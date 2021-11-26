ОВЕРБЕК ИОГАНН ФРИДРИХ
ОВЕРБЕК ИОГАНН ФРИДРИХ - немецкий живописец, рисовальщик.
Родился в семье юриста, позднее бургомистра Любека. С 1804 года брал уроки рисования у Й.Н. Перукса. Испытал влияние В. Тишбейна, Ф.О. Рунге. В 1806-1809 годах учился в венской АХ у А.Х. Маурера. В июне 1810 года Овербек и его единомышленники (Ф. Пфорр, Л. Фогель, И.К. Готтингер) - члены основанного в 1809 году братства художников «Союз святого Луки» - переехали в Рим, где Овербек работал до конца жизни (в 1813 году перешёл в католичество). Вскоре Овербек стал ведущей фигурой и одним из идеологов группы назарейцев. Программе назарейцев близки уже ранние произведения художника, созданные под влиянием раннеренессансных итальянских мастеров (ознакомился с ними благодаря книге «История итальянской живописи» братьев Ф. и Й. Рипенхаузен) и отмеченные уверенностью рисунка, плавностью контуров, ярким, но приведённым к единой гармонии колоритом, тщательной передачей воздушной дали в пейзажных фонах [«Исцеление от слепоты Товия», 1806-1808, Музей Бенхаус, Любек; «Въезд Христа в Иерусалим» для базилики Святой Марии в Любеке, 1808-1824 (погибло в 1942 году); «Суламифь и Мария», 1811, собрание Шефера, Швайнфурт; и др.]. В полотне «Италия и Германия» (1811, доработано в 1815-1820 годах, Новая пинакотека, Мюнхен) - два женских образа в старонемецком и ренессансном одеяниях на фоне пейзажа олицетворяют традиции, идущие от А. Дюрера (в нём Овербек видел воплощение романтики национального прошлого) и Рафаэля (культ его сложился под влиянием В.Г. Вакенродера и Ф. Шлегеля). В портретах Овербека пытался соединить в рамках классицистической эстетики следование идеалу и натуре; в трактовке внутреннего мира портретируемого ощутимы романтические черты (портрет Ф. Пфорра, 1810, дописан в 1865 году, Новая национальная галерея, Берлин; «Автопортрет с Библией», 1809, Музей Бенхаус). Изображённые нередко предстают в старонемецких костюмах на фоне ренессансной арки или у готического окна, сквозь которые открывается вид на пейзаж с тонкими изящными деревцами и воздушной дымкой (в духе умбрийской школы Раннего Возрождения), иногда в виде евангельских персонажей («Автопортрет с женой и сыном», около 1820 года, Музей Бенхаус).
В 1816-1817 годах Овербек вместе с другими назарейцами расписывал Палаццо Дзуккари, резиденцию прусского консула в Риме Я.С. Бартольди (ныне фрески - в Старой национальной галерее, Берлин; картоны - в Штеделевском институте искусств, Франкфурт-на-Майне). Библейские сцены из жизни Иосифа Овербека трактует повествовательно, подчёркивая достоверность исторического колорита. В 1818-1828 годах принял участие также в росписях Каса-Массимо в Риме; исполненные им 5 фресок на сюжеты из «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо выдают влияние ватиканских росписей Б. Пинтуриккьо и П. Перуджино. Среди поздних религиозных произведений - программное полотно «Торжество Религии в искусствах» (1840, Штеделевский институт искусств), композиция которого восходит к рафаэлевским росписям Станц в Ватикане (коленопреклонённые Дюрер и Рафаэль приносят в дар Мадонне своё полное высоких духовных идеалов искусство); исполненный по заказу папы Пия IX плафон для Квиринальского дворца в Риме на евангельские сюжеты (1857) и цикл «Семь таинств» (1861; картоны - Ватиканские музеи; картины - Старая национальная галерея, Берлин). Овербек оказал большое воздействие на развитие европейской религиозной живописи XIX века, в том числе на А.А. Иванова.