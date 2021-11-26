ИГЛЕСИАС ПОССЕ ПАБЛО

ИГЛЕСИАС ПОССЕ ПАБЛО - деятель испанского рабочего движения.

Из се­мьи мел­ко­го слу­жа­ще­го. По про­фес­сии пе­чат­ник. В 1870 году всту­пил в мад­рид­скую фе­де­ра­цию Ин­тер­на­цио­на­ла первого, со­труд­ни­чал в пе­чат­ном ор­га­не фе­де­ра­ции - газета «La Solidaridad» (c 1871 года «La Emancipación»). Под влия­ни­ем П. Ла­фар­га ув­лёк­ся мар­ксиз­мом.

В 1872 году уча­ст­во­вал в об­ра­зо­ва­нии сто­яв­шей на мар­кси­ст­ских по­зи­ци­ях Но­вой мад­рид­ской фе­де­ра­ции Ин­тер­на­цио­на­ла, бо­рол­ся про­тив рас­про­стра­не­ния идей М.А. Ба­ку­ни­на в Ис­па­нии. С 1874 года представитель Ас­со­циа­ции пе­чат­ни­ков. Один из соз­да­те­лей Ис­пан­ской со­циа­ли­сти­че­ской ра­бо­чей пар­тии (ИСРП), до кон­ца жиз­ни за­ни­мал пост её пред­се­да­те­ля. Ос­но­ва­тель (1886) и главный редактор пе­чат­но­го ор­га­на пар­тии - газеты «El Socialista».

С 1888 года представитель Все­об­ще­го сою­за тру­дя­щих­ся (ВСТ) - ве­ду­ще­го испанского проф­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния. В 1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 и 1923 годах из­би­рал­ся де­пу­та­том кор­те­сов от ИСРП (пер­вый де­пу­тат-со­циа­лист в испанском пар­ла­мен­те). В пе­ри­од борь­бы внут­ри ИСРП ме­ж­ду ре­фор­ми­ст­ским и ре­во­люционным кры­лом вы­сту­пил на сто­ро­не ре­фор­ми­стов. В 1919 году го­ло­со­вал про­тив вхо­ж­де­ния ИСРП в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал. В по­след­ние го­ды жиз­ни ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тичесой дея­тель­но­сти.