ЖЕРОМ ЖАН ЛЕОН
ЖЕРОМ ЖАН ЛЕОН - французский живописец и скульптор.
Учился в Париже у П. Делароша (1840-1843), затем у Ш. Глейра; испытал также влияние Ж.О.Д. Энгра. Один из видных мастеров салонного искусства, Жером во многих произведениях отразил впечатления от античных памятников (прежде всего в Помпеях), увиденных во время путешествия по Италии (1843-1844): картины «Бой петухов» (1846, Музей Орсе, Париж), «Анакреон, Вакх и Амур» (1848, Музей августинцев, Тулуза), «Век Августа» (1855, Музей Орсе), «Смерть Цезаря» (1865, Художественная галерея Уолтерса, Балтимор). Много путешествовал по странам Востока и Северной Африки (Египет, Турция, Алжир); его картины в духе французского ориентализма на экзотические сюжеты красочны и хорошо скомпонованы («Гвардия сераля», Собрание Уоллес, Лондон; «Бассейн в гареме», около 1876 года; «Продажа невольницы», около 1884 года, обе - Эрмитаж, Санкт-Петербург, и др.). Исполнил ряд скульптур, преимущественно по мотивам своей живописи («Гладиаторы», бронза, 1878, Музей Орсе; «Танцор с тремя масками», мрамор, раскраска, 1902, Музей изящных искусств, Кан, и др.). Будучи сторонником официального искусства, яростно критиковал творчество импрессионистов. Преподавал в Школе изящных искусств в Париже (профессор с 1863 года). Награждён орденом Почётного легиона (1855).
Иллюстрации:
Ж.Л. Жером. «Бой петухов». 1846. Музей Орсе (Париж). Архив БРЭ.