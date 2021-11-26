ПЕГИ ШАРЛЬ
ПЕГИ ШАРЛЬ - французский поэт, публицист, христианский мыслитель.
Из семьи столяра. В 1894-1898 годах учился в Высшей нормальной школе (Париж), где критически воспринял лекции Г. Лансона и с энтузиазмом - А. Бергсона и Р. Роллана. Под влиянием выпускника Высшей нормальной школы Ж. Жореса и библиотекаря Л. Эрра увлёкся идеями социализма; член Социалистичкской партии (1895 год). Печатался с 1897 года: народная драма «Жанна Д’Арк» («Jeanne D’Arc», сочинение 1895-1896 годов). С 1898 года активный участник Дрейфуса дела; выступал со статьями в поддержку Дрейфуса в журнале «La Revue blanche» (1899 год). После разрыва с социалистами основал в 1900 году журнал «Cahiers de la quinzaine», где публиковал произведения Роллана, Бергсона, Ж. Сореля, А. Франса, публицистику Л.Н. Толстого и другие. В 1908 году обратился к христианству. В сочинениях Пеги углублённая, далёкая от ортодоксального католицизма религиозность (возможно, под влиянием его друга Ж. Маритена) сочетается с поиском в области жанровых форм, выразительностью языка (использование редкой лексики, эксперименты со словообразованием) и ритма, смелостью поэтических образов; характерной особенностью являются повторы с незначительными изменениями отдельных фраз, предложений, строф, создающие бесконечные вариации одной темы: написанные верлибром «Мистерия о милосердной любви Жанны д’Арк» («Mystère de la charité de Jeanne d’Arc», 1910 год, русский перевод 2001 года), «Врата мистерии о второй добродетели» («Porche du Mystère de la deuxième vertu», 1911 год), «Мистерия о святых праведниках» («Le Mystère des Saints Innocents», 1912 год); поэма «Ева» («Ève», 1913 год), сборник стихотворений «Покров Богоматери» («La Tapisserie de Notre-Dame», 1913 год). Автор литературно-критического эссе «Виктор-Мари, граф Гюго» («Victor-Marie, comte Hugo», 1910 год); философское эссе - «Клио» («Clio», сочинение 1912-1913 годов, опубликованно в 1932 году), «Заметка о Бергсоне» («Note sur M. Bergson») и «Дополнительная заметка о Декарте и картезианской философии» («Note conjointe sur M. Descartes»; оба 1914 года).
В августе 1914 года отправился добровольцем на фронт; погиб в Марнском сражении 1914 года. Пеги, при жизни почти неизвестный в России, в конце 1920-х годов вызвал к себе большой интерес русских религиозных мыслителей-эмигрантов - К.В. Мочульского, С.Л. Франка, Л.А. Зандера, Г.П. Федотова (назвавшего Пеги в 1931 году «апостолом святого противления злу» и «Ганди Запада»); его творчество высоко ценил С.С. Аверинцев.
Сочинения:
Œuvres poétiques complètes. P., 1941;
Œuvres en prose complètes. P., 1987-1992. Vol. 1-3;
Избранное. М., 2006.
Дополнительная литература:
Teyssier A. Ch. Péguy: une humanité française. P., 2008;
Карташев П.Б. Ш. Пеги о литературе, философии, христианстве. М., 2009;
Gil M. Péguy au pied de la lettre. P., 2011.