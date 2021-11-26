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ПОПУРРИ
ПОПУРРИ - музыкальная инструментальная пьеса, составленная из популярных фрагментов оперы, оперетты, балета, из мелодий какого-либо композитора, народных песен, танцев, музыкальных номеров из кинофильма и тому подобное.
Поначалу было близко кводлибету. В XIX веке попурри как разновидность фантазии на заимствованные темы получило повсеместное распространение в европейских странах, среди образцов - «Фантазия на польские темы» Ф. Шопена (в одном из писем автор назвал её попурри). В XX-XXI века попурри используется главным образом в эстрадной музыке.
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