ПОЛЕНЦ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН
ПОЛЕНЦ Вильгельм фон - немецкий писатель.
Родился в семье крупного землевладельца. В 1882-1886 годы учился в университетах Берлина, Бреслау и Лейпцига; недолго служил в суде в Дрездене. С 1887 года жил в Берлине, с 1894 года - преимущественно в родовом поместье Оберкуневальде.
Печатался с 1890 года; испытал значительное воздействие творчества и морально-религиозного учения Л.Н. Толстого (с которым состоял в дружеской переписке), а также натурализма Э. Золя. Автор трилогии, запечатлевшей процесс разрушения патриархального уклада жизни нем. деревни и распад крестьянской семьи под натиском капитализма: романы «Брейтендорфский пастор» («Der Pfarrer von Breitendorf», 1893 год, русский перевод под названием «Деревенский священник», 1903 год), «Крестьянин» («Der Buttnerbauer», 1895 год, русский перевод 1902 года) - наиболее известное сочинение Поленца, проникнутое антисемитской направленностью и содержащее призыв к объединению юнкерства с крестьянством в защиту консервативных ценностей, а также «Помещик из Грабенхагена» («Der Grabenhaeger», 1897 год). Критике городской цивилизации посвящён роман «Текла Людекинд» («Thekla Ludekind», 1899 год) о судьбе женщины в современном обществе. В романе из жизни литературной богемы «Без корней» («Wurzellocker», 1902 год) заметно влияние культурологических идей Ф. Ницше. Среди других сочинений: драмы «Генрих фон Клейст» («Heinrich von Kleist», 1891 год), «Андреас Бокхольд» («Andreas Bockholdt», 1898 год); историческая трагедия «Юнкер и Фройнер» («Junker und Frö-ner», 1901 год); сборник рассказов «Лугинсланд» («Luginsland», 1901 год, русский перевод под названием «Деревенские рассказы», 1910 год); сборник стихов «Пора урожая» («Erntezeit», опубликован в 1904 году); цикл путевых очерков «Страна будущего» («Das Land der Zukunft», 1903 год, русский перевод 1904 года), отразивших впечатления от поездки в США.
Роман «Крестьянин» был высоко оценён Л.Н. Толстым, написавшим предисловие к его русскому переводу; социальная и «психологическая правдивость» романа привлекала Г.В. Плеханова.
Сочинения:
Gesammelte Werke. В., 1909-1911. Bd 1-10.