ПАРОНЯН АКОП ОВАНЕСОВИЧ
ПАРОНЯН АКОП ОВАНЕСОВИЧ - армянский писатель, публицист.
По окончании армянской школы год проучился в греческой школе. В 1863 году переехал в Константинополь. Работал на телеграфе, в Константинопольской патриархии Армянской апостольской церкви, преподавал в семинарии; с 1871 года сотрудничал в сатирических газетах и журналах.
Получил известность как сатирик. Дебютировал комедией «Слуга двух господ» (1865). Автор сатирических комедий «Восточный дантист» (1868), «Льстец» (1872), «Дядя Багдасар» (1886), «Приданое» (1887), обличающих буржуазную мораль, несправедливость судов, корыстолюбие и другое. Широкое признание снискал сборник памфлетов «Национальные столпы» (том 1-3, 1874-1880 годы), в котором представлены сатирические портреты известных общественных деятелей, представителей буржуазии, интеллигенции, чиновничества, купечества, духовенства, а также сатирическая повесть «Высокочтимые попрошайки» (1880). Среди других произведений: фельетоны, пародии, сатирические новеллы, очерки, юморески, афоризмы, басни, притчи и другие, вошедшие в сборники «Щипки» (1875), «Прогулка по кварталам Стамбула», «Дневник Ососа» (оба 1880), «Смех» (1883), «Жертвы деликатности» (1886); театральные рецензии, переводы. Как публицист выступал с критикой политики европейских держав в Восточном вопросе после пересмотра условий Сан-Стефанского мира 1878. После закрытия в 1888 турецкими властями армянских периодических изданий Паронян жил в крайней нужде. Умер от туберкулёза.
Произведения Пароняна проникнуты идеями гуманизма и равноправия людей разных сословий и национальностей; им присущ яркий национальный колорит. Творчество Пароняна оказало влияние на становление армянской сатирической комедиографии и политической сатиры.
Сочинения:
Собр. соч.: В 10 т. Ер., 1962-1979 (на арм. яз.);
Избранное. М., 1965;
Собр. соч. Ер., 2012 (на арм. яз.).