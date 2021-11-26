АРНОЛЬДСОН (швед. Arnoldson) Клас Понтус

Шведский религиозный публицист , политический деятель, либерал и пацифист .

Депутат второй палаты риксдага 1882–1887, где выступал за расширение свободы вероисповедания и введение всеобщего права голоса. В 1883 один из инициаторов создания Шведского объединения за мир и третейский суд. В книге «Надежда веков» (1901) развил идею достижения всеобщего мира путем решения конфликтов через третейские суды. В 1908 разделил Нобелевскую премию мира с датчанином Фредериком Байером.

Сочинения:

Seklernas hopp. 1901.

Автор статьи: Рогинский В.В.