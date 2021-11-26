ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-й
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-й - международное объединение рабочих партий.
Основан в Париже в июле 1889 года на конгрессе, созванном по случаю 100-летия Французской революции XVIII века. Предпосылками создания Интернационала 2-го стало формирование в большинстве европейских стран массовых социал-демократических партий, а также опыт Интернационала 1-го как наднациональной пролетарской организации. Большую роль в организации и деятельности Интернационала 2-го вплоть до своей смерти в 1895 году играл Ф. Энгельс, возглавивший после кончины К. Маркса марксистское направление в международном рабочем движении и разработавший программу и тактику борьбы за единство рабочего класса.
На 1-м, учредительном конгрессе присутствовали 393 делегата, представлявшие почти все существовавшие в тот момент национальные рабочие и социалистические партии и профсоюзы стран Европы и США. Самой влиятельной и многочисленной была делегация Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемая В. Либкнехтом. На 2-м (16-22 августа 1891 года, Брюссель) и 3-м (6-12 августа 1893 года, Цюрих) конгрессах были приняты резолюции: о необходимости создания национальных социалистических партий; о сочетании парламентских и внепарламентских методов борьбы; о праздновании 1-го мая как Дня международной пролетарской солидарности; об осуждении милитаризма.
В 1889-1893 годах внутри Интернационала 2-го шла борьба марксистов против представителей анархизма, отвергавших необходимость постановки вопроса об удовлетворении частичных требований рабочих. Противоборство завершилось осуждением тактики анархистов и принятием решения о том, что в рядах Иинтернационала 2-го могут состоять только рабочие партии, признающие политическую борьбу. Интернационал 2-й обязал все социалистические партии в парламентах голосовать против военных кредитов. На 4-м конгрессе (27 июля -1 августа 1896 года, Лондон) произошёл окончательный разрыв между марксистами и анархистами, последние по решению конгресса были исключены из Интернационала 2-го. Конгресс осудил колониализм, признал право наций на самоопределение.
На 5-м конгрессе (23-27 сентябре 1900 года, Париж) внутри Интернационала 2-го наметилось новое идейное размежевание - между представителями революционного марксизма и сторонниками ревизии его основных положений (см. Бернштейнианство). Центральным в дискуссии стал вопрос о завоевании рабочим классом политической власти и возможности сотрудничества социал-демократов с буржуазными партиями. Результаты дискуссии свидетельствовали об усилении влияния в Интернационале 2-м ревизионистского направления, поддерживавшего идею классового сотрудничества и участия представителей социал-демократических партий во властных институтах буржуазного общества. Конгресс образовал постоянный исполнительно-информационный орган Интернационала 2-го - Международное социалистическое бюро. В центре внимания участников 6-го конгресса (14-20 августа 1904 года, Амстердам) находилась русско-японская война 1904-1905 годов, которая была квалифицирована как захватническая с обеих сторон. По вопросу о методах борьбы рабочих за удовлетворение своих требований было принято решение о том, что «крайним средством» является массовая стачка, а не вооружённая борьба.
Во время Революции 1905-1907 годов в России произошло дальнейшее размежевание в рядах Интернационала 2-го. Его участники разошлись в оценках роли пролетарской партии в руководстве революцией, движущих сил революции, возможности перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, целесообразности применения всеобщей политической стачки как нового инструмента классовой борьбы пролетариата, о перспективах перерастания всеобщей стачки в вооружённое восстание и др. В этот период в Интернационале 2-м обозначились три течения: правое (его лидерами были Э. Бернштейн, Г.М. Гайндман, Л. Биссолати и др.), центристское (К. Каутский, Дж. Р. Макдональд, Э. Вандервельде, О. Бауэр, К. Гюисманс и др.) и левое (Ф. Меринг, Р. Люксембург, К. Либкнехт, Д. Благоев, В. Коларов, А. Паннекук и др.).
Участники 7-го конгресса (18-24 августа 1907 года, Штутгарт) обсудили вопросы предотвращения международных конфликтов и борьбы против милитаризма. Была принята подготовленная А. Бебелем резолюция, содержавшая призыв голосовать против военных кредитов, заменить постоянное войско народной милицией и развернуть антимилитаристскую пропаганду. Левые внесли поправку, согласно которой в случае возникновения войны социалисты обязаны использовать вызванный войной экономический и политический кризис для того, чтобы ускорить крушение капиталистического господства. По настоянию большевиков, возглавляемых В.И. Лениным, в резолюции о профсоюзах была осуждена ревизионистская теория «гармонии между трудом и капиталом» и подчёркнута необходимость признания профсоюзами социалистических принципов, а также согласованных действий профсоюзов и партий.
На 8-м конгрессе (28 августа - 3 сентября 1910 года, Копенгаген) вновь обозначились острые противоречия между представителями различных направлений в социал-демократии по проблеме единства действий социалистических партий в национальном масштабе, а также по вопросу о кооперативах (в них Бернштейн и его сторонники видели «социалистические ячейки» внутри буржуазного общества, что вызывало резкую критику левых). 9-й конгресс (24-25 ноября 1912 года, Базель) проходил под знаком угрозы перерастания Балканских войн 1912-1913 годов в общеевропейскую войну. Участники конгресса единогласно приняли манифест, в котором потребовали от всех социалистических партий решительных солидарных действий в борьбе против империализма.
Интернационал 2-й мог сыграть важную роль в предотвращении широкомасштабного конфликта, поскольку представлял собой серьёзную политическую силу (к концу 1912 года он объединял 27 социалистических партий из 23 стран, насчитывавших в своих рядах 3,787 миллионов членов; кроме того, к ним примыкали около 11 миллионов членов профсоюзов и 7 миллионов членов кооперативов), однако этого не произошло. С началом Первой мировой войны 1914-1918 годов Интернационал 2-й потерпел политический крах. В августа 1914 года представители СДПГ, а также социалистические лидеры Великобритании, Франции, Бельгии и других государств проголосовали в парламентах за военные кредиты, а ряд руководящих деятелей Интернационала 2-го (Э. Вандервельде, Ж. Гед, А. Гендерсон и др.) вошли в состав буржуазных правительств своих стран. Они выступили в поддержку лозунга «защиты отечества», провозгласив на время войны «гражданский мир». Тем самым были отвергнуты основополагающие принципы Интернационала 2-го - о пролетарском интернационализме и международной солидарности трудящихся. С осени 1914 года прекратило деятельность Международное социалистическое бюро, прервались связи между социал-демократическими и социалистическими партиями различных стран. Конференции социалистов стран Антанты (февраль 1915 года, Лондон) и блока Центральных держав (апраль 1915 года, Вена) высказались за «войну до победного конца». В.И. Ленин и близкие к нему социалисты-интернационалисты (К. Либкнехт и др.) на созванных ими Циммервальдской (1915 год) и Кинтальской (1916 год) конференциях предприняли попытку создать новое международное объединение социалистических и рабочих партий, однако она закончилась неудачей.
Октябрьская революция 1917 года кардинально изменила ситуацию в мировом социалистическом движении. В 1918 году на основе интернационалистских групп в ряде стран возникли коммунистические партии. Это подготовило почву для создания в марте 1919 Коммунистического интернационала.
В межвоенный период социалистические партии, входившие в Интернационал 2-й, создали несколько международных социалистических объединений (Бернский интернационал, Интернационал 2½-й, Социалистический рабочий интернационал). После Второй мировой войны в 1951 году на базе Социалистического рабочего интернационала создан Социалистический интернационал, который объявил себя преемником 2-го интернационала.