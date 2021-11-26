МОНЮШКО СТАНИСЛАВ

МОНЮШКО СТАНИСЛАВ - польский ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр.

Из се­мьи обед­нев­ших шлях­ти­чей (отец - ху­дож­ник-лю­би­тель).

С 1827 года учил­ся у А. Фрей­е­ра (уче­ник Ю. Эль­с­не­ра) в Вар­ша­ве (фортепиано, ор­ган), с 1830 года - у Д. Сте­фа­но­ви­ча в Мин­ске (ком­по­зи­ция), в 1837-1839 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Бер­ли­не у К.Ф. Рун­ген­ха­ге­на (ру­ко­во­ди­тель Певческой ака­де­мии). В 1838 году из­да­ны «Три пес­ни» С. Монюшко на сло­ва А. Миц­ке­ви­ча , в 1839 году в Виль­не он ди­рижи­ро­вал сво­ей мес­сой.

Уже в ран­них про­из­ве­де­ни­ях про­яви­лись ха­рак­тер­ные чер­ты твор­че­ст­ва С. Монюшко: яр­кая ме­ло­дич­ность, ли­ризм, ис­поль­зо­ва­ние эле­мен­тов народной му­зы­ки, тен­ден­ция к музыкальной ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции пер­со­на­жей, осо­бен­но ко­ми­че­ских.

В 1840-1858 годы С. Монюшко ра­бо­тал в Виль­не: иг­рал на ор­га­не в кос­тё­ле Св. Яна, ди­ри­жи­ро­вал в кон­цер­тах (в т. ч. ора­то­рия­ми) и в опер­ном те­ат­ре (с 1850 года), пи­сал ста­тьи для музыкальной прес­сы. В 1842 году без­ус­пеш­но ез­дил в Санкт-Пе­тер­бург, на­де­ясь по­лу­чить ме­сто при­двор­но­го ком­по­зи­тора.

Ис­пы­ты­вая ма­те­ри­аль­ные труд­но­сти (у С. Монюшко бы­ло 10 де­тей), был вы­ну­ж­ден да­вать уро­ки иг­ры на фортепиано. Сре­ди его уче­ни­ков в Виль­не - Ц.А. Кюи (С. Монюшко без­воз­мезд­но за­ни­мал­ся с ним ком­по­зи­ци­ей).

Раз­но­сто­рон­няя дея­тель­ность С.Монюшко име­ла важ­ное зна­че­ние для музыкальной жиз­ни го­ро­да, где он соз­дал опе­ры «Иде­ал» (1840 год), «Кар­мань­о­л, или Фран­цу­зы лю­бят шу­тить» (1841 год), «Сель­ская идил­лия» («Sie­lanka», ис­пол­не­на в 1852 году; му­зы­ка ут­ра­че­на), 1-ю редакцию опе­ры «Галь­ка» (1846-1847 годы; кон­церт­ное ис­пол­не­ние - 1848 год); ко­мические опе­ры, в т. ч. «Бет­ли» (по Э. Скри­бу, 1852 год), «Яв­ну­та» (1-я редакция под названием «Цы­га­не», по Я.Б. Княж­ни­ну, 1850 год, поставлена в 1852 году, Виль­на; 2-я редакция, 1860 год, Вар­ша­ва), му­зы­ку к дра­ма­тическим спек­так­лям (ста­ви­лись в Виль­не, Мин­ске, Льво­ве); кан­та­ты «Миль­да» (1848 год), «Нио­ла» (1852 год), «Кру­ми­не» (не окон­че­на) на тек­сты из по­эмы «Ви­толь­рау­да» Ю.И. Кра­шев­ско­го.

В Виль­не соз­да­но боль­шин­ст­во пе­сен С.Монюшко (часть их объ­е­ди­не­на в 1-6-м «До­маш­них пе­сен­ни­ках», вы­хо­див­ших в 1843-1859 годы; 7-12-й из­да­ны посм. Я. Кар­ло­ви­чем).

Опе­рой «Галь­ка», впер­вые по­ка­зан­ной си­ла­ми лю­би­те­лей в Виль­не, С. Монюшко за­ло­жил ос­но­вы национального музыкального те­ат­ра. В ос­но­ве либ­рет­то (В. Воль­ско­го по но­вел­ле «Го­рян­ка» К.В. Вуй­циц­ко­го) - тра­гическая судь­ба кре­сть­ян­ской де­вуш­ки, об­ма­ну­той шлях­ти­чем. Из-за со­ци­аль­ной за­ост­рён­но­сти сю­же­та опе­ра в те­че­ние 10 лет не ста­ви­лась в Вар­ша­ве (пре­мье­ра 4-акт­ной редакции со­стоя­лась лишь в 1858 году).

В от­ли­чие от ран­них те­ат­раль­ных опы­тов С. Монюшко, во 2-й редакции «Галь­ки» яс­но вы­ра­же­на ли­ния дра­ма­тур­гического раз­ви­тия. Соль­ным, ан­самб­ле­вым и мас­со­вым сце­нам при­да­ны раз­мах и мо­ну­мен­таль­ность («Тан­цы гор­цев» из 3-го ак­та об­на­ру­жи­ва­ют глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние С. Монюшко в сти­хию народного тан­ца).

В 1858 году С. Монюшко за­нял пост главного ди­ри­жё­ра «Те­ат­ра Вель­ки» в Вар­ша­ве, где, рас­по­ла­гая луч­ши­ми в Поль­ше со­лис­та­ми, хо­ром и ор­ке­ст­ром, по­ста­вил ряд сво­их опер; с 1864 года так­же профессор Музыкального института в Вар­ша­ве по клас­сам гар­мо­нии, кон­тра­пунк­та, ком­по­зи­ции и ин­ст­ру­мен­тов­ки (сре­ди уче­ни­ков - З. Нос­ков­ский, X. Ярец­кий).

На­пи­сал учеб­ник гар­мо­нии («Pamiętnik do nauki harmonii», 1871 год) и шко­лу иг­ры на фортепиано (ос­та­лась в ру­ко­пи­си). В вар­шав­ский пе­ри­од (1858-1872 годы) соз­да­ны ко­мические опе­ры «Сплав­щик ле­са» (1858 год), «Гра­фи­ня» (1860 год) и «Че­ст­ное сло­во» («Verbum nobile» - са­ти­ра на польскую ари­сто­кра­тию, 1861 год), сви­де­тель­ст­во­вав­шие о зре­ло­сти его опер­но­го сти­ля.

В 1858 году С. Монюшко по­бы­вал в Бер­ли­не, Дрез­де­не, Вей­ма­ре (где два­ж­ды по­се­тил Ф. Лис­та), Франк­фур­те-на-Май­не, а так­же в Па­ри­же (2-й раз в 1862 году), по­пут­но по­се­тил Кра­ков, Пра­гу (так­же в свя­зи с чешской по­ста­нов­кой опе­ры «Галь­ка» под руководством Б. Сме­та­ны, 1868 год).

С. Монюшко - ав­тор бо­лее 20 опер и «опе­ретт» (не­боль­ших опер), а так­же му­зы­ки к во­де­ви­лям, ба­ле­там.

Наи­бо­лее пол­но его стиль во­пло­тил­ся в опе­ре «За­ча­ро­ван­ный за­мок» («Страш­ный двор», 1865 год) с при­су­щей ей по­эти­за­ци­ей ста­ро­поль­ско­го бы­та и ис­тин­но поль­ской по ду­ху му­зы­кой, во­оду­шев­ляв­шей пуб­ли­ку по­сле по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов. Пре­мье­ра «За­ча­ро­ван­но­го зам­ка» пре­вра­ти­лась в пат­рио­тическую ма­ни­фе­ста­цию (по­сле 3-го спек­так­ля опе­ра бы­ла сня­та с ре­пер­туа­ра).

В «За­ча­ро­ван­ном зам­ке» по­лу­чил раз­ви­тие ис­поль­зо­ван­ный в «Галь­ке» прин­цип че­ре­до­ва­ния соль­ных, ан­самб­ле­вых и мас­со­вых сцен, вве­де­ны раз­вёр­ну­тые ре­чи­та­ти­вы. Не­мно­го­численные лейт­мо­ти­вы при­ме­ня­ют­ся в свя­зи с оп­ре­де­лён­ны­ми си­туа­ция­ми (например, по­вто­ряю­щий­ся по­ло­нез­ный мо­тив ста­рых ку­ран­тов), для ха­рак­те­ри­сти­ки основных групп пер­со­на­жей (ли­рических, са­ти­ри­че­ских и др.).

Со­ци­аль­ный про­тест на­шёл вы­ра­же­ние в опе­ре «Па­рия» (1869 год).

На­ря­ду с Ф. Шо­пе­ном (чьи пес­ни в то вре­мя не бы­ли из­вест­ны), С. Монюшко соз­дал национальный ка­мер­ный во­каль­ный ре­пер­ту­ар, опи­ра­ясь на тра­ди­ции австрийских и немецких ро­ман­тиков (Ф. Шу­берт, К. Лё­ве), русских ком­по­зи­то­ров (М.И. Глин­ка, А.С. Дар­го­мыж­ский).

На­пи­сал около 360 пе­сен, большая часть ко­то­рых пред­на­зна­ча­лась для до­маш­не­го му­зи­ци­ро­ва­ния.

Из­бе­гая пря­мых фольк­лор­ных ци­тат, он соз­дал ори­ги­наль­ные ме­ло­дии, мно­гие из ко­то­рых проч­но во­шли в быт.

Пес­ня­ми С. Монюшко вос­хи­щал­ся Дар­го­мыж­ский, с ко­то­рым (как с Глин­кой и А.Н. Се­ро­вым) С. Монюшко по­зна­ко­мил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге (где в 1849 и 1856 годах он ди­ри­жи­ро­вал ав­тор­ски­ми кон­цер­та­ми; по­след­ний раз С. Монюшко ез­дил в сто­ли­цу в 1870 году на пре­мье­ру опе­ры «Галь­ка» в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре).

Ду­хов­ная му­зы­ка С. Монюшко (четыре «Ост­роб­рам­ские ли­та­нии», 1843- 1855 годы; семь месс, в т.ч. три ре­к­вие­ма) близ­ка кан­тат­но­му жан­ру, по­лу­чив­ше­му зна­чительное раз­ви­тие в его твор­че­ст­ве.

В кан­та­тах С. Монюшко на сло­ва А. Миц­кеви­ча - «При­зра­ки» (по дра­ме «Дзя­ды»), «Крым­ские со­не­ты» и «Па­ни Твар­дов­ская» (1859-1869 годы) - ис­чер­пы­ваю­ще рас­крыл­ся национальный стиль С. Монюшко.

Его ор­ке­ст­ро­вые про­из­ве­де­ния (фан­та­стическая увер­тю­ра «Сказ­ка», 1848 год, увер­тю­ра «Ка­ин, или Смерть Аве­ля», 1856 год) по­ло­жи­ли на­ча­ло польскому сим­фо­низ­му, ко­то­рый по­лу­чил раз­ви­тие в твор­че­ст­ве З. Нос­ков­ско­го , В. Же­лень­ско­го и др.

Национальный ко­ло­рит ха­рак­те­рен и для фортепианных пьес С. Монюшко, его во­каль­ных ан­самб­лей и хо­ров.

Со­би­ра­ни­ем и изу­че­ни­ем на­сле­дия С. Монюшко за­ни­ма­ет­ся Вар­шав­ское музыкальное общество его име­ни.

С 1962 года про­во­дит­ся Фес­ти­валь име­ни С. Монюшко в Ку­до­ве-Здруе.

Сочинения:

Listy zebrane / Red. W. Rudzinski. Kra­ków, 1969.