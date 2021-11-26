ЗИТЕК ЙОСЕФ

ЗИТЕК ЙОСЕФ - чешский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся в По­ли­тех­ническом институте в Пра­ге (1848 год), в По­ли­тех­ническом институте и АХ в Ве­не (1851-1854 годы). Со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ита­лию (1858 год), а так­же в Гер­ма­нию, Бель­гию и Фран­цию (1862 год) для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния. В ран­ний пе­ри­од был ув­ле­чён средневековой ар­хи­тек­ту­рой. С 1857 года ра­бо­тал в Ве­не (в мас­тер­ской Э. ван дер Нюл­ля и А. Зик­кар­да фон Зик­кардс­бур­га, за­тем са­мо­стоя­тель­но), где на­чал соз­да­вать про­ек­ты в не­оре­нес­санс­ном сти­ле.

Ав­тор зда­ния Национального те­ат­ра в Пра­ге, воз­ве­де­ние ко­то­ро­го яви­лось од­ним из важ­ней­ших со­бы­тий куль­тур­ной жиз­ни Че­хии второй половине XIX века (1866-1881 годы; час­тич­но вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ра в 1881-1883 годах Й. Шуль­цем; на фа­са­де - скульп­ту­ра Й. В. Мысль­бе­ка, в ин­терь­е­ре - де­ко­ратив­ные рос­пи­си, 1880-е годы, М. Алеш, Ф. Же­ни­шек, Й. Туль­ка и др.).

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: рес­то­ран «Ру­доль­фов» в городе Йин­д­р­жи­хув-Гра­дец (1862 год), Му­зей зем­ли Тю­рин­гия в Вей­ма­ре (1861-1868 годы, совместно с К. фон Штег­ман­ном; не сохранился), кон­церт­но-вы­ста­воч­ный зал «Ру­доль­фи­нум» в Пра­ге (1875-1884 годы; совместно с Шуль­цем), ку­рорт­ная ко­лон­на­да в городе Кар­ло­ви-Ва­ри (1871 год). Пре­по­да­вал в АХ в Ве­не (с 1860 года) и в По­ли­тех­ническом институте в Пра­ге (1864-1904 годы).