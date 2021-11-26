ПОНКЬЕЛЛИ АМИЛЬКАРЕ
ПОНКЬЕЛЛИ АМИЛЬКАРЕ - итальянский композитор.
В 1843-1854 годы учился в Миланской консерватории у Ф. Фрази и А. Маццукато. Служил органистом церкви Сант-Иларио в Кремоне, руководил муниципальными оркестрами Пьяченцы и Кремоны. С 1881 года капельмейстер церкви Санта-Мария Маджоре в Бергамо, с 1883 года профессор Миланской консерватории; среди учеников - Дж. Пуччини, П. Масканьи. Опирался на традиции Дж. Верди, мировую известность завоевала опера «Джоконда» (либр. А. Бойто по драме «Анджело, тиран Падуанский» В. Гюго, 1876 год, Милан). Среди других опер: «Литовцы» (по поэме «Конрад Валленрод» А. Мицкевича, 1874 год, Милан; новая редакция под названием «Альдона», 1884 год, Санкт-Петербург), «Блудный сын» (1880), «Марион Делорм» (по одноимённой драме Гюго, 1885 год; обе - Милан). Автор балетов, кантат, духовной музыки, оркестровых произведений, романсов.