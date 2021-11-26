ПРЕРАФАЭЛИТЫ

ПРЕРАФАЭЛИТЫ - группа английских художников и писателей второй половины XIX века, ставивших целью возрождение «искренности», «наивной религиозности» средневекового и раннеренессансного искусства.

Брат­ст­во пре­ра­фа­эли­тов» (Pre-Raphaelite Brotherhood) ос­но­ва­но в 1848 году по­этом и жи­во­пис­цем Д.Г. Рос­сет­ти, жи­во­пис­ца­ми Дж. Э. Мил­ле­сом и У.Х. Хан­том (позд­нее к ним при­сое­ди­ни­лись так­же Дж. Кол­лин­сон, Ф.Дж. Сти­венс, Т. Вул­нер, У.М. Рос­сет­ти), ис­пы­тав­ши­ми влия­ние Ф.М. Брау­на (а че­рез не­го - немецких на­за­рей­цев) и тру­дов Дж. Рёс­ки­на.

По­пыт­ку сис­те­ма­ти­за­ции ху­дожественных це­лей прерафаэлитов сде­лал Рёс­кин в сво­ей статье «Пре­ра­фа­эли­тизм» («Pre-Raphaeli­tism», 1851 год). Вы­сту­пая с ро­ман­тической кри­ти­кой бур­жу­аз­ной куль­ту­ры, прерафаэлиты про­ти­во­пос­тав­ля­ли ака­де­миз­му (кор­ни ко­то­ро­го они ви­де­ли в итал. искусстве Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния ) «свя­щен­ный огонь», «жи­вую ве­ру» так называемых при­ми­ти­вов, от­верг­ну­тых эс­те­ти­кой Но­во­го вре­ме­ни.

Не­ис­то­ри­че­ская апо­ло­гия Сред­не­ве­ко­вья , свя­зан­ная у прерафаэлитов с тре­бо­ва­ни­ем эс­те­ти­за­ции современной жиз­ни, при­ве­ла к пре­об­ла­да­нию в их твор­че­ст­ве прин­ци­па сти­ли­за­ции, приё­мов ал­ле­го­рии и пре­уве­ли­чен­но­го де­ко­ра­ти­виз­ма в со­че­та­нии с тща­тель­ной про­ра­бот­кой ка­ж­дой де­та­ли. Прерафаэлиты бы­ли в чис­ле пер­вых ху­дож­ни­ков, на­чав­ших ра­бо­тать над пей­за­жа­ми на пле­нэ­ре. Искусство прерафаэлитов в зна­чительной час­ти про­ни­за­но литкратурными ал­лю­зия­ми; они ув­ле­ка­лись твор­че­ст­вом Дан­те, средневековой религиозной по­эзи­ей, ли­ри­кой английского ро­ман­тиз­ма (прерафаэлиты Б. Шел­ли, Дж. Китс, А. Тен­ни­сон, Р. Брау­нинг).

В 1850 году «Брат­ст­во пре­ра­фаэ­ли­тов» вы­пус­ти­ло 4 но­ме­ра журнала «The Germ» («Рос­ток», редактор У.М. Рос­сет­ти), где пуб­ли­кова­лись кри­тические ста­тьи, а так­же литературные про­из­ве­де­ния прерафаэлитов, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся по­эзия Д.Г. Рос­сет­ти.

По­сле рас­па­да «Брат­ст­ва пре­ра­фаэ­ли­тов» в 1853 году но­вый подъ­ём дви­же­ния прерафаэлитов на­чи­на­ет­ся с конца 1850-х годов, ко­гда во­круг Д.Г. Рос­сет­ти груп­пи­ру­ют­ся све­жие си­лы - ху­дож­ни­ки У. Мор­рис , Э. Бёрн-Джонс, У. Крейн, Дж. Ф. Уоттс и другие. Жи­во­пись прерафаэлитов раз­ви­ва­ет­ся в сто­ро­ну слож­ной пло­ско­ст­ной ор­на­мен­ти­ки и ми­с­тической ус­лож­нён­но­сти об­раз­но­го строя (Рос­сет­ти, Бёрн-Джонс). Бо­лее ши­ро­кий ха­рак­тер но­сит дея­тель­ность убе­ж­дён­но­го со­циа­ли­ста Мор­ри­са, ко­то­рый стре­мил­ся вме­сте с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми (сре­ди них - Ф.М. Бра­ун, А. Хьюз, архитектор Ф. Уэбб) вос­соз­дать в про­ти­во­вес обез­ли­чен­но­му ма­шин­но­му «оду­хо­тво­рён­ное» руч­ное про­из­вод­ст­во, вне­сти кра­со­ту в по­все­днев­ный быт, воз­ро­дить английское де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство (ри­сун­ки для раз­но­об­раз­ных из­де­лий ху­дожественно-промышленных мас­тер­ских, ор­га­ни­зо­ван­ных Мор­ри­сом, оформ­ле­ние книг издатльства «Kelmscott Press» и так далее.; смотрите «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла»).

Идеи и прак­ти­ка прерафаэлиты во мно­гом по­влия­ли на раз­ви­тие сим­во­лиз­ма и эс­те­тиз­ма. Твор­че­ст­во прерафаэлитов с при­су­щи­ми ему куль­том кра­со­ты, эро­тическими и мис­тическими мо­ти­ва­ми ока­за­ло за­мет­ное воз­дей­ст­вие на английских де­ка­ден­тов конца XIX века (А.Ч. Су­ин­берн, О. Уайльд, У. Па­тер, О. Бёрд­с­ли), со­дей­ст­во­ва­ло ут­вер­жде­нию сти­ля мо­дерн в изо­бра­зи­тель­ном и де­ко­ра­тив­ном искусстве, лег­ло в ос­но­ву тео­рии «жиз­не­строи­тель­ной» ро­ли искусства.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)