ПОЛЕНЦ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН

ПОЛЕНЦ Виль­гельм фон - немецкий пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца. В 1882-1886 годы учил­ся в университетах Бер­ли­на, Брес­лау и Лейп­ци­га ; не­дол­го слу­жил в су­де в Дрез­де­не. С 1887 года жил в Бер­ли­не, с 1894 года - пре­имущественно в ро­до­вом по­ме­стье Обер­ку­не­валь­де.

Пе­ча­тал­ся с 1890 года; ис­пы­тал зна­чительное воз­дей­ст­вие твор­че­ст­ва и мо­раль­но-ре­лигиозного уче­ния Л.Н. Тол­сто­го (с ко­то­рым со­сто­ял в дру­же­ской пе­ре­пис­ке), а так­же на­ту­ра­лиз­ма Э. Зо­ля. Ав­тор три­ло­гии, за­пе­чат­лев­шей про­цесс раз­ру­ше­ния пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да жиз­ни нем. де­рев­ни и рас­пад кре­сть­ян­ской се­мьи под на­тиском ка­пи­та­лиз­ма: ро­ма­ны «Брей­тен­дорф­ский пас­тор» («Der Pfarrer von Brei­tendorf», 1893 год, русский перевод под названием «Де­ре­вен­ский свя­щен­ник», 1903 год), «Кре­сть­я­нин» («Der Buttnerbauer», 1895 год, русский перевод 1902 года) - наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­нение Поленца, про­ник­ну­тое ан­ти­се­мит­ской на­прав­лен­но­стью и со­дер­жа­щее при­зыв к объ­е­ди­не­нию юн­кер­ст­ва с кре­сть­ян­ст­вом в за­щи­ту кон­сер­ва­тив­ных цен­но­стей, а так­же «По­ме­щик из Гра­бен­ха­ге­на» («Der Grabenhaeger», 1897 год). Кри­ти­ке городской ци­ви­ли­за­ции по­свя­щён ро­ман «Тек­ла Лю­де­кинд» («Thekla Ludekind», 1899 год) о судь­бе жен­щи­ны в современном об­ще­ст­ве. В ро­ма­не из жиз­ни литературной бо­ге­мы «Без кор­ней» («Wurzellocker», 1902 год) за­мет­но влия­ние куль­ту­ро­ло­гических идей Ф. Ниц­ше. Сре­ди других со­чи­не­ний: дра­мы «Ген­рих фон Клейст» («Heinrich von Kleist», 1891 год), «Ан­д­ре­ас Бок­хольд» («Andreas Bockholdt», 1898 год); ис­то­рическая тра­ге­дия «Юн­кер и Фрой­нер» («Junker und Frö-ner», 1901 год); сборник рас­ска­зов «Лу­гинс­ланд» («Luginsland», 1901 год, русский перевод под названием «Де­ре­вен­ские рас­ска­зы», 1910 год); сборник сти­хов «По­ра уро­жая» («Erntezeit», опубликован в 1904 году); цикл пу­те­вых очер­ков «Стра­на бу­ду­ще­го» («Das Land der Zu­kunft», 1903 год, русский перевод 1904 года), от­ра­зив­ших впе­чат­ле­ния от по­езд­ки в США.

Ро­ман «Кре­сть­я­нин» был вы­со­ко оце­нён Л.Н. Тол­стым, на­пи­сав­шим пре­ди­сло­вие к его русскому пе­ре­во­ду; со­ци­аль­ная и «пси­хо­ло­гическая прав­ди­вость» ро­ма­на при­вле­ка­ла Г.В. Пле­ха­но­ва .

Сочинения:

Gesammelte Werke. В., 1909-1911. Bd 1-10.