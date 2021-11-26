МУР ТОМАС

МУР ТОМАС - английский поэт.

По про­ис­хо­ж­де­нию ир­лан­дец . Ро­дил­ся в се­мье ви­но­тор­гов­ца. Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Дуб­лин­ско­го университета (1799 год). Пе­ре­вёл на английский язык и из­дал сборник лю­бов­ной ли­ри­ки «Оды Анак­ре­о­на» («Odes of Anacre­on», 1800 год).

Под­лин­ным на­ча­лом сво­ей литературной дея­тель­но­сти Мур счи­тал по­этический сборник «Сти­хо­тво­ре­ния по­кой­но­го То­ма­са Литт­ла, эс­к­вай­ра» («The poetical works of the late Tho­mas Little, Esq.», 1801 год), на­пи­сан­ный под влия­ни­ем У. Вор­дс­вор­та и С.Т. Кол­рид­жа. Из­вест­ность Муру при­нёс про­ник­ну­тый ду­хом национально-ос­во­бо­дительной борь­бы ли­рический цикл «Ир­ланд­ские ме­ло­дии» («Irish melodies», 1807-1834 годы), со­стоя­щий из 130 сти­хо­тво­ре­ний, по­ло­жен­ных на мо­ти­вы ирландских на­род­ных пе­сен Дж. Сти­вен­со­ном и Муром [в том числе «По­след­няя ро­за ле­та» («The last rose of sum­mer»), «В ноч­ной ти­ши­не» («Oft in the stilly night»)].

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Мура - на­пи­сан­ная в ду­хе ро­ман­тического ори­ен­та­лиз­ма «вос­точ­ная по­весть» «Лал­ла Рук» («Lal­la Rookh, an oriental romance», 1817 год), вклю­чив­шая 4 сти­хотворные ска­зоч­ные по­эмы в про­за­ическом об­рам­ле­нии: «Хо­ра­сан­ский про­рок под по­кры­ва­лом» («The veiled prophet of Khorassan», русский перевод 1829 год) - раз­вен­ча­ние лже­ца и ти­ра­на Мок­ка­ны, «Рай и Пе­ри» («Paradise and the Peri», в пер­вом русском переводе В.А. Жу­ков­ско­го «Пе­ри и ан­гел», 1821 год; ора­то­рия Р. Шу­ма­на, 1843 год) - о все­бла­го­сти Бо­га и тор­же­ст­ве ис­тин­ной Кра­со­ты, «Ог­не­по­клон­ни­ки» («The fire-wor­shippers», в пер­вом русском про­за­ическом пероводе Н.А. Бес­ту­же­ва «Обо­жа­те­ли ог­ня», 1821 год) - о по­ра­же­нии персидских пов­стан­цев в их борь­бе про­тив арабских за­вое­ва­те­лей, «Свет га­ре­ма» («The light of the haram», русский перевод 1827 год) - о все­си­лии ис­кус­ст­ва и воз­вра­ще­нии ут­ра­чен­ной люб­ви.

Ав­тор цик­ла сти­хов «Пес­ни на­ро­дов» [«Na­tional airs», 1818-1827 годы; в том числе «Ве­чер­ний звон» («Those evening bells», русский перевод И.И. Коз­ло­ва, 1827 год; на этот текст А.А. Алябь­ев на­пи­сал ро­манс; по­пу­ляр­ная ны­не пес­ня со­чи­не­на неизвестным ав­то­ром)]; по­эмы на биб­лей­ский сю­жет «Лю­бовь ан­ге­лов» («The loves of the angels», 1823 год, русский перевод 1828 года, фраг­мент) - о «пад­ших ан­ге­лах», по­лю­бив­ших зем­ных жен­щин.

Ав­тор по­ли­тических са­тир «Се­мей­ст­во Фад­жей в Па­ри­же» («The Fudge family in Paris», 1818 год), «Бас­ни для Свя­щен­но­го Сою­за» («Fables for the Holy Alliance», 1823 год) и других; книг «Ме­муа­ры о жиз­ни дос­то­поч­тен­но­го Ри­чар­да Бринс­ли Ше­ри­да­на» («Memoirs of the life of the Right Honourable Richard Brinsley Sheridan», 1825 год), «Ис­то­рия Ир­лан­дии» («The his­tory of Ireland», vol. 1-4, 1835-1846 годы) и другое.

Близ­кий друг Дж. Бай­ро­на , Мур опуб­ли­ко­вал «Пись­ма и днев­ни­ки лор­да Бай­ро­на, с за­мет­ка­ми о его жиз­ни» («Let­ters and journals of lord Byron: with no­tices of his life», 1830 год, русский перевод 1865 год). К пе­ре­во­ду про­из­ве­де­ний Мура об­ра­ща­лись Д.П. Оз­но­би­шин, А.А. Фет, А.Н. Пле­ще­ев, М.Л. Ми­хай­лов и другие.