НЕРВАЛЬ Жерар де
НЕРВАЛЬ Жерар де - французский писатель.
Родился в семье военного хирурга. Рано потерял мать, воспитывался дедом в родовом имении в Пикардии. В 1829 году окончил лицей Карла Великого, где среди его одноклассников был Т. Готье. Сблизившись с представителями романтизма (В. Гюго, П. Борелем и другие), в 1830 году участвовал в полемике вокруг пьесы Гюго «Эрнани»; входил в литературный кружок «Малый Сенакль» (1831-1833 годы). В 1834 году путешествовал по Италии, Бельгии, Германии, в 1842-1843 годах - по Востоку (Александрия, Каир, Бейрут и другие). С 1841 года страдал душевным расстройством; во время одного из приступов покончил с собой.
Дебютировал как поэт во время учёбы в лицее: сборник «Национальные элегии» («Elégies nationales», 1826 год), в традициях классицизма, проникнутый патриотическим пафосом и ностальгией по Франции эпохи Наполеона I Бонапарта. В сборнике «Политические сатиры» («Satires politiques», 1827 год), оде «Народ» («Le peuple», 1830 год) и другие саркастически описал французскую действительность. Широкую популярность снискали произведения Ж. Нерваля в духе романтизма: фантастическая новелла «Заколдованная рука» («La main enchantée», 1832 год), поэтический сборник «Маленькие оды» («Odelettes», создан в 1830-1835 годах). Творчество 1840-1850-х годов отмечено повышенным вниманием к западым и восточным мифам, алхимии, оккультизму, миру снов и галлюцинаций, во многом предвещая символизм: сборник лирических новелл и сонетов «Дочери огня» («Les filles du feu», 1854 год; включает цикл сонетов «Химеры», «Chim ̀eres»), «Ясновидцы» («Les illumin ́ees», 1852 год), новелла «Аврелия, или Мечта и жизнь» («Aurélia ou le rêve et la vie», 1855 год). Среди других произведений: книга очерков «Сцены восточной жизни» («Scènes de la vie orientale», vol. 1-2, 1850 год, 3-е издание под названием «Путешествие на Восток» - «Voyages en Orient», 1851 год); романы, пьесы, сказки, оперные либретто; статьи о литературе и театре; переводы (в том числе «Фауст» И.В. Гёте).