УИТМЕН УОЛТ

Американский поэт и публицист.

Ранние годы

Родился в семье Уолта Уитмена и Луизы Ван Велсор. Уитмены жили бедно, постоянно испытывали финансовые трудности. Уолт вспоминал о своем детстве, как о печальном и несчастливом времени. С 1825 г. Уитмен посещал начальную школу, однако в одиннадцать лет бросил учебу, чтобы помогать семье. Сначала он устроился посыльным в юридическую фирму, затем работал помощником наборщика в газете «Патриот». В начале 1830-х Уитмен работал в еженедельном издании «Лонг-Айленд-Стар», печатном органе партии вигов. По долгу службы Уолт посещал политические собрания и дебаты, присутствовал на различных культурных мероприятиях. В 1835 г. Уитмен ушел из «Лон-Айленд-Стар», получив место наборщика в Нью-Йорке, но из-за экономического кризиса потерял работу в 1837 г. В 1838 г. Уитмен преподавал в нескольких школах, однако результаты его педагогической деятельности были неудовлетворительными. В том же году он основал газету «Лонг-Айландер», где был издателем, редактором, наборщиком и дистрибьютером. В 1839 г. передал руководство изданием своему бывшему начальнику И. Кроувелу, а сам устроился наборщиком в «Лонг-Айленд-Демократ». В 1840-1841 гг. Уитмен вернулся к преподаванию, однако с ним разорвали контракт. В эти месяцы учительства он выпустил серию эссе, посвященных деятельности школьных учителей.

В начале 1840-х Уитмен работал в различных издательствах. В 1842 г. он занял позицию редактора в ежедневной газете «Аврора». В 1846-1848 гг. работал в издании «Бруклин-Игл» на аналогичной должности. В свободное от издательской деятельности время Уитмен занимался поэзией. В 1852 г. Уитмен опубликовал роман «Жизнь и приключения Джека-Орла: Автобиография: История современного Нью-Йорка, в которой читатель найдет некоторые схожести».

Литературная деятельность

Уитмен заявил о себе как поэт в 1855 г., когда опубликовал сборник «Листья травы», который стал одним из значительных явлений в американской литературе. В этом произведении Уитмен создал собирательный образ американца, наделив его, с одной стороны, идеалистическими, с другой, типизированными чертами. Среди качеств истинного патриота США – демократичность воззрений, оптимизм, высокие моральные качества, жизнелюбие и жизнерадостность, открытость и доброта ко всем людям. Образ истинного сына отечества, созданный Уитменом, воплощает идею о ценности жизни в согласии со своими чувствами, что противоречило распространенному тогда в поэзии символизму и религиозным аллегориям. Поэт сделал своим лирическим героем человека из плоти и крови, достойного восхищения своей неустанной деятельностью и смирением перед житейскими трудностями. «Листья травы» дополнялись стихами и переиздавались до конца жизни Уитмена. Если первый сборник включал двенадцать стихов, то последнее прижизненное издание состояло уже из 400. Уитмен отказался от традиционной ритмики стиха в пользу верлибра.

Поскольку «Листья травы» изначально публиковались на собственные средства Уитмена, он был вынужден вернуться к публицистической деятельности в конце 1850-х. Во время Гражданской войны в США поэт служил добровольцем-санитаром на стороне северян и работал неполный день в армейском казначействе. В 1864 г. Уитмен получил место клерка в Министерстве внутренних дел, что помогло ему облегчить тяжелое финансовое положение. Во время войны поэт дополнил «Листья травы» стихами, вдохновленными противостоянием Севера и Юга. В 1865 г. Уитмен был уволен из министерства. Вероятной причиной стали его откровенные поэтические произведения из «Листьев травы», которые рассматривались современниками как аморальные.

В 1866 г. Уитмен опубликовал поэму «О, капитан! Мой капитан!», посвященную смерти А. Линкольна . Это произведение привлекло к нему внимание широкой публики, и поэт закрепил за собой репутацию настоящего патриота.

Во второй половине 1860-х вышло очередное дополненное издание «Листьев травы». В 1868 г. Уильям Россетти, брат художника-прерафаэлита Д. Россетти , подготовил и издал в Англии «Поэмы Уолта Уитмена». Творчество американского поэта стало популярным в Великобритании, что способствовало росту его почитателей на родине. В 1873 г. у Уитмена случился паралитический удар. Из-за ухудшившегося здоровья он был вынужден переехать в дом к своему брату Джорджу, где проживал до 1884 г. За эти годы поэт опубликовал две расширенные версии «Листьев травы». В 1880-е сборник продолжал дополняться и переиздавался в 1881 г. и 1889 г. Поэт скончался в 1892 г. от заболевания легких.

В 2009 г. у входа в 1-й гуманитарный корпус МГУ им. М.В. Ломоносова был установлен памятник Уитмену.