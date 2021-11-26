ПОНКЬЕЛЛИ АМИЛЬКАРЕ

ПОНКЬЕЛЛИ АМИЛЬКАРЕ - итальянский композитор.

В 1843-1854 годы учил­ся в Ми­лан­ской консерватории у Ф. Фра­зи и А. Мац­цу­ка­то. Слу­жил ор­га­ни­стом церкви Сант-Ила­рио в Кре­мо­не, ру­ко­во­дил му­ни­ци­паль­ны­ми ор­ке­ст­ра­ми Пья­чен­цы и Кре­мо­ны. С 1881 года ка­пель­мей­стер церкви Сан­та-Ма­рия Мад­жо­ре в Бер­га­мо, с 1883 года профессор Ми­лан­ской консерватории; сре­ди уче­ни­ков - Дж. Пуч­чи­ни, П. Мас­ка­ньи . Опи­рал­ся на тра­ди­ции Дж. Вер­ди, ми­ро­вую из­вест­ность за­вое­ва­ла опе­ра «Джо­кон­да» (либр. А. Бой­то по дра­ме «Анд­же­ло, ти­ран Па­ду­ан­ский» В. Гю­го, 1876 год, Ми­лан). Сре­ди других опер: «Ли­тов­цы» (по по­эме «Кон­рад Вал­лен­род» А. Миц­ке­ви­ча , 1874 год, Ми­лан; но­вая редакция под названием «Аль­до­на», 1884 год, Санкт-Пе­тер­бург), «Блуд­ный сын» (1880), «Ма­ри­он Де­лорм» (по од­но­имённой дра­ме Гю­го, 1885 год; обе - Ми­лан). Ав­тор ба­ле­тов, кан­тат , ду­хов­ной му­зы­ки, ор­ке­ст­ро­вых про­из­ве­де­ний, ро­ман­сов.