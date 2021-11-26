НЕРВАЛЬ Жерар де

НЕРВАЛЬ Жерар де - французский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье во­ен­но­го хи­рур­га. Ра­но по­те­рял мать, вос­пи­ты­вал­ся де­дом в ро­до­вом име­нии в Пи­кар­дии. В 1829 году окон­чил ли­цей Кар­ла Ве­ли­ко­го, где сре­ди его од­но­класс­ни­ков был Т. Го­тье . Сбли­зив­шись с пред­ста­ви­те­ля­ми ро­ман­тиз­ма (В. Гю­го, П. Бо­ре­лем и другие), в 1830 году уча­ст­во­вал в по­ле­ми­ке во­круг пье­сы Гю­го «Эр­на­ни»; вхо­дил в литературный кру­жок «Ма­лый Се­накль» (1831-1833 годы). В 1834 году пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии, Бель­гии, Гер­ма­нии, в 1842-1843 годах - по Вос­то­ку (Алек­сан­д­рия, Ка­ир, Бей­рут и другие). С 1841 года стра­дал ду­шев­ным рас­строй­ством; во вре­мя од­но­го из при­сту­пов по­кон­чил с со­бой.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт во вре­мя учёбы в ли­цее: сборник «На­цио­наль­ные эле­гии» («Elégies nationales», 1826 год), в тра­ди­ци­ях клас­си­циз­ма, про­ник­ну­тый пат­рио­тическим па­фо­сом и нос­таль­ги­ей по Фран­ции эпо­хи На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та . В сборнике «По­ли­ти­че­ские са­ти­ры» («Satires politiques», 1827 год), оде «На­род» («Le peuple», 1830 год) и другие сар­ка­сти­че­ски опи­сал французскую дей­ст­ви­тель­ность. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли про­из­ве­де­ния Ж. Нерваля в ду­хе ро­ман­тиз­ма: фан­та­стическая но­вел­ла «За­кол­до­ван­ная ру­ка» («La main enchantée», 1832 год), по­этический сборник «Ма­лень­кие оды» («Odelettes», со­здан в 1830-1835 годах). Твор­че­ст­во 1840-1850-х годов от­ме­че­но по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем к западым и восточным ми­фам, ал­хи­мии, ок­куль­тиз­му, ми­ру снов и гал­лю­ци­на­ций, во мно­гом пред­ве­щая сим­во­лизм: сборник ли­рических но­велл и со­не­тов «До­че­ри ог­ня» («Les filles du feu», 1854 год; вклю­ча­ет цикл со­не­тов «Хи­ме­ры», «Chi­m ̀eres»), «Яс­но­вид­цы» («Les illumin ́ees», 1852 год), но­вел­ла «Ав­ре­лия, или Меч­та и жизнь» («Auré­lia ou le rêve et la vie», 1855 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: книга очер­ков «Сце­ны вос­точ­ной жиз­ни» («Scènes de la vie orien­tale», vol. 1-2, 1850 год, 3-е издание под названием «Пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток» - «Voyages en Orient», 1851 год); ро­ма­ны, пье­сы, сказ­ки, опер­ные либ­рет­то; ста­тьи о ли­те­ра­ту­ре и те­ат­ре; пе­ре­во­ды (в том числе «Фа­уст» И.В. Гё­те).