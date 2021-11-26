ЗАБОРСКИЙ ЙОНАШ
ЗАБОРСКИЙ ЙОНАШ - словацкий писатель.
Писал на чешском и словацком языках. Получил богословское образование в Прешове (1834), учился в университете города Галле (1839-1840). Печатался с 1836 года. Творчество Заборского определяла полемика с романтизмом с рационалистических и просветительских позиций. В поэзии отдавал предпочтение античным формам: сборники «Басни» («Bájky», 1840) и «Жалобы» («Žéhry», 1851). В прозаических сочинениях прибегал к пародийно-сатирическим приёмам и фантастике: роман «Фаустиада» («Faustiáda», 1864-1912), автобиографическая повесть «Священник-панславист» («Panslavistický farár», 1870) и др. Автор свыше 20 исторических пьес, в том числе трагедии о Смутном времени «Лжедмитриады» («Lžedimitrijady», 1866) (смотри Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Лжедмитрий III), а также комедии на современную тему «Подкидыш» («Najdúch», 1867).