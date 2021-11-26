САБИНА КАРЕЛ

Чешский писатель, общественный и политический деятель, публицист, литературный критик.

Становление

Родился 29 декабря 1813 г. в Праге. Был незаконнорожденным ребенком Жозефины Сабиновой и каменщика, воспитавшего его. Будучи ребенком, Карел говорил, что его настоящий отец являлся польским дворянином. Несмотря на небогатое происхождение, он был способным ребенком, что позволило ему обучаться в гимназии. В 1831 г. он поступил на философский факультет Пражского университета, а годом позже – на юридический факультет Венского университета, однако в 1834 г. прервал обучение и зарабатывал на жизнь уроками и литературным трудом. Сабина публиковал свои критические и беллетристические статьи в пражских и венских чешско- и немецкоязычных журналах, таких как «Ost und West», «Der Komet», «Der deutsche Planet», «Květy», «Včela», альманахе «Mefistofeles» и др. Немецких читателей он информировал о культурной жизни славянских народов Австро-Венгрии, писал о чешской литературе, переводил на немецкий чешские и русские произведения, такие как «Народные песни» Яна Коллара , «Нос» Гоголя , повесть Карела Махи «Цыгане». Начиная с середины 1830-х гг., его публикации подвергались цензуре и находились под вниманием властей: обыски у него проводила как пражская, так и венская полиция. В Вене Сабина редактировал журнал пронемецкой ориентации «Der Adler», писал туда статьи либеральной и революционной направленности.

Дальнейшая деятельность

В 1848 г. Сабина стал преемником К.Г. Боровского на посту главного редактора «Пражских новин» («Pražské noviny») и литературного приложения к этой газете, журнала «Чешская пчела» («Česka včela»), а с 1849 г. редактировал также газету чешского патриотического общества «Славянская липа». Карел Сабина принадлежал к молодой чешской радикально-демократической интеллигенции, был членом тайного общества «Рипил» («Repeal»), был одним из лидеров чешских радикальных демократов, одним из первых чехов, перенявшим идеи социализма от М.А. Бакунина. К. Сабина непосредственным образом принимал участие в подготовке и проведении Пражского восстания в ходе революции 1848 г.

10 мая 1849 г. Сабина был арестован по обвинению в подготовке антиавстрийского заговора под влиянием М.А. Бакунина . Первоначально он был приговорен к смертной казни через повешение, но позже смертный приговор был сокращен до 18 лет тюрьмы. 27 июня 1857 г. он был освобожден по амнистии, как и большинство политических заключенных революционных 1848–1849 гг. По выходу из тюрьмы он продолжил свою журналистскую деятельность, публикуясь во множестве изданий и сотрудничая с рабочим движением. В 1861 г. Сабина работал в редакции крупнейшей на тот момент чешской газеты «Народни листы», в 1871-1872 гг. был редактором журнала «Slovan», в 1866 г. – драматургом в пражском «Временном театре». Не менее активен был Сабина в общественной и просветительской деятельности: выступал с речами в Умелецкой беседе, обществе «Освета», читал лекции во многих рабочих ассоциациях и на различных общественных мероприятиях, таких как закладка первого камня чешского Национального театра.

В своей литературной критике Сабина много внимания уделял наследию Карела Махи (1810-1836), ради популяризации его творчества среди молодых чешских литераторов, так называемого поколения «Маевцев», писал статьи «Úvod povahopisný» (1845), «Напоминание о К.Г. Махе» (1858), «Литературные образы» (1859) и др. В статье «Демократическая литература» (1848) он высказал свои взгляды о связи литературы с радикальной политикой, идущей на пользу им обеим, а также о необходимости преодолеть различия между литературой «par excellence» и литературой «для народа».

Помимо литературоведческих статей и публицистики К. Сабина публиковал большое количество рассказов и романов. Однако их качество часто страдало из-за поверхностности и стремления автора угнаться за новейшей повесткой дня и получить немедленный успех. Пожалуй, самым удачным его произведением можно назвать «Ожившие могилы» («Oživené hroby», 1870) – воспоминания о тюрьме в Оломоуце 1850-х гг. Из драматических произведений Сабины можно выделить либретто, написанные ко многим чешским операм, в т.ч. к «Браниборам в Чехии» и «Проданной невесте» (оба 1866) Бедржиха Сметаны.

Общественная жизнь Карела Сабины закончилась летом 1872 г., когда была обнародовано, что примерно с 1859 г. он являлся платным осведомителем пражской полиции, под псевдонимом «Роман» передавая отчеты о деятельности чешских общественно-политических организаций и их зарубежных связях, настроениях в обществе и среде чешской национальной интеллигенции. Он публично был объявлен предателем и был принужден покинуть Чехию. Его имя исчезло с полок чешских книжных магазинов и со страниц чешской прессы. Даже на афишах оперы «Проданная невеста» его имя было заменено на монограмму. Его называли предателем нации даже в немецких газетах. В свое оправдание Сабина мог сказать лишь то, что жил в крайней нужде и потому полиции удалось его подкупить регулярным месячным жалованием.

Впоследствии Карел Сабина вернулся в Чехию, но вынужден был скрываться, очень нуждался и изредка по-немецки писал под различными псевдонимами. Он умер в бедности 7 ноября 1877 г. в Праге. Во время похорон на Ольшанском кладбище его гроб сопровождала лишь небольшая группа социал-демократов из рабочих. Его могила оставалась безымянной до 1932 г.