ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МИРА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МИРА («ИРМ»; англ. «Industrial Workers of the World», «I. W. W.») - проф­со­юз­ная ор­га­ни­за­ция в США .

Ос­но­ва­на в 1905 году в Чи­ка­го У.Д. Хей­ву­дом, Ю. Деб­сом, Д. Де Ле­о­ном и другими в це­лях ос­лаб­ле­ния влия­ния на ра­бо­чее дви­же­ние Аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ции тру­да . Стоя­ла на по­зици­ях так называемого про­из­водственного юнио­низ­ма - объ­е­ди­не­ния тру­дя­щих­ся ка­ж­дой от­рас­ли вне за­ви­си­мо­сти от про­фес­сии в отдельный проф­со­юз. Ста­ви­ла сво­ей це­лью пре­одо­ле­ние рас­ко­ла ра­бо­че­го клас­са, про­ти­во­дей­ст­вие по­ли­ти­ке «клас­со­во­го со­труд­ни­че­ст­ва», унич­то­же­ние ка­пи­та­лиз­ма как сис­те­мы.

Ор­га­ни­за­ции «ИРМ» строи­лись по про­из­водственному прин­ци­пу и объ­еди­ня­ли главным образом не­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих. В 1908 году к ру­ко­во­дству «ИРМ» при­шли анар­хо-син­ди­ка­ли­сты во гла­ве с Хей­ву­дом, яв­ляв­шие­ся сто­рон­ни­ка­ми «пря­мо­го эко­но­мического дей­ст­вия» (са­бо­таж, за­бас­тов­ки, бой­кот и прочее). «ИРМ» ор­га­ни­зо­ва­ла свыше 150 круп­ных ста­чек. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны она бы­ла един­ст­вен­ной американской ра­бо­чей ор­га­ни­за­ци­ей, сто­яв­шей на ан­ти­во­ен­ных по­зи­ци­ях, за что под­вер­га­лась пре­сле­до­ва­ни­ям вла­стей.

В 1920-х годах зна­чительное чис­ло чле­нов «ИРМ» всту­пи­ло в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию США. В начале XXI века «ИРМ» - не­боль­шая ра­бо­чая ор­га­ни­за­ция, чле­на­ми ко­то­рой фор­маль­но яв­ля­ют­ся около 2 тысяч человек (ре­аль­но около 900 чел.). Штаб-квар­ти­ра «ИРМ» на­хо­дит­ся в городе Цин­цин­на­ти (штат Огайо). Ор­га­ни­за­ция име­ет свои от­де­ле­ния в Ав­ст­ра­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ир­лан­дии и других стра­нах.

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