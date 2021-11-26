ЖАММ ФРАНСИС

ЖАММ ФРАНСИС - французский поэт.

Сын слу­жа­ще­го, учил­ся в Бор­до (1880-1888). Ра­бо­тал клер­ком в но­та­ри­аль­ной кон­то­ре . По­эзия Жамма, про­ни­зан­ная ис­крен­ним ре­лигиозным чув­ст­вом, от­ра­зи­ла влия­ние идей и эс­те­тических ус­та­но­вок сим­во­лиз­ма; в ней вос­пе­ва­ет­ся при­ро­да, уеди­нён­ная жизнь: по­этические сборники «Шесть со­не­тов» («Six sonnets», 1891), «Сти­хи» («Vers», тома 1-3, 1892-1894), «От ут­рен­не­го бла­го­вес­та до ве­чер­не­го» («De l’an­gé­lus de l’aube а̀ l’angélus du soir», 1898), «Тра­ур вё­сен» («Le deuil des pri­me­vè­res», 1901), « Бо­го­ма­терь и со­не­ты» («La Vierge et les sonnets», 1919), «Эпи­та­фии» («Epitaphes», 1921), «Чет­ве­ро­сти­шия» («Quatrains», книги 1-4, 1922-1925) и др. Ав­тор вос­по­ми­на­ний, пси­хо­ло­гических ро­ма­нов. На русский язык сти­хи Жамма пе­ре­во­ди­ли В.Я. Брю­сов, И.Ф. Ан­нен­ский и др.

Сочинения:

Сти­хи и про­за. М., 1913;

Œuvre po­éti­que complète. Biarritz, 2006.