ЖЭНЬ БОНЯНЬ

ЖЭНЬ БОНЯНЬ - китайский живописец, главный представитель шанхайской школы живописи.

Ро­дил­ся в се­мье не­бо­га­то­го тор­гов­ца ри­сом, под­ра­ба­ты­вав­ше­го пи­санием порт­ре­тов. В юно­сти примк­нул к Тай­пин­ско­му вос­ста­нию 1851-1864 годов , но по­сле ги­бе­ли от­ца уе­хал в Шан­хай, где и про­жил с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми большую часть сво­ей жиз­ни. Пи­сал порт­ре­ты , свит­ки с изо­бра­же­ния­ми жан­ро­вых сцен и по­пу­ляр­ных ис­то­рических сю­же­тов; рас­пи­сы­вал вее­ра в жан­ре «цве­ты и пти­цы» (хуа­няо). Жэнь Бонянь уда­лось ор­га­нич­но со­еди­нить вы­со­кие тра­ди­ции жи­во­пи­си ин­тел­лек­туа­лов (вэнь­жэньхуа) с не­по­сред­ст­вен­но­стью народной жи­во­пи­си. В про­из­ве­де­ни­ях Жэнь Бонянь ли­ризм об­ра­зов со­че­та­ет­ся со све­же­стью трак­тов­ки тра­диционных сю­же­тов, а про­сто­та ком­по­зи­ций - с не­ожи­дан­ны­ми ра­кур­са­ми изо­бра­же­ний. Не­при­ну­ж­дён­ное пись­мо па­ря­щей ки­стью, яр­кие и чис­тые цве­та пе­ре­да­ют при­су­щее Жэнь Бонянь от­кры­тое, спо­кой­ное, не­мно­го иро­нич­ное от­но­ше­ние к жиз­ни. Твор­че­ст­во Жэнь Бонянь в зна­чительной ме­ре пред­опре­де­ли­ло фор­ми­ро­ва­ние «национальной жи­во­пи­си» (гохуа) в начале XX века. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ра­бот: «Ван Сич­жи, со­зер­цаю­щий гу­сей» (1880, Му­зей Гу­гун, Пе­кин), «Су У па­сёт овец» (1883, Национальный художественный му­зей, Пе­кин).