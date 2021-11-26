ПЕГИ ШАРЛЬ

ПЕГИ ШАРЛЬ - французский поэт, публицист , христианский мыслитель.

Из се­мьи сто­ля­ра. В 1894-1898 годах учил­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле (Па­риж), где кри­ти­че­ски вос­при­нял лек­ции Г. Лан­со­на и с эн­ту­зи­аз­мом - А. Берг­со­на и Р. Рол­ла­на. Под влия­ни­ем вы­пу­ск­ни­ка Выс­шей нор­маль­ной шко­лы Ж. Жо­ре­са и биб­лио­те­ка­ря Л. Эр­ра ув­лёк­ся идея­ми со­циа­лиз­ма; член Со­циа­ли­стичкской пар­тии (1895 год). Пе­ча­тал­ся с 1897 года: на­род­ная дра­ма «Жан­на Д’Арк» («Jeanne D’Arc», сочинение 1895-1896 годов). С 1898 года ак­тив­ный уча­ст­ник Дрей­фу­са де­ла; вы­сту­пал со стать­я­ми в поддерж­ку Дрей­фу­са в журнале «La Revue blanche» (1899 год). По­сле раз­ры­ва с со­циа­ли­ста­ми ос­но­вал в 1900 году журнал «Cahiers de la quin­zaine», где пуб­ли­ко­вал про­из­ве­де­ния Рол­ла­на, Берг­со­на, Ж. Со­ре­ля, А. Фран­са, пуб­ли­ци­сти­ку Л.Н. Тол­сто­го и другие. В 1908 году об­ра­тил­ся к хри­сти­ан­ст­ву. В со­чи­не­ни­ях Пеги уг­луб­лён­ная, да­лё­кая от ор­то­док­саль­но­го ка­то­ли­циз­ма ре­ли­ги­оз­ность (воз­мож­но, под влия­ни­ем его дру­га Ж. Ма­ри­те­на ) со­че­та­ет­ся с по­ис­ком в об­лас­ти жан­ро­вых форм, вырази­тель­но­стью язы­ка (ис­поль­зо­ва­ние ред­кой лек­си­ки, экс­пе­ри­мен­ты со сло­во­об­ра­зо­ва­ни­ем) и рит­ма, сме­ло­стью по­этических об­ра­зов; ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью яв­ля­ют­ся по­вто­ры с не­зна­чи­тель­ны­ми из­ме­не­ния­ми отдельных фраз, пред­ло­же­ний, строф, соз­даю­щие бес­ко­неч­ные ва­риа­ции од­ной те­мы: на­пи­сан­ные вер­либ­ром «Мис­те­рия о ми­ло­серд­ной люб­ви Жан­ны д’Арк» («Mystère de la charité de Jeanne d’Arc», 1910 год, русский перевод 2001 года), «Вра­та мис­те­рии о вто­рой доб­ро­де­те­ли» («Porche du Mys­tère de la deuxième vertu», 1911 год), «Мис­те­рия о свя­тых пра­вед­ни­ках» («Le Mys­tère des Saints Innocents», 1912 год); по­эма «Ева» («Ève», 1913 год), сборник сти­хо­тво­ре­ний «По­кров Бо­го­ма­те­ри» («La Tapisserie de Notre-Dame», 1913 год). Ав­тор литературно-кри­тического эс­се «Вик­тор-Ма­ри, граф Гю­го» («Victor-Marie, comte Hugo», 1910 год); фи­лософское эс­се - «Клио» («Clio», сочинение 1912-1913 годов, опубликованно в 1932 году), «За­мет­ка о Берг­со­не» («Note sur M. Bergson») и «До­пол­ни­тель­ная за­мет­ка о Де­кар­те и кар­те­зи­ан­ской фи­ло­со­фии» («Note conjointe sur M. Descartes»; оба 1914 года).

В августе 1914 года от­пра­вил­ся доб­ро­воль­цем на фронт; по­гиб в Марн­ском сра­же­нии 1914 года . Пеги, при жиз­ни поч­ти не­из­вест­ный в Рос­сии, в конце 1920-х годов вы­звал к се­бе боль­шой ин­те­рес русских ре­лигиозных мыс­ли­те­лей-эмиг­ран­тов - К.В. Мо­чуль­ско­го, С.Л. Фран­ка, Л.А. Зан­де­ра, Г.П. Фе­до­то­ва (на­звав­ше­го Пеги в 1931 году «апо­сто­лом свя­то­го про­тив­ле­ния злу» и «Ган­ди За­па­да»); его твор­че­ст­во вы­со­ко це­нил С.С. Аве­рин­цев.

Сочинения:

Œuvres poétiques complètes. P., 1941;

Œuvres en prose complètes. P., 1987-1992. Vol. 1-3;

Из­бран­ное. М., 2006.

Дополнительная литература:

Teys­sier A. Ch. Péguy: une humanité française. P., 2008;

Кар­та­шев П.Б. Ш. Пе­ги о ли­те­ра­ту­ре, фи­ло­со­фии, хри­сти­ан­ст­ве. М., 2009;

Gil M. Péguy au pied de la lettre. P., 2011.

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