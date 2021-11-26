МОНЮШКО СТАНИСЛАВ
МОНЮШКО СТАНИСЛАВ - польский композитор и дирижёр.
Из семьи обедневших шляхтичей (отец - художник-любитель).
С 1827 года учился у А. Фрейера (ученик Ю. Эльснера) в Варшаве (фортепиано, орган), с 1830 года - у Д. Стефановича в Минске (композиция), в 1837-1839 годы совершенствовался в Берлине у К.Ф. Рунгенхагена (руководитель Певческой академии). В 1838 году изданы «Три песни» С. Монюшко на слова А. Мицкевича, в 1839 году в Вильне он дирижировал своей мессой.
Уже в ранних произведениях проявились характерные черты творчества С. Монюшко: яркая мелодичность, лиризм, использование элементов народной музыки, тенденция к музыкальной индивидуализации персонажей, особенно комических.
В 1840-1858 годы С. Монюшко работал в Вильне: играл на органе в костёле Св. Яна, дирижировал в концертах (в т. ч. ораториями) и в оперном театре (с 1850 года), писал статьи для музыкальной прессы. В 1842 году безуспешно ездил в Санкт-Петербург, надеясь получить место придворного композитора.
Испытывая материальные трудности (у С. Монюшко было 10 детей), был вынужден давать уроки игры на фортепиано. Среди его учеников в Вильне - Ц.А. Кюи (С. Монюшко безвозмездно занимался с ним композицией).
Разносторонняя деятельность С.Монюшко имела важное значение для музыкальной жизни города, где он создал оперы «Идеал» (1840 год), «Карманьол, или Французы любят шутить» (1841 год), «Сельская идиллия» («Sielanka», исполнена в 1852 году; музыка утрачена), 1-ю редакцию оперы «Галька» (1846-1847 годы; концертное исполнение - 1848 год); комические оперы, в т. ч. «Бетли» (по Э. Скрибу, 1852 год), «Явнута» (1-я редакция под названием «Цыгане», по Я.Б. Княжнину, 1850 год, поставлена в 1852 году, Вильна; 2-я редакция, 1860 год, Варшава), музыку к драматическим спектаклям (ставились в Вильне, Минске, Львове); кантаты «Мильда» (1848 год), «Ниола» (1852 год), «Крумине» (не окончена) на тексты из поэмы «Витольрауда» Ю.И. Крашевского.
В Вильне создано большинство песен С.Монюшко (часть их объединена в 1-6-м «Домашних песенниках», выходивших в 1843-1859 годы; 7-12-й изданы посм. Я. Карловичем).
Оперой «Галька», впервые показанной силами любителей в Вильне, С. Монюшко заложил основы национального музыкального театра. В основе либретто (В. Вольского по новелле «Горянка» К.В. Вуйцицкого) - трагическая судьба крестьянской девушки, обманутой шляхтичем. Из-за социальной заострённости сюжета опера в течение 10 лет не ставилась в Варшаве (премьера 4-актной редакции состоялась лишь в 1858 году).
В отличие от ранних театральных опытов С. Монюшко, во 2-й редакции «Гальки» ясно выражена линия драматургического развития. Сольным, ансамблевым и массовым сценам приданы размах и монументальность («Танцы горцев» из 3-го акта обнаруживают глубокое проникновение С. Монюшко в стихию народного танца).
В 1858 году С. Монюшко занял пост главного дирижёра «Театра Вельки» в Варшаве, где, располагая лучшими в Польше солистами, хором и оркестром, поставил ряд своих опер; с 1864 года также профессор Музыкального института в Варшаве по классам гармонии, контрапункта, композиции и инструментовки (среди учеников - З. Носковский, X. Ярецкий).
Написал учебник гармонии («Pamiętnik do nauki harmonii», 1871 год) и школу игры на фортепиано (осталась в рукописи). В варшавский период (1858-1872 годы) созданы комические оперы «Сплавщик леса» (1858 год), «Графиня» (1860 год) и «Честное слово» («Verbum nobile» - сатира на польскую аристократию, 1861 год), свидетельствовавшие о зрелости его оперного стиля.
В 1858 году С. Монюшко побывал в Берлине, Дрездене, Веймаре (где дважды посетил Ф. Листа), Франкфурте-на-Майне, а также в Париже (2-й раз в 1862 году), попутно посетил Краков, Прагу (также в связи с чешской постановкой оперы «Галька» под руководством Б. Сметаны, 1868 год).
С. Монюшко - автор более 20 опер и «оперетт» (небольших опер), а также музыки к водевилям, балетам.
Наиболее полно его стиль воплотился в опере «Зачарованный замок» («Страшный двор», 1865 год) с присущей ей поэтизацией старопольского быта и истинно польской по духу музыкой, воодушевлявшей публику после подавления Польского восстания 1863-1864 годов. Премьера «Зачарованного замка» превратилась в патриотическую манифестацию (после 3-го спектакля опера была снята с репертуара).
В «Зачарованном замке» получил развитие использованный в «Гальке» принцип чередования сольных, ансамблевых и массовых сцен, введены развёрнутые речитативы. Немногочисленные лейтмотивы применяются в связи с определёнными ситуациями (например, повторяющийся полонезный мотив старых курантов), для характеристики основных групп персонажей (лирических, сатирических и др.).
Социальный протест нашёл выражение в опере «Пария» (1869 год).
Наряду с Ф. Шопеном (чьи песни в то время не были известны), С. Монюшко создал национальный камерный вокальный репертуар, опираясь на традиции австрийских и немецких романтиков (Ф. Шуберт, К. Лёве), русских композиторов (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский).
Написал около 360 песен, большая часть которых предназначалась для домашнего музицирования.
Избегая прямых фольклорных цитат, он создал оригинальные мелодии, многие из которых прочно вошли в быт.
Песнями С. Монюшко восхищался Даргомыжский, с которым (как с Глинкой и А.Н. Серовым) С. Монюшко познакомился в Санкт-Петербурге (где в 1849 и 1856 годах он дирижировал авторскими концертами; последний раз С. Монюшко ездил в столицу в 1870 году на премьеру оперы «Галька» в Мариинском театре).
Духовная музыка С. Монюшко (четыре «Остробрамские литании», 1843- 1855 годы; семь месс, в т.ч. три реквиема) близка кантатному жанру, получившему значительное развитие в его творчестве.
В кантатах С. Монюшко на слова А. Мицкевича - «Призраки» (по драме «Дзяды»), «Крымские сонеты» и «Пани Твардовская» (1859-1869 годы) - исчерпывающе раскрылся национальный стиль С. Монюшко.
Его оркестровые произведения (фантастическая увертюра «Сказка», 1848 год, увертюра «Каин, или Смерть Авеля», 1856 год) положили начало польскому симфонизму, который получил развитие в творчестве З. Носковского, В. Желеньского и др.
Национальный колорит характерен и для фортепианных пьес С. Монюшко, его вокальных ансамблей и хоров.
Собиранием и изучением наследия С. Монюшко занимается Варшавское музыкальное общество его имени.
С 1962 года проводится Фестиваль имени С. Монюшко в Кудове-Здруе.
Сочинения:
Listy zebrane / Red. W. Rudzinski. Kraków, 1969.