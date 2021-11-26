ИГЛЕСИАС ПОССЕ ПАБЛО
ИГЛЕСИАС ПОССЕ ПАБЛО - деятель испанского рабочего движения.
Из семьи мелкого служащего. По профессии печатник. В 1870 году вступил в мадридскую федерацию Интернационала первого, сотрудничал в печатном органе федерации - газета «La Solidaridad» (c 1871 года «La Emancipación»). Под влиянием П. Лафарга увлёкся марксизмом.
В 1872 году участвовал в образовании стоявшей на марксистских позициях Новой мадридской федерации Интернационала, боролся против распространения идей М.А. Бакунина в Испании. С 1874 года представитель Ассоциации печатников. Один из создателей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), до конца жизни занимал пост её председателя. Основатель (1886) и главный редактор печатного органа партии - газеты «El Socialista».
С 1888 года представитель Всеобщего союза трудящихся (ВСТ) - ведущего испанского профсоюзного объединения. В 1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 и 1923 годах избирался депутатом кортесов от ИСРП (первый депутат-социалист в испанском парламенте). В период борьбы внутри ИСРП между реформистским и революционным крылом выступил на стороне реформистов. В 1919 году голосовал против вхождения ИСРП в Коммунистический интернационал. В последние годы жизни отошёл от активной политичесой деятельности.