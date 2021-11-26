ПО ЭДГАР АЛЛАН
ПО ЭДГАР АЛЛАН - американский писатель, литературный критик.
Сын бродячих актёров; рано осиротел, был усыновлён состоятельным ричмондским купцом Дж. Алланом. В 1815 году вместе с семьёй переехал в Англию; учился в лондонских пансионах (1816-1820). В 1820 году семья вернулась в Ричмонд, где По продолжил образование в местных школах. Увлекался поэзией Дж. Байрона, П.Б. Шелли, С.Т. Колриджа, творчеством Э.Т.А. Гофмана, изучал естественные и гуманитарные науки, проявлял большие математические способности. В 1826 году, проучившись меньше года в Университете Виргинии (Шарлотсвилл), бросил учёбу и переехал в Бостон. В 1827-1829 годы, пытаясь заработать, служил в армии; в 1830-1831 годы по протекции приёмного отца учился в Военной академии в Вест-Пойнте; военная карьера не сложилась. Редактировал журналы: «Southern literary messenger» (1835-1837), «Burton’s gentleman’s magazine» (1839-1840), «Graham’s magazine» (1841-1842), «Broadway journal» (1845-1846), в которых были опубликованы многие его произведения, в том числе литературно-критические статьи; один из первых профессиональных литературных критиков в США. В конце жизни тяжело болел, страдая от психического расстройства и алкоголизма.
Представитель американского романтизма. Дебютировал поэтическими сборниками «Тамерлан и другие стихотворения» («Tamerlane and others poems», 1827 год; опубликовано анонимно) и «Аль Аарааф, Тамерлан и мелкие стихотворения» («Al Aaraaf, Tamerlane and minor poems», 1829 год), не снискавших успеха у публики. Зрелые поэтические произведения По, пронизанные мотивами отчаяния и скорби, построены на сочетании виртуозной звукописи и изощрённого ритма с фантасмагоричными образами: «Ворон» («The raven», 1845 год), широко прославивший имя По, «Улялюм» («Ulalume», 1847 год), «Аннабель Ли» («Annabel Lee», 1849 год), «Колокола» («The bells», 1849 год; кантата С.В. Рахманинова, 1913 год) и другие.
Первые рассказы опубликовал в 1832 году; ранние новеллы По составили сборник «Гротески и арабески» («Tales of the grotesque and arabesque», pt. 1-2, 1840 год). Центральное место в прозе По занимают темы смерти, страдания, двойничества, распада личности, врождённой порочности человека, его необъяснимой жестокости и сверхъестественных способностей: повесть «История Артура Гордона Пима» («The narrative of Arthur Gordon Pym», 1838 год); новеллы «Рукопись, найденная в бутылке» («A manuscript found in a bottle», 1833 год), «Лигейя» («Ligeia», 1838 год), «Падение дома Ашеров» («The fall of the house of Uscher», 1839 год), «Чёрный кот» («The black cat», 1843 год), отличающиеся строгостью и тщательной продуманностью сюжетного построения и отразившие влияние поэтики готического романа.
Основоположник жанра детектива: в своих так называемых логических новеллах «Убийство на улице Морг» («The murders in the Rue Morgue», 1841 год), «Тайна Мари Роже» («The mystery of Mary Roget», 1842 год), «Украденное письмо» («The purloined letter», 1845 год) вывел образ наделённого недюжинными мыслительными способностями аристократа Ш. Огюста Дюпена, раскрывающего загадочные преступления. Разработанная По сюжетная схема, основанная на противопоставлении гениального аналитика и обладающего обычными способностями человека (рассказчика), в дальнейшем станет основой детективной прозы А.К. Дойла, А. Кристи и других. Интерес к аналитическим способностям человеческого мышления - в центре повести «Золотой жук» (1843), принёсшей По большую известность и ставшей первым его произведением, переведённым на русский язык (1847). Новеллы «Необыкновенные приключения Ганса Пфалля» («The unparalleled adventure of one Hans Pfaall», 1835 год), «Небывалый аэростат» («The balloon-hoax», 1844 год) заложили основы научной фантастики. Философская поэма в прозе «Эврика» («Eureka. A prose poem», 1848 год) - у истоков научно-художественной литературы.
Эстетические взгляды По нашли отражение в эссе «Философия творчества» («The philosophy of сomposition», 1846 год) и «Поэтический принцип» («The poetic principle», 1848 год, опубликовано посмертно в 1850 году), где была сформулирована его теория единства впечатления, оказавшая значительное влияние на развитие американской эстетики.
Творчество По, во многом предвосхитившее эстетику символизма и декаданса, высоко ценил Ш. Бодлер, благодаря переводам которого По стал широко известен в Европе. В 1861 году статью о рассказах По написал Ф.М. Достоевский, отметив сочетание в них «силы воображения» и «силы подробностей». Среди переводчиков По - В.Е. Жаботинский, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов. Произведения По были неоднократно экранизированы, в том числе фильмы: «Пражский студент» (1913 год, режессер С. Рюэ (Рие), П. Вегенер), цикл режессера Р. Кормана («Падение дома Ашеров», 1960 год; «Колодец и маятник», 1961 год; «Заживо погребённый», 1962 год; «Истории ужаса», 1962 год; «Ворон», 1963 год; «Заколдованный замок», 1963 год; «Маска красной смерти», «Гробница Лигейи», оба 1964 год), «Три шага в бреду» (1968 год, режиссёры Р. Вадим, Л. Маль, Ф. Феллини) и другие.
Сочинения:
Полное собрание поэм и стихотворений. М.; Л., 1924;
Complete works. N.Y., 1965. Vol. 1-17; Полное собрание рассказов. М., 1999;
Стихотворения. Проза. М., 2007; Complete tales and poems with selected essays. Lexington, [2010].