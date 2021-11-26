МУНК ЭДВАРД
МУНК ЭДВАРД - норвежский живописец.
Родился в семье военного врача. Племянник П.А. Мунка. В 1881-1883 годах учился в Школе рисования в Кристиании (ныне Осло) у скульптора Ю. Миддельтуна, брал уроки у живописца К. Крога (1882 год), с 1883 года учился в «Академии свободного света» Ф. Таулова. С 1884 года сблизился с писателями и художниками натуралистического направления; под влиянием учителей уже в ранних работах использовал приёмы импрессионизма («Утро», 1884 год, собрание Р. Мейера, Берген). Тематика некоторых произведений отражает тяжёлые впечатления детства, вызванные смертью матери и сестры («Больной ребёнок», 1885-1886 годы, «Весна», 1889 год, обе - Национальная галерея, Осло).
В 1885-1909 годах много путешествовал, жил во Франции (1889-1892 годы и 1895-1897 годы), Германии (1892-1895 годы и 1897-1908 годы), Италии (1899, 1900 годы). В Париже посещал художественную школу Л. Боннá (1889-1890 годы), испытал воздействие неоимпрессионизма («Ночь», 1890 год, «Улица Лафайетт», 1891 год, обе - Национальная галерея, Осло), В. Ван Гога, «синтетизма» П. Гогена и к началу 1890-х годов выработал собственный стиль («Меланхолия», 1891-1892 годы, Музей Мунка, Осло; «Поцелуй», 1892 год, Национальная галерея, Осло).
Близость к писательским кругам (А. Стриндберг, С. Пшибышевский, Г. Ибсен, С. Малларме), а также дружба с Ю. Мейером-Грефе наложили печать литературности на творчество Мунка. Замысел обширного цикла картин «Любовь» (позднее назван «Фриз жизни», 1892-1902 годы) сложился под воздействием идей литературы символизма, а также учений Э. Сведенборга, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше.
Эта «поэма о жизни, любви и смерти» (по определению художника) стала отражением его личного опыта и непосредств. впечатлений (пейзажи Осгордстранда, портретные образы друзей и родных и другое). В центральном полотне цикла - «Танец жизни» (1889-1900 годы, Национальная галерея, Осло) - движущиеся по роковому кругу фигуры, которые олицетворяют разные возрасты и эмоциональные состояния (страх, тоска, мрачный эротизм, отчаяние).
Герои картин «Вампир» (1893 год, Художественный музей, Гётеборг), «Ревность» (1895 год, частное собрание, Берген) предстают как некие архетипы извечной драмы человеческого существования. В композициях «Крик» (1893 год, Национальная галерея, Осло), «Тоска» (1894 год, Музей Мунка), «Танец на берегу» (1900-1902, Национальная галерея, Прага) линии пейзажа расходятся от человеческих фигур ритмично резонирующими импульсами, создавая ощущение психической ауры.
Интенсивные цвета, нанесённые извивающимися мазками, прорываются сквозь сумрачную тональность, наполняя её внутренним свечением. Темы «Фриза жизни» художник варьировал во многих рисунках и гравюрах («Крик», литография, 1895 год; «Тоска», цветная литография, 1896 год). Создал также фриз (серию из 12 полотен) по заказу М. Рейнхардта для театра «Каммершпильхаус» в Берлине (1907 год; ныне - в Новой национальной галерее, Берлин), триптих «Три возраста жизни» (1907-1908 годы; собрание Р. Мейера, Берген; Худож. музей Атенеум, Хельсинки; Музей Мунка). Искусство Мунка 1890-1900-х годов, будучи ярким выражением символистской эстетики, возвещает зарождение экспрессионизма.
В 1908-1916 годах Мунк работал над монументальным циклом для актового зала университета в Осло: в 11-ти панно раскрывается тема животворной энергии любви, гармоничного единения мужского и женского начала; в них царит эпический покой, величественные ландшафты и аллегорические фигуры символизируют неразрывную связь человека с творческими силами природы.
В 1916 году Мунк приобрёл дом в Экели, где работал до конца жизни. В 1910-1920-х годах неоднократно обращался к символическим мотивам «Фриза жизни» («Звёздная ночь», 1923-1924 годах, Музей Мунка). Картины на тему труда («Рабочие, возвращающиеся домой», 1913-1915 годах, Музей Мунка; «Человек на капустном поле», 1916 год, Национальная галерея, Осло) близки экспрессионизму энергией цвета, активностью живописной манеры.
Автопортреты Мунка отмечены скептическим самоанализом и имеют характер дневниковых записей («Автопортрет у окна», около 1940 года; «Автопортрет между часами и кроватью», 1940-1942 годы, оба - Музей Мунка). Помимо литографий, создал также много гравюр на дереве и на металле; работал в театре (декорации к спектаклям М. Рейнхардта по пьесам Г. Ибсена), занимался фотографией (с 1892 года) и литературным творчеством. Завещал собрание своих работ (около 1 тысячи картин, свыше 15 тысяч гравюр, 5 тысяч акварелей и рисунков, 6 скульптур) столичному муниципалитету; на основе этой коллекции в 1963 году создан Музей Мунка в Осло.