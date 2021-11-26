ПО ЭДГАР АЛЛАН

ПО ЭДГАР АЛЛАН - американский пи­сатель, литературный кри­тик.

Сын бро­дя­чих ак­тё­ров; ра­но оси­ро­тел, был усы­нов­лён со­стоя­тель­ным рич­монд­ским куп­цом Дж. Ал­ла­ном. В 1815 году вме­сте с семь­ёй пе­ре­ехал в Анг­лию; учил­ся в лон­дон­ских пан­сио­нах (1816-1820). В 1820 году се­мья вер­ну­лась в Рич­монд, где По про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в ме­ст­ных шко­лах. Ув­ле­кал­ся по­эзи­ей Дж. Бай­ро­на, П.Б. Шел­ли, С.Т. Кол­рид­жа, твор­че­ст­вом Э.Т.А. Гоф­ма­на, изу­чал ес­тественные и гу­ма­ни­тар­ные нау­ки, про­яв­лял боль­шие ма­те­ма­тические спо­соб­но­сти. В 1826 году, про­учив­шись мень­ше го­да в Университете Вир­ги­нии (Шар­лотс­вилл), бро­сил учё­бу и пе­ре­ехал в Бос­тон. В 1827-1829 годы, пы­та­ясь за­ра­бо­тать, слу­жил в ар­мии; в 1830-1831 годы по про­тек­ции при­ём­но­го от­ца учил­ся в Во­енной ака­де­мии в Вест-Пойн­те; во­енная карь­е­ра не сло­жи­лась. Ре­дак­ти­ро­вал жур­на­лы: «Southern literary messenger» (1835-1837), «Burton’s gentleman’s magazine» (1839-1840), «Graham’s magazine» (1841-1842), «Broadway journal» (1845-1846), в ко­то­рых бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны мно­гие его про­из­ве­де­ния, в том числе литературно-кри­тические ста­тьи; один из пер­вых профессиональных литературных кри­ти­ков в США. В кон­це жиз­ни тя­же­ло бо­лел, стра­дая от пси­хического рас­строй­ства и ал­ко­го­лиз­ма.

Пред­ста­ви­тель американского ро­ман­тиз­ма. Де­бю­ти­ро­вал по­этическими сборника­ми «Та­мер­лан и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Tamerlane and others poems», 1827 год; опубликовано ано­ним­но) и «Аль Аа­ра­аф, Та­мер­лан и мел­кие сти­хо­тво­ре­ния» («Al Aaraaf, Tamerlane and minor poems», 1829 год), не сни­скав­ших ус­пе­ха у пуб­ли­ки. Зре­лые по­этические про­из­ве­де­ния По, про­ни­зан­ные мо­ти­ва­ми от­чая­ния и скор­би, по­строе­ны на со­че­та­нии вир­ту­оз­ной зву­ко­пи­си и изо­щрён­но­го рит­ма с фан­тас­ма­го­рич­ны­ми об­ра­за­ми: «Во­рон» («The raven», 1845 год), ши­ро­ко про­сла­вив­ший имя По, «Уля­люм» («Ulalume», 1847 год), «Ан­на­бель Ли» («An­nabel Lee», 1849 год), «Ко­ло­ко­ла» («The bells», 1849 год; кан­та­та С.В. Рах­ма­ни­но­ва, 1913 год) и другие.

Пер­вые рас­ска­зы опуб­ли­ко­вал в 1832 году; ран­ние но­вел­лы По со­ста­ви­ли сборник «Гро­те­ски и ара­бе­ски» («Tales of the grotesque and arabesque», pt. 1-2, 1840 год). Центральное ме­сто в про­зе По за­ни­ма­ют те­мы смер­ти, стра­да­ния, двой­ни­че­ст­ва, рас­па­да лич­но­сти, вро­ж­дён­ной по­роч­но­сти че­ло­ве­ка, его не­объ­яс­ни­мой жес­то­ко­сти и сверхъ­ес­те­ст­вен­ных спо­соб­но­стей: по­весть «Ис­то­рия Ар­ту­ра Гор­до­на Пи­ма» («The nar­ra­tive of Arthur Gordon Pym», 1838 год); но­вел­лы «Ру­ко­пись, най­ден­ная в бу­тыл­ке» («A manuscript found in a bottle», 1833 год), «Ли­гейя» («Ligeia», 1838 год), «Па­де­ние до­ма Аше­ров» («The fall of the house of Uscher», 1839 год), «Чёр­ный кот» («The black cat», 1843 год), от­ли­чаю­щие­ся стро­го­стью и тща­тель­ной про­ду­ман­но­стью сю­жет­но­го по­строе­ния и от­ра­зив­шие влия­ние по­эти­ки го­ти­че­ско­го ро­ма­на.

Ос­но­во­по­лож­ник жан­ра де­тек­ти­ва: в сво­их так называемых ло­ги­че­ских но­вел­лах «Убий­ст­во на ули­це Морг» («The murders in the Rue Morgue», 1841 год), «Тай­на Ма­ри Ро­же» («The mystery of Mary Roget», 1842 год), «Ук­ра­ден­ное пись­мо» («The purloined letter», 1845 год) вы­вел об­раз на­де­лён­но­го не­дю­жин­ны­ми мыс­ли­тель­ны­ми спо­соб­но­стя­ми ари­сто­кра­та Ш. Огю­ста Дю­пе­на, рас­кры­ваю­ще­го за­га­доч­ные пре­сту­п­ле­ния. Раз­ра­бо­тан­ная По сю­жет­ная схе­ма, ос­но­ван­ная на про­ти­во­пос­тав­ле­нии ге­ни­аль­но­го ана­ли­ти­ка и об­ла­даю­ще­го обыч­ны­ми спо­соб­но­стя­ми че­ло­ве­ка (рас­сказ­чи­ка), в даль­ней­шем ста­нет ос­но­вой де­тек­тив­ной про­зы А.К. Дой­ла , А. Кри­сти и других. Ин­те­рес к ана­ли­тическим спо­соб­но­стям че­ло­ве­че­ско­го мыш­ле­ния - в цен­тре по­вес­ти «Зо­ло­той жук» (1843), при­нёс­шей По боль­шую из­вест­ность и став­шей пер­вым его про­из­ве­де­ни­ем, пе­ре­ве­дён­ным на русский язык (1847). Но­вел­лы «Не­обык­но­вен­ные при­клю­че­ния Ган­са Пфал­ля» («The unparalleled adventure of one Hans Pfaall», 1835 год), «Не­бы­ва­лый аэ­ро­стат» («The balloon-hoax», 1844 год) за­ло­жи­ли ос­но­вы на­уч­ной фан­та­сти­ки. Фи­лософская по­эма в про­зе «Эв­ри­ка» («Eure­ka. A prose poem», 1848 год) - у ис­то­ков на­уч­но-ху­дожественной ли­те­ра­ту­ры.

Эс­те­тические взгля­ды По на­шли от­ра­же­ние в эс­се «Фи­ло­со­фия твор­че­ст­ва» («The philosophy of сomposition», 1846 год) и «По­эти­че­ский прин­цип» («The poetic principle», 1848 год, опубликовано посмертно в 1850 году), где бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на его тео­рия един­ст­ва впе­чат­ле­ния, ока­зав­шая зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие американской эс­те­ти­ки.

Твор­че­ст­во По, во мно­гом пред­вос­хи­тив­шее эс­те­ти­ку сим­во­лиз­ма и де­ка­дан­са, вы­со­ко це­нил Ш. Бод­лер, бла­го­да­ря пе­ре­во­дам ко­то­ро­го По стал ши­ро­ко из­вес­тен в Ев­ро­пе. В 1861 году ста­тью о рас­ска­зах По на­пи­сал Ф.М. Дос­то­ев­ский, от­ме­тив со­че­та­ние в них «си­лы во­об­ра­жения» и «си­лы под­роб­но­стей». Сре­ди пе­ре­во­дчи­ков По - В.Е. Жа­бо­тин­ский, К.Д. Баль­монт, В.Я. Брю­сов. Про­из­ве­де­ния По бы­ли не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны, в том числе филь­мы: «Праж­ский сту­дент» (1913 год, режессер С. Рюэ (Рие), П. Ве­ге­нер), цикл режессера Р. Кор­ма­на («Па­де­ние до­ма Аше­ров», 1960 год; «Ко­ло­дец и ма­ятник», 1961 год; «За­жи­во по­гре­бён­ный», 1962 год; «Ис­то­рии ужа­са», 1962 год; «Во­рон», 1963 год; «За­кол­до­ван­ный за­мок», 1963 год; «Мас­ка крас­ной смер­ти», «Гроб­ни­ца Ли­гейи», оба 1964 год), «Три ша­га в бре­ду» (1968 год, ре­жис­сё­ры Р. Ва­дим, Л. Маль, Ф. Фел­ли­ни) и другие.

Сочинения:

Пол­ное со­б­ра­ние по­эм и сти­хо­тво­ре­ний. М.; Л., 1924;

Complete works. N.Y., 1965. Vol. 1-17; Пол­ное со­б­ра­ние рас­ска­зов. М., 1999;

Сти­хо­тво­ре­ния. Про­за. М., 2007; Complete tales and poems with selected essays. Lexington, [2010].