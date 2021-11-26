ЖАК-ДАЛЬКРОЗ ЭМИЛЬ

ЖАК-ДАЛЬКРО́З ЭМИ́ЛЬ (фр. Emile Jaques-Dalcroze) - швейцарский музыкальный педагог , композитор, общественный деятель.

В 1877–83 учил­ся в ун-те и в конс. в Же­не­ве, в 1884–90 – в Ве­не (1886, у А. Брук­не­ра) и Па­ри­же (1888, у Л. Де­ли­ба).

С сер. 1880-х гг. на­чал пи­сать и из­да­вать свои муз. со­чи­не­ния (то­гда же из­ме­нил фа­ми­лию). В 1892–1910 пре­по­да­вал в конс. в Же­не­ве. Ис­сле­до­вал влия­ние муз. рит­ма на фор­ми­ро­ва­ние пси­хи­ки. Раз­ра­бо­тал сис­те­му рит­мич. гим­на­сти­ки (рит­ми­ки), вклю­чав­шей ком­плекс раз­но­об­раз­ных дви­же­ний (ходь­ба, бег с со­блю­де­ни­ем из­ме­няю­ще­го­ся рит­ма и т. п.).

Пред­ло­жил но­вый ме­тод обу­че­ния му­зы­ке , со­глас­но ко­то­ро­му для пол­но­го и бы­ст­ро­го ов­ла­де­ния рит­ми­кой, по­сти­же­ния эмо­цио­наль­но­го ха­рак­те­ра и об­раз­но­го со­дер­жа­ния муз. про­из­ве­де­ния оно долж­но быть «те­лес­но пе­ре­жи­то» и пре­тво­ре­но в дви­же­ние. Рит­ми­ка Ж.-Д. при­об­ре­ла по­пу­ляр­ность не столь­ко у му­зы­кан­тов, сколь­ко у лю­дей, ин­те­ре­сую­щих­ся ху­дож. дви­же­ни­ем, в т. ч. тан­цем.

В 1910 Ж.-Д. от­крыл Шко­лу му­зы­ки и рит­ма в Хел­ле­рау (близ Дрез­де­на), в 1915 – Ин-т Жак-Дальк­ро­за в Же­не­ве. Пред­ло­жен­ная им сис­те­ма со­дей­ст­во­ва­ла раз­ви­тию слу­ха, спо­соб­но­сти к муз. и пла­стич. им­про­ви­за­ции. Тео­рии Ж.-Д. по­лу­чи­ли сце­нич. во­пло­ще­ние в рит­мо­пла­стич. ин­тер­пре­та­ции разл. муз. про­из­ве­де­ний: от фуг И. С. Ба­ха до его собств. со­чи­не­ний (ми­мод­ра­ма «Эхо и Нар­цисс», Хел­ле­рау, 1912).

Шко­лы и ин­сти­ту­ты, по­доб­ные соз­дан­ным Ж.-Д., бы­ли от­кры­ты в Сток­голь­ме, Лон­до­не, Па­ри­же, Ве­не, Бар­се­ло­не, Нью-Йор­ке и др.

В 1912 по­се­тил Рос­сию, где его пе­да­го­гич. идеи на­чал про­па­ган­ди­ро­вать С. М. Вол­кон­ский, ос­но­вав­ший в С.-Пе­тер­бур­ге Кур­сы рит­мич. гим­на­сти­ки (1912). Сре­ди уче­ни­ков Ж.-Д.: Н. Г. Алек­санд­ро­ва, М. Рам­бер, М. Виг­ман, Р. Сент-Де­нис, Х. Хольм и др.; его сис­те­ма ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во В. Ф. Ни­жин­ско­го, К. Йос­са и др.

Ав­тор ко­мич. опер и опе­ретт , кан­тат (в т. ч. «Празд­ник в кан­то­не Во», 1903), ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний, кон­цер­тов для разл. ин­ст­ру­мен­тов с ор­ке­ст­ром, пе­сен.

Сочинения:

Méthode Jaques-Dalcroze. Neuchâtel; P., 1906;

La musique et nous. Gen., 1945;

Le ryth­me, la musique et l’éducation. 2 éd. Lausanne, 1965;

Ритм. М., 2006.

Иллюстрации:

Рит­ми­чес­кая гим­на­сти­ка Э. Жак-­Даль­кро­за. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Л. С. Му­ха­рин­ская, Е. Я. Су­риц