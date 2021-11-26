НЕОИМПРЕССИОНИЗМ

НЕОИМПРЕССИОНИЗМ - одно из направлений постимпрессионизма в западно-европейской живописи конца XIX века.

По­ня­тие бы­ло вве­де­но французским кри­ти­ком Ф. Фе­не­о­ном в 1886 году в об­зо­ре 8-й (по­след­ней) вы­став­ки им­прес­сио­ни­стов, на ко­то­рой груп­па сти­ли­сти­че­ски близ­ких ху­дож­ни­ков по­ка­за­ла свои ра­бо­ты в отдельном за­ле. В неё вхо­ди­ли К. Пис­сар­ро, Л. Пис­сар­ро, П. Синь­як, Ж. Сёрa. Позд­нее к ним при­сое­ди­ни­лись Ш. Ан­гран, А. Э. Кро, М. Люс и др. французские ху­дож­ни­ки. Но­вый ме­тод был с эн­ту­зи­аз­мом встре­чен в Бель­гии, где воз­ник­ло силь­ное те­че­ние Н. (А. У. Финч, А. ван де Вел­де, Т. ван Рей­сел­бер­ге), а за­тем и в Гол­лан­дии (Я. То­роп). Неоимпрессионизм так­же ока­зал крат­ко­временное влия­ние на В. Ван Го­га и П. Го­ге­на .

Ме­тод неоимпрессионизма со­сто­ял в рав­но­мер­ном по­кры­тии хол­ста мел­ки­ми пят­на­ми (точ­ка­ми) чис­тых спек­траль­ных цве­тов. Этот при­ём, про­ис­те­кав­ший из им­прес­сио­ни­стического ме­то­да ра­бо­ты раз­дель­ным маз­ком, по­лу­чил название « пу­ан­ти­лизм » (от французского point - точ­ка) или «ди­ви­зио­низм» (от французского diviser - раз­де­лять). Во вто­ром слу­чае под­чёр­ки­ва­ет­ся раз­дель­ное упо­т­реб­ле­ние цве­тов, рас­счи­тан­ное на их оп­тическое сме­ше­ние, по­доб­но то­му, как это про­ис­хо­дит в све­то­вом лу­че. Раз­ло­же­ние на­ту­раль­но­го цве­та на кон­тра­ст­ные точ­ки соз­да­ва­ло эф­фект све­то­вой виб­ра­ции, сия­ния по­верх­но­сти. Сис­те­ма ди­ви­зио­низ­ма бы­ла раз­ра­бо­та­на Ж. Сё­ра на ос­но­ве не­ко­то­рых на­учных изы­ска­ний по оп­ти­ке и фи­зио­ло­гии цве­та, в ча­ст­но­сти на вы­яв­лен­ных М. Э. Шев­рё­лем эф­фек­тах си­муль­тан­но­го и по­сле­до­ва­тель­но­го кон­тра­стов в вос­при­ятии до­пол­нительных цве­тов.

Сё­ра изу­чал так­же «Грам­ма­ти­ку изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств» Ш. Бла­на, «Со­вре­мен­ное уче­ние о цве­те» американского фи­зи­ка О. Ру­да, «Об­щую и при­клад­ную эс­те­ти­ку» Д. Сют­те. В по­ис­ках объ­ек­тив­ных за­ко­но­мер­но­стей про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний он об­ра­тил­ся к кни­ге Ш. Ан­ри «Вве­де­ние в на­уч­ную эс­те­ти­ку», где бы­ли из­ло­же­ны не­ко­то­рые осо­бен­но­сти ре­ак­ций че­ло­ве­ка на ли­нии и цве­та. Эти дан­ные бы­ли ис­поль­зо­ва­ны им в рас­по­ло­же­нии ком­по­зиционных ли­ний, в про­пор­цио­наль­ных чле­не­ни­ях, в сба­лан­си­ро­ван­ных со­от­но­ше­ни­ях тё­п­лых и хо­лод­ных цве­тов. В 1896 году вы­шла кни­га П. Синь­я­ка «От Эже­на Де­лак­руа к нео­им­прес­сио­низ­му», где он из­ла­гал основные прин­ци­пы неоимпрессионизма и до­ка­зы­вал за­ко­но­мер­ность дви­же­ния ко­ло­ри­стической жи­во­пи­си к лю­ми­низ­му но­во­го ти­па.

Стрем­ле­ние нео­им­прес­сио­ни­стов к стро­гой вы­ве­рен­но­сти и на­учной обос­но­ван­но­сти ху­дожественной фор­мы при­ве­ло к её аб­ст­ра­ги­ро­ва­нию от изо­бра­зительного мо­ти­ва. Им­прес­сио­ни­стическая не­по­сред­ст­вен­ность сме­ни­лась сис­тем­ной уни­фи­ка­ци­ей приё­мов, по­ры­ви­стость пись­ма - ста­тич­ной клад­кой оди­на­ко­вых то­чеч­ных маз­ков, мер­ца­ние форм - схе­ма­тич­ной про­ри­сов­кой кон­ту­ров. Имен­но в этом ка­че­ст­ве от­вле­чён­но­го фор­мо­твор­че­ст­ва неоимпрессионизм ока­зал воз­дей­ст­вие на ху­дож­ни­ков но­во­го по­ко­ле­ния аван­гар­диз­ма: ди­ви­зио­ни­ст­ская ма­не­ра ув­ле­ка­ла мас­те­ров фо­виз­ма ( А. Ма­тис­са , А. Де­ре­на, Ж. Бра­ка), фу­ту­риз­ма (Дж. Бал­ла и Дж. Се­ве­ри­ни), ку­биз­ма ( Р. Де­ло­не и Ж. Мет­цен­же).

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