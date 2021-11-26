ДОБРОДЖАНУ-ГЕРЯ КОНСТАНТИН

ДОБРОДЖАНУ-ГЕРЯ КОНСТАНТИН (настоящее имя и фамилия Со­ло­мон Кац) - румынский политический деятель, социолог, публицист , литературный критик.

Окон­чил Харь­ков­ский университет (1875 год), за уча­стие в на­род­ническом дви­же­нии под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1875 году эмиг­ри­ро­вал в Ру­мы­нию. К середине 1880-х годов пе­ре­шёл от на­род­ни­че­ст­ва к мар­ксиз­му . Опуб­ли­ко­вал ряд ра­бот, в ко­то­рых про­па­ган­ди­ро­вал идеи диа­лек­тического и ис­то­рического ма­те­риа­лиз­ма: «Карл Маркс и на­ши эко­но­ми­сты», «Раб­ст­во и со­циа­лизм» (1884 год).

Один из ор­га­ни­за­то­ров румынских со­ци­ал-де­мо­кра­тических круж­ков, в 1886 году со­ста­вил про­грам­му этих круж­ков. Со­труд­ни­чал в журнале «Contemporanul», на стра­ни­цах ко­то­ро­го вы­сту­пал про­тив «чис­то­го искусства», за «тен­ден­ци­оз­ное» (идей­ное) искусство. В 1893 году ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии ра­бо­чих Ру­мы­нии. Сто­рон­ник ле­галь­ных форм борь­бы ра­бо­че­го клас­са, эво­люционного пу­ти раз­ви­тия, убе­ж­дён­ный про­тив­ник так­ти­ки «на­си­лия и кро­во­про­ли­тия».

Вы­дви­нул кон­цеп­цию «раз­ви­тия от­ста­лых об­ществ при ка­пи­та­лиз­ме», счи­тал, что со­ци­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния в стра­нах Восточной Ев­ро­пы мо­гут быть ус­пеш­ны­ми лишь при ус­ло­вии пред­ва­рительного осу­ще­ст­в­ле­ния та­ко­го ро­да пре­об­ра­зо­ва­ний на За­па­де. Ве­ду­щую роль в де­мо­кра­ти­за­ции об­ще­ст­ва и ре­ше­нии аг­рар­но­го во­про­са в «от­ста­лой» Ру­мы­нии от­во­дил бур­жуа­зии. В 1910 году вы­сту­пил с тео­ри­ей не­ок­ре­по­ст­ни­че­ст­ва. Дея­тель­ность Доброджану-Геря как литературного кри­ти­ка спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию реа­лиз­ма в румынской литературе и оз­на­ком­ле­нию румынского чи­та­те­ля с русской литературой, пре­ж­де все­го с про­из­ве­де­ния­ми Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го , Н. А. Доб­ро­лю­бо­ва , Д. И. Пи­са­ре­ва.

Сочинения:

Studii critice. Buc., 1956. Vol. 1-2;

Scrieri social-politice. Buc., 1968; Cores­pon­dența. Buc., 1972.