КОНСЕРВАТИЗМ
КОНСЕРВАТИЗМ (от лат. conservo - охранять, сохранять) - в широком смысле - обозначение умонастроения и жизненной позиции, характерными особенностями которых являются приверженность традиции - социальной, нравственной, религиозной, связанное с этим недоверие к любым радикальным нововведениям и предпочтение медленных, постепенных изменений («органической эволюции»).
По определению одного из виднейших идеологов британского консерватизма М. Оукшотта, «быть консерватором означает предпочитать известное - неизвестному, испытанное - неизведанному, факт - загадке, насущное - возможному, ограниченное - бескрайнему, близкое - далёкому, достаточное - избыточному, удобное - идеальному…» (Oakeshott M. Rationalism in politics, and other essays. L., 1962 год. P. 169). В этом смысле консерватизм не связан с какой-либо определённой теорией, существует главным образом латентно и получает то или иное идеологическое оформление как ответ на вызовы, обращённые к конкретному обществу и подрывающие сложившийся уклад жизни.
В более узком смысле консерватизм - одно из общественно-политических течений XIX-XX веков, идеология которого, однако, с трудом поддаётся систематизации в силу многообразия тех религиозных, культурно-исторических, национальных традиций, на которые обычно ссылаются консерваторы. В отличие от либерализма и социализма, консерватизм, не имеющий идеала совершенного общественного строя, определяется С. Хантингтоном как «институциональная идеология», т. е. выступающая в защиту наличных социальных институтов, когда они оказываются под угрозой.
Возникновение консерватизма как политического течения в конце XVIII - начале XIX веков связано с реакцией на события Французской революции XVIII века. Cвоё первоначальное выражение он получил прежде всего в программных «Размышлениях о революции во Франции» (1790 год) Э. Бёрка, а также в сочинениях Ж. де Местра, Л. Бональда, раннего Ф.Р. де Ламенне, С. Колриджа, немецких публицистов и политических мыслителей Ф. Генца, А. Мюллера и др.
Термин укоренился благодаря названию издававшегося Ф.Р. де Шатобрианом в 1818-1820 годы журнала «Le Conservateur». Общим для этого раннего политического консерватизма явилось негативное отношение к попыткам пересоздать общество по какому-либо «рациональному» проекту: притязаниям просветительского «автономного» разума с его абстрактными концепциями идеального общественного устройства был противопоставлен авторитет традиции - коллективных верований, нравов и обычаев, в которых воплотился многовековой опыт данного народа, представленный такими исторически сложившимися институциями, как Церковь и государство (религия как «основа гражданского общества» у Бёрка, союз «трона и алтаря» у Ж. де Местра и др.).
Традиция понимается Бёрком как преемственная связь не только с прошлыми, но и с будущими поколениями. Передаваемые традицией основополагающие ценности имеют своим источником трансцендентный моральный порядок, установленный Богом и превосходящий человеческое разумение. Зло изначально коренится не в тех или иных общественных учреждениях, как полагал Ж.Ж. Руссо, но в самой человеческой природе, несущей на себе печать первородного греха. Революционным требованиям равенства и либеральным доктринам, исходившим из социального атомизма, была противопоставлена концепция общества как иерархически устроенного органического целого, в котором разл. индивиды и группы в силу традиции выполняют разные задачи на благо этого единого целого. Теория общественного договора отвергалась как рационалистическая фикция.
Консерватизм в англосаксонском мире был более либерален, чем в странах континентальной Европы, где центральную роль в сохранении социальной стабильности отводилась государству и Церкви. Э. Бёрк, защитник личной свободы и британского парламентаризма, придавал важное значение в формировании индивида «малым кланам» - семье, гильдиям, ассоциациям. К. Меттерних, виднейший консервативный политик эпохи Реставрации, считал, что невозможно перенести принципы британской конституции на европейский континент. Клерикально-монархических идеи французских традиционалистов и ряда немецких романтиков во многом определили идеологию Священного союза. С ранним консерватизм связан ряд филосовских и юридических концепций, разрабатывавшихся прежде всего в Германии: историческая школа права (Ф.К. фон Савиньи) и др.
Первой политической партией, которая стала называться «консервативной» с 1830-х годов, были британские тори (см. Консервативная партия), лидер которых Р. Пиль видел задачу партии в проведении реформ при сохранении общественного порядка.
На протяжении XIX века вместе с быстрой индустриализацией, урбанизацией, завершением формирования национальных государств происходила постепенная трансформация консервативной идеологии и политики: консервативные партии стали выражать интересы не только привилегированных сословий «старого порядка», но и промышленников, аграриев, городской мелкой и средней буржуазии. Во Франции, наряду с консерватизмом легитимистов из «бесподобной палаты», к 1830-м годам формируется «либеральный консерватизм» (термин ввёл в оборот Ф. Гизо), на который ориентировались сторонники Луи Филиппа. В Германии, где консерватизм был в наибольшей степени связан с идеей сохранения «старого порядка», существовал также «реформаторский консерватизм» (Reformkonservatusmus) К. фом Штейна. В Великобритании либеральные политические реформы, предоставившие большей части населения избирательные права, проводились кабинетами тори - Пиля и Б. Дизраэли. О. фон Бисмарк и Дизраэли стали виднейшими консервативными политиками второй половины XIX века консерватизм этой эпохи часто смыкается с национализмом. К началу XX века возникают и крайне правые консервативные партии (напр., «Аксьон франсез», возглавляемая Ш. Моррасом).
Основные принципы российского консерватизма были сформулированы в конце XVIII - начале XIX веков М.М. Щербатовым и Н.М. Карамзиным и получили дальнейшее развитие в «официальной народности» теории (гр. С.С. Уваров, Н.Г. Устрялов и др.), в учении славянофилов (А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин). С точки зрения российских консерваторов, самодержавная форма правления соответствовала историческому своеобразию русского народа и рассматривалась ими как единственный источник реформ и гарант порядка в обществе.
Виднейшие представители консерватизма в России - М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров и др. Консервативными были воззрения таких русских писателей и поэтов, как Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь, А.А. Фет, Н.М. Лесков, Ф.М. Достоевский.
В целом консервативный характер имели «контрреформы» 1880-1890-х годах в правление императора Александра III. Во второй половине XIX века появился т. н. либеральный консерватизм (Б.Н. Чичерин, П.Б. Струве и др.). В начале XX века происходило организационное объединение консервативных сил («Русское собрание», Союз русского народа и др.), национализм стал одним из основных принципов в обосновании консерватизма (М.О. Меньшиков и др.). После Февральской революции 1917 года идеология консерватизма утратила своё влияние в России. В эмиграции консерватизм был представлен работами ряда русских мыслителей (И.А. Ильин, концепция «духовно свободного консерватизма» С.Л. Франка и др.).
После Первой мировой войны исчезли крупнейшие европейские монархии, а вместе с ними практически ушёл в прошлое консерватизма, ориентировавшийся на сохранение трона и алтаря. В условиях, когда появилась угроза сложившимся политическим и экономическим институтам (коммунизм, национал-социализм), либерализм приобрёл охранительные функции, а потому либеральный консерватизм выступал как идеология основных правых партий. Одновременно происходила радикализация части консерваторов, перенявших некоторые программные положения социалистов. С наибольшей силой это проявилось в веймарской Германии, где возникла идеология «консервативной революции».
После Второй мировой войны программы крупных правых партий в Западной Европе сочетают в себе элементы либерализма и консерватизма. В 1970-х годах в США и Великобритании возникает неоконсерватизм, оказавший заметное влияние на политику правительств Р. Рейгана и М. Тэтчер. В полемике с либеральной политической философией заметный след оставили труды последователей коммунитаризма, отчасти совпадающие с идеологией т. н. социального консерватизма (сочетание принципов личной свободы и социальной ответственности).
В России реакция на радикальные реформы 1990-х годов вызвала появление различных версий консерватизма, исходящих как из идей И.А. Ильина (А.И. Солженицын и др.), так и из опыта советского «реального коммунизма» (А.А. Зиновьев и др.).
Дополнительная литература:
O’Sullivan N. Conservatism. L., 1976;
Kondylis P. Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang. Stuttg., 1986;
Rémound R. Les droites en France. P., 1988;
Gottfried P. E. The conservative movement. 2nd ed. N. Y., 1993;
Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994;
Schildt A. Konservatismus in Deutschland. Von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Münch., 1998;
Русский консерватизм XIX столетия. М., 2000;
Гусев В. А. Русский консерватизм. Тверь, 2001.
idem. Les droites aujourd’hui. P., 2005;