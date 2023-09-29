Нито́бэ, Инадзо

Нито́бэ, Инадзо (01.09.1862, Мориока, префектура Иватэ — 15.10.1933, Виктория, Британская Колумбия, Канада) — японский просветитель, публицист, педагог. Из семьи самурая. В юности принял христианство (методист). Окончил Хоккайдоский сельскохозяйственный колледж (1881), учился в Токийском университете, университете Джона Хопкинса, Боннском и Берлинском университетах. Обладатель пяти ученых степеней. С 1891 преподавал в колледжах и университетах Японии. Проректор университета Такусёку (1917–1922). Член японской академии Гакусюин (1925). Пропагандист передовых методов агротехники, теоретик и практик колониальной политики (в 1901–1903 служил на Тайване). Получил мировую известность благодаря книге «Бусидо. Душа Японии» (1900), написанной на английском языке и переведенной на многие языки (включая русский). Заместитель генерального секретаря Лиги Наций и представитель Японии в ее Совете (1920–1926). Сторонник развития международного интеллектуального и культурного сотрудничества, эсперантист. Критически относился к японской военной экспансии. Оставил обширное публицистическое наследие на английском и японском языках.

Соч. : Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 1–25. Токио, 1969–2001 (на яп. яз.); Works. Vol. 1–5. Tokyo, 1972 (на англ. яз.).

Лит. : Nitobe Inazo: Japan’s Bridge Across the Pacific / Ed. J. F. Howes. Boulder, 1995; Кусахара К. Нитобэ Инадзо, 1862–1933. Вага Тайхэйё-но хаси то наран (Нитобэ Инадзо. Я стану мостом через Тихий океан). Токио, 2012 (на яп. яз.); Молодяков В. Э. Япония в меняющемся мире. Идеология. История. Имидж. М., 2011. В. Э. Молодяков.