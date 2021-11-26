ЖАНЕН ЖЮЛЬ
ЖАНЕН ЖЮЛЬ - французский писатель, литературный критик, член Французской академии.
Родился в семье адвоката. Учился в Лионе и Париже. Один из участников романтического кружка «Сенакль». Известность Жанену принёс роман «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина» («L’Âne mort et la femme guillotinée», 1829, русский перевод 1831 года), который стал одним из самых ярких произведений французского «неистового романтизма». Печатавшиеся в прессе критические статьи Жанена (Ш.О. Сент-Бёв назвал Жанена «принцем критиков»), его литературные портреты, отзывы о театральных постановках были собраны в книги «История драматической литературы» («Histoire de la littérature dramatique», vol. 1-6, 1853-1858) и «Литературная смесь» («Variétés littéraires», 1860). Среди других произведений Жанена - проникнутые мрачной фантастикой новеллы, исторические романы, переводы с английского языка. Эклектичный вкус Жанена стал предметом насмешки в романе «Утраченные иллюзии» О. де Бальзака.
Сочинения:
Фантазии. СПб., 1834;
Дебюро. СПб., 1835;
Мертвый осёл и гильотинированная женщина. М., 1996.