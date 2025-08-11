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Индустриальная революция, начавшаяся в Великобритании в конце XVIII века, повлияла на искусство, приведя к появлению новых тем и подходов в живописи, архитектуре и дизайне.

Урбанизация и механизация. Художники начали изображать сцены городской жизни и индустриальные пейзажи, включая фабрики, мосты, железные дороги и дымящиеся заводские трубы. Например, Уильям Тернер в картине «Дождь, пар и скорость» (1844) изобразил поезд, мчащийся по железнодорожному мосту.

Социальные изменения. Появление фабричного труда привело к увеличению числа рабочих, живущих в тяжёлых условиях. Эти изменения нашли отражение в работах художников-реалистов, которые обращали внимание на трудовые условия простых людей. Например, Милле в картине «Собирательницы колосьев» (1857) изобразил крестьянок, собирающих остатки урожая на поле.

Дега пишет движения танцовщиц или женщин за мытьем, расчесыванием. Коро – современные французские городские виды. Писсаро, Сислей, Ренуар продолжают стиль «человечной живописи».

Реакция импрессионистов на индустриальный мир. Импрессионисты фокусировались на изменениях света и атмосферы в новых городских и индустриальных пейзажах. Например, Моне в картине «Станция Сен-Лазар» (1877) показывает железнодорожную станцию в Париже, наполненную паром от локомотивов