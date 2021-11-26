ПАРОНЯН АКОП ОВАНЕСОВИЧ

ПАРОНЯН АКОП ОВАНЕСОВИЧ - армянский писатель, публицист.

По окон­ча­нии армянской шко­лы год про­учил­ся в греческой шко­ле. В 1863 году пе­ре­ехал в Кон­стан­ти­но­поль . Ра­бо­тал на те­ле­гра­фе, в Кон­стан­ти­но­поль­ской пат­ри­ар­хии Армянской апо­столь­ской церк­ви, пре­по­да­вал в се­ми­на­рии; с 1871 года со­труд­ни­чал в са­ти­рических га­зе­тах и жур­на­лах.

По­лу­чил из­вест­ность как са­ти­рик. Де­бю­ти­ро­вал ко­ме­ди­ей «Слу­га двух гос­под» (1865). Ав­тор са­ти­рических ко­ме­дий «Вос­точ­ный дан­тист» (1868), «Льстец» (1872), «Дя­дя Ба­гда­сар» (1886), «При­да­ное» (1887), об­ли­чаю­щих бур­жу­аз­ную мо­раль, не­спра­вед­ли­вость су­дов, ко­рысто­лю­бие и другое. Ши­ро­кое при­зна­ние сни­скал сборник пам­фле­тов «На­цио­наль­ные стол­пы» (том 1-3, 1874-1880 годы), в ко­то­ром пред­став­ле­ны са­ти­рические порт­ре­ты из­вест­ных об­щественных дея­те­лей, пред­ста­ви­те­лей бур­жуа­зии, ин­тел­ли­ген­ции, чи­нов­ни­че­ст­ва, ку­пе­че­ст­ва, ду­хо­вен­ст­ва, а так­же са­ти­рическая по­весть «Вы­со­ко­чти­мые по­про­шай­ки» (1880). Сре­ди других про­из­веде­ний: фель­е­то­ны, па­ро­дии, са­ти­рические но­вел­лы, очер­ки, юмо­ре­ски, афо­риз­мы, бас­ни, прит­чи и другие, во­шед­шие в сборники «Щип­ки» (1875), «Про­гул­ка по квар­та­лам Стам­бу­ла», «Днев­ник Осо­са» (оба 1880), «Смех» (1883), «Жерт­вы де­ли­кат­но­сти» (1886); те­ат­раль­ные ре­цен­зии, пе­ре­во­ды. Как пуб­ли­цист вы­сту­пал с кри­ти­кой по­ли­ти­ки ев­ропейских дер­жав в Вос­точ­ном во­про­се по­сле пе­ре­смот­ра ус­ло­вий Сан-Сте­фан­ско­го ми­ра 1878. По­сле за­кры­тия в 1888 турецкими вла­стя­ми армянских пе­рио­дических из­да­ний Паронян жил в край­ней ну­ж­де. Умер от ту­бер­ку­лё­за.

Про­из­ве­де­ния Пароняна про­ник­ну­ты идея­ми гу­ма­низ­ма и рав­но­пра­вия лю­дей раз­ных со­сло­вий и на­цио­наль­но­стей; им при­сущ яр­кий национальный ко­ло­рит. Твор­че­ст­во Пароняна ока­за­ло влия­ние на ста­нов­ле­ние армянской са­ти­рической ко­ме­дио­гра­фии и по­ли­тической са­ти­ры.

Сочинения:

Собр. соч.: В 10 т. Ер., 1962-1979 (на арм. яз.);

Из­бран­ное. М., 1965;

Собр. соч. Ер., 2012 (на арм. яз.).