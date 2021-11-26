АХАД-ХА-АМ (Ахад-Гаам)

Псевдоним Ашера Гирша Гинцберга.

Ивр. «один из народа». Еврейский публицист , мыслитель, общественный деятель. Родился в семье правоверного хасида-купца, в детстве получил традиционное религиозное образование. В юности увлекался трудами деятелей еврей­ского Просвещения (Хаскалы) и философией. Несмотря на запрет семьи, самостоятельно изучает русский и немецкий языки, латынь , алгебру, позже французский и английский. Под влиянием рационалистических и позитивистских концепций (в частности, идей Д. И. Писарева ) отходит от хасидизма и впоследствии от религии. В 1884 Гинцберг перебирается с семьей в Одессу, где сближается с палестинофилами — Л. Пинскером, М. Лилиенблюмом, стоявшими во главе организации «Ховевей Цион» («Любящие Сион»). В 1889 под псевдонимом А.-х.-А. выпускает программ­ную статью «Не тем путем», где выступает с критикой колонизаторской политики палестинофилов. Он считал необходимым ведение долгой и последовательной просветительской работы для создания и укоренения во всей еврейской диаспоре мысли о «воссоздании страны». На протяжении 8 лет (1889—1897) возглавлял созданный им и его сторонниками орден «Бней Моше» («Сыны Моисея»), ставивший своей целью осуществление идей пробуждения еврейского духа, высказанных в ­статье «Не тем путем». В 1891 и 1893 после посещений Палестины публикует статьи («Правда из Эрец-Исраэль»), где описывает бедственное положение и реалии жизни еврейских поселенцев: спекуляцию земельными участками, турецкое присутствие, арабскую проблему. В 1896 создал и возглавил варшавское издатель­ство «Ахиасаф», с этого же года издавал широко известный еврейский просветительский журнал на иврите «Ха-Шиллоах», финансируемый известным российским предпринимаелем-палестинофилом В. Я. Высоцким, который покровительствовал Гинцбергу. В 1890-х публикует ряд статей, затрагивающих актуальные по сей день морально-этические проблемы иудаизма («Жрец и пророк», «Моисей», «Национальная этика», «Рабство в свободе», «Подражание и ассимиляция»). После первого Сионистского конгресса 1897 остро критиковал позицию «политических сионистов» Т. Герцля и М. Нордау. А.-х.-А. называют родоначальником «духовного сионизма», однако он не был противником создания государ­ства в Палестине. В статье «Государство евреев и “нужда евреев”» (1897) А.-х.-А.писал, что еврейское государство, даже если и будет создано, не решит проблемы всей еврейской диаспоры и не улучшит материального положения еврейских масс стран диаспоры. Поэтому единственная реальная основа сионизма — духовная. А.-х.-А. разграничивает проблему, стоящую перед сионистами на Западе и на Востоке. На Западе существует проблема евреев, а на Востоке — это проблема еврейская. Западный еврей подвергся ассимиляции и фактически утратил самобытную культуру. На Востоке же, где остались гетто, еврей сохранил свою национальную и духовную идентичность. И, сохраняя ее, он поэтому не нуждается до поры в политическом государстве. Когда же переселенцы, занимаясь земледелием, станут большинством в Палестине и своей культурной работой приобретут моральное право на эту страну, тогда и встанет проблема создания еврейского государства как духовно-национального центра всего мирового еврейства. Еврейское государство он противопоставляет государству евреев («Judenstaat») Герцля. А.-х.-А. опасался, что государство Герцля, созданное только лишь дипломатическим способом с помощью могущественных западных стран, будет носить марионеточный характер. В 1900 он предпринимает еще одну поездку в Палестину, после которой остро выступает в печати против агрессивной и спекулятивной политики барона Э. де Ротшильда (см. Ротшильды) и его служащих. В 1903 после Кишиневского погрома, испытывая разочарование в своей деятельности, практически прекращает литературные труды, оставляет должность редактора «Ха-Шиллоах» и поступает служащим на фирму чайного магната В. Я. Высоцкого. После открытия нового английского филиала фирмы перебирается с семьей в 1907 из Одессы в Лондон. В Лондоне он знакомится с Хаимом Вейцманом, которому помогает в продвижении Декларации Бальфура. В 1922 переселился в Палестину, в Тель-Авив, где и умер. Гинцберг сыграл огромную роль в деле возрождения еврейства. Его взгляды оказали значительное влияние на развитие сионизма и становление литературы на иврите.

Сочинения:

Ахад-Гаам. Избранные сочинения / авторизов. пер. с еврейского. Т. 1. М., 1919;

Ахад-ха-Ам. Избранные сочинения. Иерусалим, 1991;

Achad-Haam. Am Scheidewege. Gesammelte Schriften von Achad-Haam. B. 1—4. Berlin, 1904—1913.

Дополнительная литература:

Ахад-ха-Ам // Краткая еврей­ская энциклопедия. Т. 1, кол. 248—251 http://www.eleven.co.il/article/10335;

Галкин Г. Ахад Ха Ам, Герцль и конец сионизма диаспоры // Созидание еврейского будущего. М., 2001. С. 109—122;

Клаузнер И. Духовный сионизм и его главный представитель. СПб., 1900.

Автор статьи: Колиненко Ю.В.