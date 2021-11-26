НЕОИМПРЕССИОНИЗМ
НЕОИМПРЕССИОНИЗМ - одно из направлений постимпрессионизма в западно-европейской живописи конца XIX века.
Понятие было введено французским критиком Ф. Фенеоном в 1886 году в обзоре 8-й (последней) выставки импрессионистов, на которой группа стилистически близких художников показала свои работы в отдельном зале. В неё входили К. Писсарро, Л. Писсарро, П. Синьяк, Ж. Сёрa. Позднее к ним присоединились Ш. Ангран, А. Э. Кро, М. Люс и др. французские художники. Новый метод был с энтузиазмом встречен в Бельгии, где возникло сильное течение Н. (А. У. Финч, А. ван де Велде, Т. ван Рейселберге), а затем и в Голландии (Я. Тороп). Неоимпрессионизм также оказал кратковременное влияние на В. Ван Гога и П. Гогена.
Метод неоимпрессионизма состоял в равномерном покрытии холста мелкими пятнами (точками) чистых спектральных цветов. Этот приём, проистекавший из импрессионистического метода работы раздельным мазком, получил название «пуантилизм» (от французского point - точка) или «дивизионизм» (от французского diviser - разделять). Во втором случае подчёркивается раздельное употребление цветов, рассчитанное на их оптическое смешение, подобно тому, как это происходит в световом луче. Разложение натурального цвета на контрастные точки создавало эффект световой вибрации, сияния поверхности. Система дивизионизма была разработана Ж. Сёра на основе некоторых научных изысканий по оптике и физиологии цвета, в частности на выявленных М. Э. Шеврёлем эффектах симультанного и последовательного контрастов в восприятии дополнительных цветов.
Сёра изучал также «Грамматику изобразительных искусств» Ш. Блана, «Современное учение о цвете» американского физика О. Руда, «Общую и прикладную эстетику» Д. Сютте. В поисках объективных закономерностей пространственных построений он обратился к книге Ш. Анри «Введение в научную эстетику», где были изложены некоторые особенности реакций человека на линии и цвета. Эти данные были использованы им в расположении композиционных линий, в пропорциональных членениях, в сбалансированных соотношениях тёплых и холодных цветов. В 1896 году вышла книга П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму», где он излагал основные принципы неоимпрессионизма и доказывал закономерность движения колористической живописи к люминизму нового типа.
Стремление неоимпрессионистов к строгой выверенности и научной обоснованности художественной формы привело к её абстрагированию от изобразительного мотива. Импрессионистическая непосредственность сменилась системной унификацией приёмов, порывистость письма - статичной кладкой одинаковых точечных мазков, мерцание форм - схематичной прорисовкой контуров. Именно в этом качестве отвлечённого формотворчества неоимпрессионизм оказал воздействие на художников нового поколения авангардизма: дивизионистская манера увлекала мастеров фовизма (А. Матисса, А. Дерена, Ж. Брака), футуризма (Дж. Балла и Дж. Северини), кубизма (Р. Делоне и Ж. Метценже).