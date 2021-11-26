МОПАССАН ГИ ДЕ

МОПАССАН ГИ ДЕ (пол­ное имя - Ан­ри Ре­не Аль­бер Ги) - французский пи­са­тель.

Отец Ги де Мопассан - обед­нев­ший нор­манд­ский дво­ря­нин, ра­бо­тав­ший бир­же­вым мак­ле­ром, мать - из бур­жу­аз­ной се­мьи.

Учил­ся в се­ми­на­рии; окон­чил ли­цей в Руа­не (1869 году). Обу­че­ние Г. де Мопассана на юри­дическом факультете университета Ка­на бы­ло пре­рвано фран­ко-прус­ской вой­ной 1870-1871 годов (при­зван в дей­ст­вую­щую ар­мию).

Де­мо­би­ли­зо­вав­шись, пе­ре­ехал в Па­риж , в 1873-1880 годы ра­бо­тал чи­нов­ни­ком в мор­ском министерстве и министерстве про­све­ще­ния.

По про­тек­ции сво­его дя­ди по­зна­ко­мил­ся с Г. Фло­бе­ром, ко­то­рый стал его на­став­ни­ком в литературном мас­тер­ст­ве.

Ран­нее твор­че­ст­во Г. де Мопассана 1870-х годов пред­став­ле­но эпи­гон­ской по­эзи­ей в ду­хе шко­лы «Пар­нас», со­б­ран­ной в книге «Сти­хо­тво­ре­ния» («Des vers», издана в 1880 году, с по­свя­ще­ни­ем Фло­бе­ру).

В 1876 году Г. де Мопассан, примк­нув к ме­дан­ской груп­пе, сбли­зил­ся с Э. Зо­ля и по­сле­до­ва­те­ля­ми на­ту­ра­лиз­ма.

Ши­ро­кую из­вест­ность Г. де Мопассану при­нёс опуб­ли­ко­ван­ный в кол­лек­тив­ном сборнике груп­пы рас­сказ «Пыш­ка» («Boule de suif», 1879 год, издан в 1880 году; эк­ра­ни­за­ция М.И. Ром­ма, 1934 год), став­ший од­ной из вер­шин французской но­вел­ли­сти­ки XIX века. Вскры­вая хан­же­ст­во, ли­це­ме­рие и ма­ло­ду­шие французского бур­жуа, Г.де Мопосаан пред­ста­вил в ка­че­ст­ве глав­ной ге­рои­ни про­сти­тут­ку, спас­шую от немецкой тюрь­мы це­ной сво­его по­зо­ра спут­ни­ков по ди­ли­жан­су. За­яв­лен­ные в рас­ска­зе те­мы люб­ви и вой­ны ста­нут цен­траль­ны­ми в твор­че­ст­ве пи­са­те­ля.

В 1881году Г.де Мопоссан под­ру­жил­ся с И.С. Тур­ге­не­вым, ко­то­рый ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал его про­из­ве­де­ния в Рос­сии.

С 1891 года Г.де Мопоссан стра­дал пси­хическим рас­строй­ством, в 1892 году пы­тал­ся по­кон­чить с со­бой; умер в кли­ни­ке для ду­шев­но­боль­ных.

За де­ся­ти­ле­тие твор­че­ст­ва (1881-1891 годы) Г.де Мопассан соз­дал свышу 250 но­велл, 6 ро­ма­нов, 3 кни­ги пу­те­ше­ст­вий, а так­же ряд ста­тей, в т. ч. по­свя­щён­ных И.С. Тур­ге­не­ву, Г. Фло­бе­ру, Э. Зо­ля.

Не­смот­ря на мно­го­численные на­ту­ра­ли­стические тен­ден­ции в сво­их про­из­ве­де­ни­ях (осо­бен­но ран­них), Г.де Мопассан при­чис­лял се­бя к сто­рон­ни­кам реа­лиз­ма, о чём пи­сал в став­шей свое­об­раз­ным эс­те­тическим ма­ни­фе­стом статьи «Ро­ман», опуб­ли­ко­ван­ной как пре­ди­сло­вие к ро­ма­ну «Пьер и Жан» («Pierre et Jean», 1888 год, русский перевод 1888 год).

В по­ни­ма­нии Г.де Мопассана реа­ли­стический ме­тод со­сто­ит не в «фо­то­графи­ро­ва­нии» дей­ст­ви­тель­но­сти, но в её вос­про­из­ве­де­нии, ко­то­рое долж­но стать бо­лее пол­ным и убе­ди­тель­ным, чем са­ма ре­аль­ность. Г.де Мопассан ут­вер­жда­ет пра­во пи­са­те­ля на от­бор зна­чи­мых фак­тов и де­та­лей, ко­то­рые, не те­ряя сво­его ча­ст­но­го ха­рак­те­ра, долж­ны пред­ста­вить все­об­щую за­ко­но­мер­ность. По­зи­ти­ви­ст­скую идею обу­слов­лен­но­сти че­ло­ве­че­ских по­ступ­ков тем­пе­ра­мен­том и влия­ни­ем сре­ды Г.де Мопассан до­пол­нял за­им­ст­во­ван­ным у Фло­бе­ра при­ёмом ти­пи­за­ции.

Но­вел­ли­сти­ка Г.де Мопассана от­ме­че­на прон­зи­тель­ным дра­ма­тиз­мом и глу­бо­ким пси­хо­ло­гическим ана­ли­зом: сборники «За­ве­де­ние Те­лье» («La maison Tellier», 1881 год, с по­свя­ще­ни­ем И.С. Тур­ге­не­ву), «Ма­де­муа­зель Фи­фи» («Mademoiselle Fifi», 1882 год), «Рас­ска­зы вальд­шне­па» («Contes de la bé­casse», 1883 год), «Сё­ст­ры Рон­до­ли» («Les sœ urs Rondoli», 1884 год), «Ивет­та» («Yvet­te», 1885 год), «Ма­лень­кая Рок» («La Peti­te Roque», 1886 год), «С ле­вой ру­ки» («La main gauche», 1889 год) и др.

Опи­сы­вая все слои французского об­ще­ст­ва, Г.де Мопассан про­явил се­бя как вир­ту­оз­ный сти­лист, вос­про­из­во­дя­щий мель­чай­шие ню­ан­сы ари­сто­кра­тической и про­сто­на­род­ной ре­чи с при­су­щи­ми им грам­ма­тическими обо­ро­та­ми и ин­то­национным ри­сун­ком.

Глав­ная те­ма ро­ма­нов Г. де Мопассана - ос­мыс­ле­ние ухо­дя­щей в про­шлое дво­рян­ской куль­ту­ры и ста­нов­ле­ние бур­жу­аз­ной мо­ра­ли.

В ро­ма­не «Жизнь» («Une vie», 1883 год, русский перевод 1883 год) Г. де Мопассан пред­ста­вил бес­плод­ность и об­ре­чён­ность ро­ман­тических ил­лю­зий в ус­ло­ви­ях по­бе­ж­даю­щей ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы цен­но­стей.

Ро­ман «Ми­лый друг» («Bel-Аmi», 1885 год, русский перевод 1885 год, опуб­ли­ко­ван в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы» ра­нее французские из­да­ния) во мно­гом про­дол­жа­ет тра­ди­ции О. де Баль­за­ка и по­свя­щён те­ме карь­ер­но­го рос­та мо­ло­до­го че­ло­ве­ка, за­быв­ше­го все при­ли­чия и нравственные нор­мы.

Об­ли­че­ние бур­жу­аз­но­го стя­жа­тель­ст­ва - в цен­тре ро­ма­на «Монт-Ори­оль» («Mont-Oriol», 1886 год, русский перевод 1887 год).

С конце 1880-х годов в твор­че­ст­ве Г. де Мопассана усили­ва­ют­ся пес­си­ми­стические мо­ти­вы, на пер­вый план вы­хо­дят сю­же­ты, свя­зан­ные с мис­ти­кой и на­пол­нен­ные опи­са­ния­ми стра­да­ний: сборники но­велл «Ор­ля» («Le Ho­rlа̀», 1887 год), «Бес­по­лез­ная кра­со­та» («L’inutile beauté», 1890 год), ро­ма­ны «Силь­на как смерть» («Fort comme la mort», 1889 год, русский перевод 1890 год), «На­ше серд­це» («Notre cœur», 1890, русский перевод 1890 год) и др.

Твор­че­ст­во Г. де Мопассана вы­со­ко це­ни­ли Л.Н. Тол­стой (вы­сту­пил так­же как его пе­ре­во­дчик), А.П. Че­хов и др.; боль­шин­ст­во про­из­ве­де­ний бы­ло пе­ре­ве­де­но на русский язык и из­да­но в 1880-1890-х годах.

Многие про­из­ве­де­ния Г. де Мопассана эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1958;

Contes et romans. P., 2001–. Vol. 1–13–.