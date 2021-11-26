ЖЭНЬ БОНЯНЬ
ЖЭНЬ БОНЯНЬ - китайский живописец, главный представитель шанхайской школы живописи.
Родился в семье небогатого торговца рисом, подрабатывавшего писанием портретов. В юности примкнул к Тайпинскому восстанию 1851-1864 годов, но после гибели отца уехал в Шанхай, где и прожил с небольшими перерывами большую часть своей жизни. Писал портреты, свитки с изображениями жанровых сцен и популярных исторических сюжетов; расписывал веера в жанре «цветы и птицы» (хуаняо). Жэнь Бонянь удалось органично соединить высокие традиции живописи интеллектуалов (вэньжэньхуа) с непосредственностью народной живописи. В произведениях Жэнь Бонянь лиризм образов сочетается со свежестью трактовки традиционных сюжетов, а простота композиций - с неожиданными ракурсами изображений. Непринуждённое письмо парящей кистью, яркие и чистые цвета передают присущее Жэнь Бонянь открытое, спокойное, немного ироничное отношение к жизни. Творчество Жэнь Бонянь в значительной мере предопределило формирование «национальной живописи» (гохуа) в начале XX века. Среди наиболее известных работ: «Ван Сичжи, созерцающий гусей» (1880, Музей Гугун, Пекин), «Су У пасёт овец» (1883, Национальный художественный музей, Пекин).