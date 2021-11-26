ПОКОЛЕНИЕ 1898 ГОДА
ПОКОЛЕНИЕ 1898 ГОДА (Generación del 1898) - идейное движение в испанской культуре конца 1890-х годов - 1-й трети XX века, возникшее в результате глубокого политического кризиса, вызванного поражением Испании в испано-американской войне 1898 года, которое было воспринято интеллигенцией как «конец империи» и национальная катастрофа.
К поколению 1898 года относятся деятели культуры самых разных направлений и стилей: писатели М. де Унамуно, Р.М. дель Валье-Инклан, П. Бароха-и-Неси, Асорин, Р. де Маэсту, Х. Бенавенте-и- Мартинес, А. Мачадо-и-Руис, Х.Р. Хименес, Р. Перес де Айала, философ и критик Х. Ортега-и-Гассет, историк Р. Альтамира-и-Кревеа, филолог и историк Р. Менендес Пидаль, художник И. Сулоага и другие. Название движению дал Асорин, сформулировавший эстетические установки поколения 1898 года, в статьях 1910-1913 годов. Представители поколения 1898 года, во многом вдохновлённые идеями Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, А. Бергсона, сходились в неприятии официальной идеологии и культуры Испании. Стремясь к возрождению страны и выдвинув на первый план проблему национальной идентичности, они обратились к историческому и культурному прошлому Испании; в качестве образца гуманистического искусства рассматривали национальную классику - литературу Средневековья и испанского «золотого века» (XVI-XVII века); в области литературного творчества приоритетными задачами стали решительное обновление поэтического языка и жанров и выработка новых эстетических принципов.
Издание:
Antología de la generación del 98. Мadrid, 1997.