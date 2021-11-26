ЙЕГЕР ХАНС ХЕНРИК

ЙЕГЕР ХАНС ХЕНРИК - норвежский писатель.

Са­мо­стоя­тель­но изу­чал фи­ло­со­фию; при­дер­жи­вал­ся анар­хи­ст­ских воз­зре­ний. Пе­ча­тал­ся с 1878 года.

В ран­ней дра­ма­тур­гии Йегер от­ра­зи­лись его ра­ди­каль­ные взгля­ды на сво­бо­ду лич­но­сти и брак: «Оль­га» («Olga», 1883 год) и др. За наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние - ро­ман в ду­хе на­ту­ра­лиз­ма «Из жиз­ни бо­ге­мы Кри­стиа­нии» («Fra Kristiania Bohêmen», 1885 год) - был об­ви­нён в без­нрав­ст­вен­но­сти и при­го­во­рён к 2 месяцам тю­рем­но­го за­клю­че­ния (1886 год).

Сре­ди др. со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Боль­ная лю­бовь» («Syk kjær­lig­het», 1893 год), «Ис­по­ведь» («Bekjen­del­ser», 1902 год), «Тюрь­ма и от­чая­ние» («Fæng­sel og fortvilelse», 1902 год); эс­се «Биб­лия анар­хи­ста» («Anarkiets bibel», 1906 год) в ду­хе Ф. Ниц­ше . Йегер ока­зал влия­ние на ми­ро­воз­зре­ние Э. Мун­ка, с ко­то­рым об­щал­ся с 1885 года.