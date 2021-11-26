ЗАБЕЛИОС СПИРИДОН

ЗАБЕ́ЛИОС СПИРИДО́Н - греческий историк и писатель.

Родился в семье судьи и известного драматурга Иоанниса Зампелиоса. По окончании курса юриспруденции в Ионической академии на о-ве Керкира С. Забелиоса путешествовал по Европе, учился в Болонском и Пизанском университетах, в Гейдельбергском унституте посещал семинары Гегеля. Завершив образование, вернулся на Керкиру.

После нескольких лет работы по сбору фольклорных произведений опубликовал 1-й научный труд «Народные песни Эллады» (῎Αισματα δημοτικὰ τῆς ῾Ελλάδος. Κερκύρα, 1852 год). Во введении С. Забелиоса доказывал глубокую связь народной поэзии с историческим развитием греческого этноса. Как последователь романтического направления в историографии, С. Забелиос обратился к средневек. истории Греции для выявления связи с народной поэзией, став одним из первых собирателей греческого фольклора. Через изучение устной традиции он пытался показать преемственность византийской и новогреческой истории, воссоздать исторический образ эпохи через личность безымянного автора народной песни. Позднее, с развитием фольклористики и этнографии, труд С. Забелиоса подвергся критике за искажение подлинного фольклорного материала, но значение работы С. Забелиоса как одной из первых попыток научного поиска в этом направлении сохранилось.

Основные исследовательские идеи З. содержатся в монографии «Византийские исследования» (Βυζαντινα μελέται. ᾿Αθῆναι, 1857 год). Дискутируя с первым поколением греч. просветителей, которые воспринимали Византию как вост. деспотическое гос-во, чуждое «эллинскому духу», З. впервые выдвинул концепцию единой истории греч. народа и попытался «обнаружить эллина под маской ромея». Применив 3-частную периодизацию мировой истории (античность, средневековье и Новое время) к истории Греции, он доказывал непрерывность развития и единство греческой культуры, народа и государства. За этим подспудно следовал также вывод о необходимости восстановления Греции в границах бывшей Византийской империи.

Среди других работ С. Забелиос: «Италоэлленика» - исследование греческих средневековых рукописей Неаполитанской библиотеки (᾿Ιταλοελληνικά. ᾿Αθῆναι, 1868 год), работы «Как появилось слово «петь» в народном языке?» (Πόθεν ἡ κοινὴ λέξις τραγουδῶ. ᾿Αθῆναι, 1859 год), «Основание патриархии в России» (Καθίδρυσις πατριαρχείου ἐν Ρωσίᾳ. Αθῆναι, 1859 год). С. Забелиос написал и несколько художественных произведений, в числе которых «Исторические декорации» (῾Ιστορικὰ σκηνογραφήματα. ᾿Αθῆναι, 1860 год) и «Критские свадьбы» (Оἱ Κρητικο γάμοι. Ταύρινος, 1871 год).

С. Забелиос был одним из первых греческих ученых, обратившихся к изучению Византии, в современной Греции он считается основателем греческого византиноведения. В общественной жизни Греции своего времени, в спорах о нормах общенационального литературного греческого языка С.Забелиос выступал сторонником народного языка (димотики), считая, что этот вопрос имеет не филологическое, а политическое значение. Народный язык, по его мнению, должен был обеспечить единство греческого государства.