­на­ли­стическая фик­ция.

Консерватизм в анг­ло­сак­сон­ском ми­ре был бо­лее ли­бе­ра­лен, чем в стра­нах кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы, где центральную роль в со­хра­не­нии со­ци­аль­ной ста­биль­но­сти от­во­ди­лась го­су­дар­ст­ву и Церк­ви. Э. Бёрк, за­щит­ник лич­ной сво­бо­ды и британского пар­ла­мен­та­риз­ма, при­да­вал важ­ное зна­че­ние в фор­ми­ро­ва­нии ин­ди­ви­да «ма­лым кла­нам» - се­мье, гиль­ди­ям, ас­со­циа­ци­ям. К. Мет­тер­них, вид­ней­ший кон­сер­ва­тив­ный по­ли­тик эпо­хи Рес­тав­ра­ции, счи­тал, что не­воз­мож­но пе­ре­не­сти прин­ци­пы британской кон­сти­ту­ции на ев­ропейский кон­ти­нент. Кле­ри­каль­но-мо­нар­хических идеи французских тра­ди­цио­на­ли­стов и ря­да немецких ро­ман­ти­ков во мно­гом оп­ре­де­ли­ли идео­ло­гию Свя­щен­но­го сою­за. С ран­ним консерватизм свя­зан ряд фи­лосовских и юри­дических кон­цеп­ций, раз­ра­ба­ты­вав­ших­ся пре­ж­де все­го в Гер­ма­нии: ис­то­ри­ческая шко­ла пра­ва (Ф.К. фон Са­ви­ньи) и др.

Пер­вой по­ли­тической пар­ти­ей, ко­то­рая ста­ла на­зы­вать­ся «кон­сер­ва­тив­ной» с 1830-х годов, бы­ли британские то­ри (см. Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия), ли­дер ко­то­рых Р. Пиль ви­дел за­да­чу пар­тии в про­ве­де­нии ре­форм при со­хра­не­нии об­щественного по­ряд­ка.

На про­тя­же­нии XIX века вме­сте с бы­ст­рой ин­ду­ст­риа­ли­за­ци­ей, ур­ба­ни­за­ци­ей, за­вер­ше­ни­ем фор­ми­ро­ва­ния национальных го­су­дарств про­ис­хо­ди­ла по­сте­пен­ная транс­фор­ма­ция кон­сер­ва­тив­ной идео­ло­гии и по­ли­ти­ки: кон­сер­ва­тив­ные пар­тии ста­ли вы­ра­жать ин­те­ре­сы не толь­ко при­ви­ле­ги­ро­ван­ных со­сло­вий «ста­ро­го по­ряд­ка», но и про­мыш­лен­ни­ков, аг­ра­ри­ев, городской мел­кой и сред­ней бур­жуа­зии. Во Фран­ции, на­ря­ду с консерватизмом ле­ги­ти­ми­стов из «бес­по­доб­ной па­ла­ты», к 1830-м годам фор­ми­ру­ет­ся «ли­бе­раль­ный кон­сер­ва­тизм» (тер­мин ввёл в обо­рот Ф. Ги­зо), на ко­то­рый ори­ен­ти­ро­ва­лись сто­рон­ни­ки Луи Фи­лип­па. В Гер­ма­нии, где консерватизм был в наи­боль­шей сте­пе­ни свя­зан с иде­ей со­хра­не­ния «ста­ро­го по­ряд­ка», су­ще­ст­во­вал так­же «ре­фор­ма­тор­ский кон­сер­ва­тизм» (Reformkonservatusmus) К. фом Штей­на. В Ве­ли­ко­бри­та­нии ли­бе­раль­ные по­ли­тические ре­фор­мы, пре­дос­та­вив­шие боль­шей час­ти на­се­ле­ния из­би­ра­тель­ные пра­ва, про­во­ди­лись ка­би­не­та­ми то­ри - Пи­ля и Б. Диз­ра­эли. О. фон Бис­марк и Диз­ра­эли ста­ли вид­ней­ши­ми кон­сер­ва­тив­ны­ми по­ли­ти­ка­ми второй половины XIX века консерватизм этой эпо­хи час­то смы­ка­ет­ся с на­цио­на­лиз­мом. К началу XX века воз­ни­ка­ют и край­не пра­вые кон­сер­ва­тив­ные пар­тии (напр., «Ак­сь­он фран­сез», воз­глав­ляе­мая Ш. Мор­ра­сом).

Основные прин­ци­пы российского консерватизма бы­ли сфор­мули­ро­ва­ны в конце XVIII - начале XIX веков М.М. Щер­ба­то­вым и Н.М. Ка­рам­зи­ным и по­лу­чи­ли даль­ней­шее раз­ви­тие в «офи­ци­аль­ной на­род­но­сти» тео­рии (гр. С.С. Ува­ров, Н.Г. Уст­ря­лов и др.), в уче­нии сла­вя­но­фи­лов (А.С. Хо­мя­ков, Ю.Ф. Са­ма­рин). С точ­ки зре­ния российских кон­сер­ва­то­ров, са­мо­дер­жав­ная фор­ма прав­ле­ния со­от­вет­ст­во­ва­ла ис­то­рическому свое­об­ра­зию русского на­ро­да и рас­смат­ри­ва­лась ими как един­ст­вен­ный ис­точ­ник ре­форм и га­рант по­ряд­ка в об­ще­ст­ве.

Вид­ней­шие пред­ста­ви­те­ли консерватизма в Рос­сии - М.Н. Кат­ков, Н.Я. Да­ни­лев­ский, К.Н. Ле­он­ть­ев, К.П. По­бе­до­нос­цев, Л.А. Ти­хо­ми­ров и др. Кон­сер­ва­тив­ны­ми бы­ли воз­зре­ния та­ких русских пи­са­те­лей и по­этов, как Ф.И. Тют­чев, Н.В. Го­голь, А.А. Фет, Н.М. Лес­ков, Ф.М. Дос­то­ев­ский.

В це­лом кон­сер­ва­тив­ный ха­рак­тер име­ли «контр­ре­фор­мы» 1880-1890-х годах в прав­ле­ние императора Алек­сан­д­ра III. Во второй половине XIX века по­явил­ся т. н. ли­бе­раль­ный консерватизм (Б.Н. Чи­че­рин, П.Б. Стру­ве и др.). В начале XX века про­ис­хо­ди­ло ор­га­ни­за­ци­онное объ­е­ди­не­ние кон­сер­ва­тив­ных сил («Рус­ское со­б­ра­ние», Со­юз рус­ско­го на­ро­да и др.), на­цио­на­лизм стал од­ним из основных прин­ци­пов в обос­но­ва­нии консерватизма (М.О. Мень­ши­ков и др.). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года идео­ло­гия консерватизма ут­ра­ти­ла своё влия­ние в Рос­сии. В эмиг­ра­ции консерватизм был пред­став­лен ра­бо­та­ми ря­да русских мыс­ли­те­лей (И.А. Иль­ин, кон­цеп­ция «ду­хов­но сво­бод­но­го кон­сер­ва­тиз­ма» С.Л. Фран­ка и др.).

По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны ис­чез­ли круп­ней­шие ев­ропейские мо­нар­хии, а вме­сте с ни­ми прак­ти­че­ски ушёл в про­шлое консерватизма, ори­ен­ти­ро­вав­ший­ся на со­хра­не­ние тро­на и ал­та­ря. В ус­ло­ви­ях, ко­гда поя­ви­лась уг­ро­за сло­жив­шим­ся по­ли­тическим и эко­номическим ин­сти­ту­там (ком­му­низм, на­цио­нал-со­циа­лизм), ли­бе­ра­лизм при­об­рёл ох­ра­ни­тель­ные функ­ции, а по­то­му ли­бе­раль­ный консерватизм вы­сту­пал как идео­ло­гия основных пра­вых пар­тий. Од­но­вре­мен­но про­ис­хо­ди­ла ра­ди­ка­ли­за­ция час­ти кон­сер­ва­то­ров, пе­ре­няв­ших не­ко­то­рые про­грамм­ные по­ло­же­ния со­циа­ли­стов. С наи­боль­шей си­лой это про­яви­лось в вей­мар­ской Гер­ма­нии, где воз­ник­ла идео­ло­гия «кон­сер­ва­тив­ной ре­во­лю­ции».

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны про­грам­мы круп­ных пра­вых пар­тий в Западной Ев­ро­пе со­че­та­ют в се­бе эле­мен­ты ли­бе­ра­лиз­ма и консерватизма. В 1970-х годах в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии воз­ни­ка­ет не­окон­сер­ва­тизм, ока­зав­ший за­мет­ное влия­ние на по­ли­ти­ку пра­ви­тельств Р. Рей­га­на и М. Тэт­чер. В по­ле­ми­ке с ли­бе­раль­ной по­ли­тической фи­ло­со­фи­ей за­мет­ный след ос­та­ви­ли тру­ды по­сле­до­ва­те­лей ком­му­ни­та­риз­ма, от­час­ти сов­па­даю­щие с идео­ло­ги­ей т. н. со­ци­аль­но­го консерватизма (со­че­та­ние прин­ци­пов лич­ной сво­бо­ды и со­ци­аль­ной от­вет­ст­вен­но­сти).

В Рос­сии ре­ак­ция на ра­ди­каль­ные ре­фор­мы 1990-х годов вы­зва­ла по­яв­ле­ние различных вер­сий консерватизма, ис­хо­дя­щих как из идей И.А. Иль­и­на (А.И. Сол­же­ни­цын и др.), так и из опы­та со­вет­ско­го «ре­аль­но­го ком­му­низ­ма» (А.А. Зи­новь­ев и др.).

Дополнительная литература:

O’Sullivan N. Conservatism. L., 1976;

Kondylis P. Konservativismus. Geschicht­li­cher Gehalt und Untergang. Stuttg., 1986;

Ré­mound R. Les droites en France. P., 1988;

Gott­fried P. E. The conservative movement. 2nd ed. N. Y., 1993;

Ман­хейм К. Кон­сер­ва­тив­ная мысль // Ман­хейм К. Ди­аг­ноз на­ше­го вре­ме­ни. М., 1994;

Schildt A. Konservatismus in Deutsch­land. Von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Münch., 1998;

Рус­ский кон­сер­ва­тизм XIX сто­ле­тия. М., 2000;

Гу­сев В. А. Рус­ский кон­сер­ва­тизм. Тверь, 2001.

idem. Les droites aujourd’hui. P., 2005;

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)