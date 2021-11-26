ПОКОЛЕНИЕ 1898 ГОДА

ПОКОЛЕНИЕ 1898 ГОДА (Genera­ción del 1898) - идей­ное дви­же­ние в испанской куль­ту­ре конца 1890-х годов - 1-й тре­ти XX века, воз­ник­шее в ре­зуль­та­те глу­бо­ко­го по­ли­тического кри­зи­са, вы­зван­но­го по­ра­же­ни­ем Ис­па­нии в ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­не 1898 года, ко­то­рое бы­ло вос­при­ня­то ин­тел­ли­ген­ци­ей как «ко­нец им­пе­рии» и национальная ка­та­ст­ро­фа.

К поколению 1898 года от­но­сят­ся дея­те­ли куль­ту­ры са­мых раз­ных на­прав­ле­ний и сти­лей: пи­са­те­ли М. де Уна­му­но, Р.М. дель Ва­лье-Инк­лан, П. Ба­ро­ха-и-Не­си, Асо­рин, Р. де Маэ­сту, Х. Бе­на­вен­те-и- Мар­ти­нес, А. Ма­ча­до-и-Ру­ис, Х.Р. Хи­ме­нес, Р. Пе­рес де Ай­а­ла, фи­ло­соф и кри­тик Х. Ор­те­га-и-Гас­сет, ис­то­рик Р. Аль­та­ми­ра-и-Кре­веа, фи­ло­лог и ис­то­рик Р. Ме­нен­дес Пи­даль, ху­дож­ник И. Су­лоа­га и другие. На­зва­ние дви­же­нию дал Асо­рин, сфор­му­ли­ро­вав­ший эс­те­тические ус­та­нов­ки поколения 1898 года, в стать­ях 1910-1913 годов. Пред­ста­ви­те­ли поколения 1898 года, во мно­гом вдох­нов­лён­ные идея­ми Ф. Ниц­ше , А. Шо­пен­гау­эра, С. Кьер­ке­го­ра, А. Берг­со­на, схо­ди­лись в не­при­ятии официальной идео­ло­гии и куль­ту­ры Ис­па­нии. Стре­мясь к воз­ро­ж­де­нию стра­ны и вы­дви­нув на пер­вый план про­бле­му национальной иден­тич­но­сти, они об­ра­ти­лись к ис­то­рическому и куль­тур­но­му про­ш­ло­му Ис­па­нии; в ка­че­ст­ве об­раз­ца гу­ма­ни­стического искусства рас­смат­ри­ва­ли национальную клас­си­ку - ли­те­ра­ту­ру Сред­не­ве­ко­вья и испанского «зо­ло­то­го ве­ка» (XVI-XVII века); в об­лас­ти литературного твор­че­ст­ва при­ори­тет­ны­ми за­да­ча­ми ста­ли ре­ши­тель­ное об­нов­ле­ние по­этического язы­ка и жан­ров и вы­ра­бот­ка но­вых эс­те­тических прин­ци­пов.

Издание:

Antología de la generación del 98. Мadrid, 1997.

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