ОПАТОШУ ИОСИФ

ОПАТОШУ ИОСИФ (Настоящее имя и фамилия Иосеф-Меир Опатовский) - еврейский писатель.

Пи­сал на иди­ше. Сын ле­со­тор­гов­ца из ро­до­ви­той ха­сид­ской се­мьи. Учил­ся в Вар­шав­ской тор­го­вой шко­ле (1901-1905 годы). В 1905 году изу­чал инженерное де­ло в городе Нан­си (Фран­ция); вер­нув­шись в Вар­ша­ву, по­зна­ко­мил­ся с И.Л. Пе­ре­цем (1906), ока­зав­шим зна­чительное влия­ние на ста­нов­ле­ние Опатошу как ли­те­ра­то­ра. В 1907 году эмиг­ри­ро­вал в Нью-Йорк ; в 1910 году примк­нул к еврейской мо­дер­ни­ст­ской литературной груп­пе «Мо­ло­дые» («Ди юн­ге»). По­лу­чил ди­плом ин­же­не­ра в Ку­пер- Юни­он-кол­лед­же (1914). Со­труд­ни­чал в газете «Дер тог» (1914-1954 годы).

Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­зом «По ту сто­ро­ну мос­та» («Афн йе­нер зайт брик», 1910). В по­вес­ти «Ро­ман ко­но­кра­да» («Ро­ман фун а ферд га­нев», 1912, русский перевод 1929) и рас­ска­зе «Мо­рис и его сын Фи­липп» («Мо­рис ун зайн зун Фи­липп», 1913) соз­дал об­ра­зы «силь­ных ев­ре­ев», умею­щих по­сто­ять за се­бя. Ро­ман­ти­за­ция мар­ги­наль­ных сло­ёв об­ще­ст­ва ха­рак­тер­на для рас­ска­зов из сборника «Пре­ступ­ный мир» («Ун­тер­велт», 1918). В сборнике рас­ска­зов «Но­вый дом» («Ди нае хейм», 1914), ро­ма­нах «Хиб­ру» (1920), «Тан­цов­щи­ца» («Ди тен­це­рин»), «Во­круг Гранд Стрит» («Арум Гранд Стрит», оба 1929) Опатошу об­ра­тил­ся к про­бле­ме ас­си­ми­ля­ции еврейских эмиг­ран­тов в США. Центральное ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ет три­ло­гия о со­бы­ти­ях, свя­зан­ных с Поль­ским вос­ста­ни­ем 1863-1864 годов: ро­ма­ны «В оди­но­че­ст­ве» («Алейн», 1918), «В поль­ских ле­сах» («Ин пой­ли­ше вел­дер», 1921, русский перевод 1929) и «1863» (Виль­но, 1925). Тра­ге­дия хо­ло­ко­ста и другие го­не­ния на ев­ре­ев на­шли от­ра­же­ние в позд­них про­из­ве­де­ни­ях Опатошу: сборники «Ко­гда па­ла Поль­ша» («Вен Польн из ге­фалн», 1943), «"Ев­рей­ская ле­ген­да" и другие рас­ска­зы» («Идн-ле­ген­де ун ан­де­ре дер­цей­лун­ген», 1951). В по­след­ние го­ды жиз­ни ра­бо­тал над ис­то­рическим ро­ма­ном «По­след­нее вос­ста­ние» («Дер лец­тер ойф­штанд», том 1 - «Раб­би Аки­ва», 1948; том 2 - «Бар-Кох­ба», 1955, посмертно), ос­но­ван­ным на до­ку­мен­таль­ных и фольк­лор­ных ис­точ­ни­ках, в ко­то­ром изо­бра­же­на Иу­дея пе­рио­да ан­ти­рим­ско­го вос­ста­ния 132-135 ггодов. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: рас­ска­зы о средневековом ев­рей­ст­ве «День в Ре­генс­бур­ге» («А тог ин Ре­генс­бург», 1933) и «Элиа­ху Бо­хер» (1933, об Э. Ле­ви­та); сборник «"Ра­са", "Лин­че­ва­ние" и другие рас­ска­зы» («Ра­се, лин­че­рай ун ан­де­ре дер­цей­лун­ген», 1923) о ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции, очер­ки о по­езд­ках в СССР (1927, 1934), Па­ле­стину (1934) и Из­ра­иль (1952), сборник эс­се «Язык идиш и куль­ту­ра на иди­ше» («Идиш ун идиш­кайт», То­рон­то, 1949), пуб­ли­ци­сти­ка.

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