ЭНГЕЛЬС Фридрих

Социальный мыслитель и политический деятель, один из основоположников марксизма .

Родился в семье фабриканта, учился предпринимательству. Слушал курс философии в Берлине. С 1839 г. занимался журналистикой. Взгляды Энгельса формировались под влиянием Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Познакомился с чартизмом во время поездки в Великобританию по коммерческим делам. С 1843 г. обратился к коммунистическим идеям. С августа 1844 г. сблизился с К. Марксом (с которым познакомился в 1842 г.), стал его другом, соавтором ряда работ и политическим союзником. В 1844 г. опубликовал очерки «Положение Англии» и «Наброски к критике национальной экономики» в «Немецко-французских ежегоднике». Обратился к критике капитализма в работе «Положение рабочего класса в Англии» (1845). В 1846 г. вместе с Марксом создал Коммунистический корреспондентский комитет. В соавторстве с Марксом написал неопубликованную тогда книгу «Немецкая идеология» (1846), «Манифест коммунистической партии» (1848) и ряд др. работ. Один из лидеров Союза коммунистов (1847-1852). Участвовал в революции 1848-1849 гг. в Германии. В 1849 г. участвовал в Баденско-пфальцском восстании. С 1849 г. жил в Великобритании , где занимался бизнесом (до 1870 г.) и участвовал в коммунистическом движении, поддерживая Маркса, в том числе и финансово. В 1850 г. выпустил работу «Крестьянская война в Германии» о событиях Крестьянской войны в Германии 1524-1526 гг . В 1851-1862 гг. сотрудничал в «New York Daily Tribune», писал о социальных и военно-политических проблемах. В 1870-1872 гг. член Генерального совета Первого Интернационала, активно боролся с анархизмом. После распада Интернационала Маркс и Энгельс сохраняли влияние в социалистических партиях ряда европейских стран. В 1879 г. под угрозой публичного выступления против оппортунизма ряда руководителей Социал-демократической партии Германии они добились изменения состава редакции органа партии «Социал-демократ». В ходе полемики с анархистом М. Бакуниным в позиции Маркса и Энгельса усилилась критика государственности, они считали, что нужно стремиться к созданию не государства, а коммуны (в качестве модели предлагали Парижскую коммуну 1871 г.). Но они выступали за централизацию экономики будущего общества, которое должно работать по единому плану. В результате их модель социализма и коммунизма оставалась авторитарной. Развивал учение марксизма в работах «Анти-Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886) и др. Сформулировал идею рабовладельческого строя. После смерти Маркса дорабатывал и публиковал его рукописи. Один из основателей Второго Интернационала. Стал создателем научно-политической школы марксистов, оказал большое влияние на взгляды нового поколения марксистов, многие из которых стали лидерами рабочих социал-демократических партий. Благодаря усилиям Энгельса и молодых сторонников идей Маркса, марксизм возобладал в социалистических и рабочих партиях, оказал большое воздействие на развитие гуманитарных наук.

Исторические источники:

Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956.

Сочинения:

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1955-1981.

Автор статьи: Шубин А.В.