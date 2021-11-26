ЖЕРАР ФРАНСУА
ЖЕРАР ФРАНСУА - французский живописец и график.
Сын сотрудника французского посольства при Святом престоле в Риме. С 1782 года в Париже, где обучался у О. Пажу, затем у Н.Г. Брене (1784), с 1786 года у Ж.Л. Давида. В 1790-1791 годах посетил Рим. С 1817 года «первый живописец короля». Творчество Жерара приходится на переломную эпоху; в нём черты классицизма своеобразно сочетаются с романтическими тенденциями. Писал картины на мифологические темы («Амур и Психея», 1797-1798, Лувр, Париж), исторические полотна («Битва при Аустерлице», 1810; «Вход Генриха IV в Париж», 1817; «Коронование Карла Х», 1829, все - в Национальном музее Версаля и Трианонов), а также картины на литературные сюжеты («Коринна на Мизенском мысу», по роману Ж. де Сталь, 1819, Музей изящных искусств, Лион). Известность приобрёл как автор парадных портретов, в которых идеализация образов сочеталась с интимностью обстановки, часто - с пейзажными фонами (художника Ж.Б. Изабе с дочерью, 1795; графини Реньо де Сен-Жан-д’Анжели, 1798, оба - в Лувре; Наполеона I в коронационной одежде, 1805, Национальный музей Версаля и Трианонов; Жозефины де Богарне, 1801-1802, Эрмитаж, Санкт-Петербург и дворец Мальмезон; мадам Рекамье, 1802, Музей Пти-Пале, Париж; маршала И. Мюрата, 1805, Национальный музей Версаля и Трианонов; парные - князя и княгини В.П. и М.В. Кочубей, Эрмитаж и ГМИИ, оба около 1809 года). Исполнил также росписи купола парижского Пантеона (1829-1836). По рисункам Жерара гравированы иллюстрации к произведениям Ж. де Лафонтена (1797), Вергилия (1798) и Ж. Расина (1801). Один из первых кавалеров ордена Почётного легиона (1802). Получил титул барона (1819).
Иллюстрации:
Ф. Жерар. Портрет художника Ж.Б. Изабе с дочерью. 1795. Лувр (Париж). Архив БРЭ.