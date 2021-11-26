ЖЕРАР ФРАНСУА

ЖЕРАР ФРАНСУА - французский живописец и график.

Сын со­труд­ни­ка французского по­соль­ст­ва при Свя­том пре­сто­ле в Ри­ме. С 1782 года в Па­риже, где обу­чал­ся у О. Па­жу , за­тем у Н.Г. Бре­не (1784), с 1786 года у Ж.Л. Да­вида. В 1790-1791 годах по­се­тил Рим. С 1817 года «пер­вый жи­во­пи­сец ко­ро­ля». Твор­че­ст­во Жерара при­хо­дит­ся на пе­ре­лом­ную эпо­ху; в нём чер­ты клас­си­циз­ма свое­об­раз­но со­че­та­ют­ся с ро­ман­тическими тен­ден­ция­ми. Пи­сал кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические те­мы («Амур и Пси­хея», 1797-1798, Лувр, Па­риж), ис­то­рические по­лот­на («Бит­ва при Ау­стер­ли­це», 1810; «Вход Ген­ри­ха IV в Па­риж», 1817; «Ко­ро­но­ва­ние Кар­ла Х», 1829, все - в Национальном му­зее Вер­са­ля и Триа­но­нов), а так­же кар­ти­ны на литературные сю­же­ты («Ко­рин­на на Ми­зен­ском мы­су», по ро­ма­ну Ж. де Сталь, 1819, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ли­он). Из­вест­ность при­об­рёл как ав­тор па­рад­ных порт­ре­тов, в ко­то­рых идеа­ли­за­ция об­ра­зов со­че­талась с ин­тим­но­стью об­ста­нов­ки, час­то - с пей­заж­ны­ми фо­на­ми (ху­дож­ни­ка Ж.Б. Иза­бе с до­че­рью, 1795; гра­фи­ни Ре­ньо де Сен-Жан-д’Анжели, 1798, оба - в Лув­ре; На­по­ле­о­на I в ко­ро­на­ци­он­ной оде­ж­де, 1805, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов; Жо­зе­фи­ны де Бо­гарне, 1801-1802, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург и дво­рец Маль­ме­зон; ма­дам Ре­ка­мье, 1802, Му­зей Пти-Па­ле, Па­риж; мар­ша­ла И. Мю­ра­та, 1805, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов; пар­ные - кня­зя и кня­ги­ни В.П. и М.В. Ко­чу­бей, Эр­ми­таж и ГМИИ, оба около 1809 года). Ис­пол­нил так­же рос­пи­си ку­по­ла па­риж­ско­го Пан­те­о­на (1829-1836). По ри­сун­кам Жерара гра­ви­ро­ва­ны ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям Ж. де Ла­фон­те­на (1797), Вер­ги­лия (1798) и Ж. Ра­си­на (1801). Один из пер­вых ка­ва­ле­ров ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1802). По­лу­чил ти­тул ба­ро­на (1819).

Иллюстрации:

Ф. Же­рар. Порт­рет ху­дож­ни­ка Ж.Б. Иза­бе с до­че­рью. 1795. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.