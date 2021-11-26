ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

Марксистская концепция, в соответствии с которой после революционного свержения буржуазного режима вся полнота власти должна перейти к классу пролетариата. Его диктатура должна сохраняться вплоть до перехода к коммунизму (социализму как его первой фазе). Диктатура пролетариата по мысли К. Маркса и Ф. Энгельса должна была быть направлена против эксплуататорских классов и их сопротивления пролетарской революции и переустройству общества. Демократические и социальные права рабочих должны были быть расширены настолько, что можно будет говорить об отмирании государства, так как его принудительные функции будут направлены против заведомого меньшинства населения.

Для борьбы за коммунизм и диктатуру пролетариата марксисты считали необходимым создание рабочей партии, выражающей интересы пролетариата. Уже первые критики марксизма ( А. Герцен , М. Бакунин и др.) предсказывали, что экономический централизм марксистов в случае их прихода к власти приведет не к отмиранию государства, а к его усилению, к созданию новой диктатуры класса чиновников, а не пролетариата. Даже если государственные посты займут рабочие, то, по выражению Бакунина, это будут только «бывшие рабочие». По своему социальному положению это тоже будут чиновники. Диктатура будет направлена против остальных рабочих и крестьян. Этот прогноз подтвердился.

Пытаясь решить противоречие между диктаторским характером власти и идеей доступа к власти всего пролетариата, В. Ленин выдвинул идею передачи всей власти Советам рабочих депутатов, то есть на тот момент – органам самоуправления, по существу – самим рабочим массам. Эта идея стала реализовываться сразу после Октябрьского переворота. Но в то же время после прихода к власти Ленин стал концентрировать верховную власть в руках Совнаркома и ЦК партии большевиков, действовавших от имени рабочих. Созданные ими бюрократические структуры уже в 1918 г. заменили власть Советов, которые превратились в придатки бюрократический диктатуры. Рабочие выступления против «рабочего» государства жестоко подавлялись. Это официально объяснялось «несознательностью» той части рабочих, которые не поддерживали большевиков. В конце жизни Ленин признал, что новая власть «чуть-чуть подмазана советским миром».

Несмотря на такую реальность, официально считалось, что диктатура пролетариата сохраняется, партийные и государственные органы действовали именем рабочего класса. В 1937 г. было объявлено о построении социализма в СССР и, таким образом, о прекращении состояния диктатуры пролетариата. Политика «диктатуры пролетариата» проводилась коммунистическими режимами и в других странах, в том числе и там, где пролетариат составлял незначительную часть населения.

Источники:

Бакунин М.А. Государственность и анархия. // Бакунин М.А. Философия, социология, политика. М., 1989; Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. М., 2002; Ленин В.И. Государство и революция. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.33; Ленин В.И. Диктатура пролетариата и ренегат Каутский. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.37. М., 1967; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т.4. М., 1955

Автор статьи: Шубин А.В.