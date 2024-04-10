En
EN
Поиск
18.06.2026
Век художественных исканий
Что стало главной причиной многообразия и противоречивости искусства XIX века?
Полное отсутствие новых технологий и изобретений, что заставляло художников повторять старые образцы.
Быстрые изменения в обществе и жизни людей, на которые художники откликались созданием новых форм и стилей.
Единый художественный стиль (классицизм), который господствовал на протяжении всего века.
Полный запрет на любые новые художественные эксперименты со стороны государственной цензуры.
Следующий вопрос
Пропустить вопрос
Вопрос:
1 из 10
Пройти тест