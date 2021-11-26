МОДЕРН
МОДЕ́РН (франц. moderne – новый, новейший, современный) - стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусствах конца XIX - начала XX веков.
Другие названия: ар нуво и «современный стиль» (англ. modern style) в Великобритании и Франции [во Франции также «стиль метро» (style Métro), «стиль Гимара» (см. Гимар Э.), «стиль 1900 года», «искусство конца века» (art fin de siècle) и др.]; «стиль Глазго» (Glasgow style) в Шотландии; югендстиль в Германии; сецессион в Австрии, Чехословакии, Польше; «стиль двадцати» (от наименования «Общества двадцати», созданного в 1884 году) и др. в Бельгии; либерти («стиль Либерти»), «цветочный стиль» (stile floreale), или «новый стиль» (stile nuovo) в Италии; «модерниста» (modernista), «модернисмо» (modernismo, каталонский Модерн) или «молодое искусство» (arte joven) в Испании; «новое искусство» (nieuwe kunst) в Нидерландах; «стиль Тиффани» (см. Тиффани Л.) в США; в России закрепилось название «модерн».
Модерн возник как один из видов неоромантического протеста против господства позитивизма и прагматизма. Эстетика Модерна развивала идеи символизма и эстетизма, философии жизни (Ф. Ницше). Модерн, по мысли ряда его теоретиков (Х.К. ван де Велде, опиравшийся на социалистические утопии У. Морриса), должен был создать вокруг человека цельную, эстетически насыщенную пространственную и предметную среду, выразить духовное содержание эпохи с помощью синтеза искусств, новых, нетрадиционных форм и приёмов, а также современных материалов и конструкций.
Самым ярким проявлением «предмодерна» в Великобритании (и в Европе в целом) принято считать оформление англо-американского художника Дж. Уистлером «Павлиньей комнаты» (1877 году; ныне - в галерее Фрир в Вашингтоне): оно включает многие признаки будущего стиля Модерна - использование плоскостных живописных панно на стенах, прерванных резными деревянными панелями прихотливого рисунка, гнутых линий контуров, сочетание графического начала с декоративностью.
Наиболее последовательно принципы Модерна осуществились в сфере создания богатых индивидуальных жилищ. Так, мастера круга У. Морриса обновили тип индивидуального жилого дома (архитекторы Ч. Войзи, У.Р. Летаби, Ч. Р. Эшби, М.Х.Б. Скотт и др.), ориентированного на традиции народного зодчества Англии. Но в духе Модерн, стремившегося стать универсальным стилем своего времени, строились и многочисленные деловые, промышленные и торговые здания, вокзалы, театры, мосты, доходные дома, рестораны и т. д. Модерн пытался преодолеть характерное для культуры XIX века противоречие между художественным и утилитарным началом, придать эстетический смысл новым функциям и конструктивным системам, приобщить к искусству все сферы жизни и сделать человека частицей художественного целого.
Модерн противопоставил эклектизму XIX века единство, органичность и свободу развития стилизованной, обобщённой, ритмически организованной формы, назначение которой - одухотворить материально-вещную среду, выразить тревожный, напряжённый дух переломной эпохи. Период становления Модерна - рубеж XIX-XX веков - отмечен национально-романтическими увлечениями, интересом к средне-вековью и народному искусству.
Для этого этапа характерно возникновение художественно-ремесленных объединений, часто противопоставлявших себя индустриальному производству: «Искусства и ремёсла» в Великобритании, «Объединённые художествено-ремесленные мастерские» (1897 год) и «Немецкие мастерские художественных ремёсел» (1899 год) в Германии, «Венские мастерские» (1903 год) в Австрии, и др.
Для Модерна характерны черты интернационального стиля, основанного на применении принципиально новых художественных форм, взаимопроникновение станковых и декоративно-прикладных форм искусства, а также отсутствие эволюции. Орнамент Модерна, во всех видах искусства структурно организующий плоскость, и своеобразный ритм его гибких линий прежде всего сложились в графике, что способствовало быстрому распространению Модерна в 1890-х годов.
Значительную роль сыграла прежде всего печатная графика (наиболее демократическая): театральные афиши и программы (Ж. Шере, Э. Грассе, чешский художник А. Муха, А. де Тулуз-Лотрек во Франции; Х.К. ван де Велде в Бельгии; У. Брэдли в США, и др.), рекламные плакаты (Я. Тороп в Нидерландах, Муха и др.), календари, книжные и журнальные иллюстрации [художники берлинских журналов «Pan» и «Die Insel» (Г. Фогелер и др.), мюнхенских журналов «Jugend» и «Simplicissimus» (О. Экман, Ю. Диц, Т.Т. Хейне, О. Гульбрансон, Б. Пауль), парижского журнала «La Revue Blanche» (преимущественно мастера группы «Наби»), лондонских журналов «Hobby Horse» (А. Макмердо, С. Имейдж), «The Savoy», «The Yellow Book» и «The Studio» (О. Бёрдсли и др.), венского журнала «Ver Sacrum»]; станковые графические произведения Т. Стейнлена, Ф. Брэнгвина и др.
В противоположность эклектизму с его интересом к достоверности воспроизведения отдельных деталей исторических и национальных стилей, Модерн стремился возродить дух стилевого единства всех составляющих художественного организма, общность и взаимовлияние всех видов искусства. Это предопределило появление нового типа художника - универсала, соединившего в одном лице архитектора, графика, живописца, проектировщика бытовых вещей (дизайнера) и часто теоретика.
Идея синтетического, цельного произведения искусства (Gesamtkunstwerk) ярче всего воплощена в архитектуре интерьеров, лучшие образцы которых отличаются ритмической согласованностью линий и тонов, единством деталей декора и обстановки (обои, мебель, лепнина, панели, арматура светильников), целостностью однородного перетекающего пространства, усложнённого и расширенного зеркалами, многочисленными дверными и оконными проёмами, живописными панно или витражами.
В 1895 году Х.К. ван де Велде создал проект отделки парижской галереи С. Бинга «Ар нуво», название которой (уже использованное в бельгийский журнал«L’Art Moderne» в 1880-е годы) стало одним из наименований нового стиля; для его творчества характерны осознание первостепенной значимости архитектуры, подчиняющей себе другие искусства, и ориентация на наследие средне-векового и народного искусства. Влиянием идей Э. Виолле-ле-Дюка, апологета готики, отмечено творчество ряда крупнейших мастеров Модерна в разных странах - В. Ортa, ван де Велде, Э. Гимара, А. Гауди, Х.П. Берлаге.
Архитектура Модерн в поисках единства конструктивного и художественного начал вводила свободную, функционально обоснованную планировку, применяла каркасные конструкции, разнообразные, в т. ч. новые, строительные и отделочные материалы (железобетон, стекло, кованый металл, необработанный камень, изразцы, фанера, холст). Свободно размещая в пространстве здания с различно оформленными фасадами, архитекторы Модерна восставали против симметрии и регулярных норм градостроительства. Богатейшие возможности формообразования, предоставленные новой техникой, они использовали для создания подчёркнуто индивидуализированного образного строя; здание и его конструктивные элементы получали декоративное и символически-образное осмысление. Наряду со стремлением к необычным живописным эффектам, динамикой и текучей пластичностью масс, уподоблением архитектурных форм органиченными природным явлениям (работы А. Гауди, В. Орта, Э. Гимара; А. Энделя, Б. Панкока, Р. Риммершмидта, Б. Пауля в Германии; Дж. Соммаруги, К. Бугатти, А. Кампанини в Италии, и др.), неприятием геометризма («прямая линия мертва», по выражению Х.К. ван де Велде), существовала и тенденция «рационального» Модерна.
Тяготение к геометрической правильности больших, спокойных плоскостей, к строгости, порой даже пуризму (ряд построек Ч.Р. Макинтоша и др.), получило теоретическое обоснование в книге «Современная архитектура» (1895 год) О. Вагнера. Идеи Вагнера получили своеобразное развитие в творчестве его учеников - Й. Хофмана и Й. Ольбриха в Австрии, М. Фабиани в Австрии и Словении, Я. Котеры в Чехии, Й. Плечника в Словении, а также О. Перре и Г. Перре во Франции, Г. Мутезиуса, А. Месселя, Г. Тессенова и П. Беренса в Германии и др.
Некоторые архитекторы начала XX века предвосхищали во многом функционализм, стремились выявить каркасную структуру здания, подчеркнуть тектонику масс и объёмов (ряд сооружений Вагнера, Беренса и др.). Важное место в Модерне занимало стилевое направление, развивавшееся в русле национального романтизма; среди его образцов - архитектура так называемого северного Модерна (Элиель Сааринен, Г. Гезеллиус, А.Э. Линдгрен, Л. Сонк в Финляндии; К. Вестман, Р. Эстберг в Швеции; М. Нюроп в Дании; Э.Э. Лехнер в Венгрии).
Основным выразительным средством в стиле Модерн является орнамент, который не только украшает произведение, но и формирует его композиционную структуру. В интерьерах бельгийских архитекторов изящные линейные плетения, подвижные растительные узоры покрывают стены, полы и потолки, концентрируются в местах их сопряжения, объединяя архитектурные плоскости и активизируя пространство. В бесконечно текущих, чувственно-сочных линиях декора сокрыт символический смысл, в них сочетается изобразительное с отвлечённым, одухотворённое с вещным.
У мастеров венского Модерна (Й. Хофмана, Й. Ольбриха), в работах шотландских группы «Четверо» во главе с Ч.Р. Макинтошем строго геометричный орнамент варьирует мотивы круга и квадрата. Несмотря на провозглашённый отказ от подражания историческим стилям, мастера Модерна использовали линейный строй японской гравюры, стилизованную орнаментику мавританского искусства (преимущественно зодчие Каталонии - А. Гауди, Л. Доменек-и-Монтанер и Дж. Пуч-и-Кадафальк), растительные узоры эгейского искусства и готики, элементы декоративных композиций барокко, рококо, ампира.
Развитие Модерна в живописи, скульптуре и сценографии во многом предопределили установки литературного символизма, тяготевшего к мифотворчеству и повлиявшего на иконографию Модерн.Среди крупнейших живописцев и скульпторов конца XIX - начала XX веков нет ни одного, творчество которого полностью вмещалось бы в рамки эстетических и типовых особенностей Модерна.
Картины и панно модерна рассматривались как элементы интерьера, его пространственной и эмоциональной организации. Поэтому декоративность стала одним из главных качеств живописи Модерн. Характерно часто встречающееся в ней парадоксальное сочетание декоративной условности, орнаментальных «ковровых» фонов и вылепленных со скульптурной чёткостью и осязаемостью фигур и лиц первого плана (Г. Климт в Австрии, Ф. Кнопф в Бельгии и др.).
Выразительность живописи достигалась сочетанием больших цветовых плоскостей (художники группы «Наби» во Франции, Э. Мунк в Норвегии), тонко нюансированной монохромией. Поэтика символизма обусловила интерес к символике линии и цвета, к темам мировой скорби, смерти, эротики, к миру тайны, сна, легенды, сказки. В разной степени с Модерн соприкасается творчество многих других живописцев символистского направления: поздний А. Бёклин, Ф. Ходлер и Ф. Валлоттон (Швейцария), М. Клингер, Ф. фон Штук (Германия), П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек, О. Редон и художники группы «Наби» (Франция), Г. Кини (Италия), Я. Тороп (Нидерланды), А. Галлен-Каллела (Финляндия), Я. Прейслер, С. Выспяньский, В. Войткевич, Э. Окунь (Польша), Й. Риппль- Ронаи и А. Кёрёшфой-Криш (Венгрия) и др.; некоторые из них занимались монументальной живописью в содружестве с зодчими Модерна.
В области скульптуры несомненное влияние модерна испытали О. Роден, П. Рош, А. Майоль (Франция), М. Клингер, В. Лембрук, Г. Кольбе, Г. Обрист (Германия), Ж. Минне (Бельгия), М. Россо (Италия). В искусстве витража работали Э. Грассе (Франция), А. Муха (Чехия) и др.
Динамика и текучесть формы и силуэта характерны как для скульптуры, так и для произведений декоративно-прикладного искусства модерн, уподобляющихся феноменам природы с их органиченными внутренними силами: керамические и железные изделия А. Гауди; металлические ограды метро Э. Гимара, стеклянные изделия Э. Галле и Л. Тиффани, бытовые предметы французских мастеров Р.Ф. Ларша, А. Шарпантье, Э. Грассе; ювелирные украшения и другие изделия Р. Лалика и фирмы Картье; дизайн мебели Галле, Гимара, Л. Мажореля, Ж. Хёнтшеля во Франции, также Х.К. ван де Велде, А. Гауди, Ч. Войзи, Ч.Р. Макинтоша, П. Беренса, Й. Хофмана, Ф. Брэнгвина и др.
Своеобразной реакцией на декоративизм модерна стало творчество таких значительных мастеров эпохи (испытавших в начале творческого пути влияние Л.Г. Салливена), как А. Лоз (Австрия) и один из основоположников органической архитектуры Ф.Л. Райт (США). В 1907 году в Мюнхене был основан «Немецкий Веркбунд» - объединение архитекторов, художников декоративного искусства и промышленников; оно как бы утверждало преемственность по отношению к «рациональному» Модерну зодчества и искусства Новейшего времени: в деятельности этого объединения, помимо мастеров модерна (Х.К. ван де Велде, Г. Мутезиус, Р. Риммершмидт, П. Беренс, Й. Хофман и др.), участвовали В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер Роэ.
В футуристических проектах А. Сант-Элиа и сооружениях архитектурного экспрессионизма первой половины XX века можно видеть влияние органичности форм модерна. Но по своей сути модерн является завершающей стадией «исторического» развития архитектуры, осваивавшей опыт зодчества прошлого (в отличие от пришедшей ему на смену «внеисторической» архитектуры модернизма), и его наследие отражено в «традиционной» линии архитектуры XX века - неоклассицизме, ар деко, постмодернизме и др.
В России картина развития модерна отличается многоликостью. Здесь также получили широкое распространение национально-романтические варианты модерна, его интернациональные «современные» разновидности в версиях, родственных франко-бельгийскому, шотландско-австрийскому и скандинавскому модерну, а также самобытный вариант «рационального» модерна, полностью свободный от исторических аллюзий либо отмеченный использованием элементов классицизма.
Предшественником этого направления стал кирпичный стиль, применявшийся чаще всего в утилитарном строительстве (фабрично-заводские сооружения, земские больницы и т. п.). «Рациональный» вариант модерна смыкается с одновременно развивавшимся неоклассицизмом, представленным в России в силу ряда причин много полнее, чем в древне европейских странах. Ещё одна особенность, отличающая Россию, состояла в том, что стилевые поиски были сосредоточены в первую очередь в двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге.
Зарождение русского модерна связано с деятельностью мастеров Абрамцевского художественного кружка (В.М. Васнецов, А.М. Васнецов, В.А. Серов, В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова, К.А. Коровин и др.; также наиболее универсальный из мастеров этого круга - М.А. Врубель), мастерских Талашкино (Н.К. Рерих, С.В. Малютин и др.), позднее - художественные объединения «Мир искусства».
Мастера «Мира искусства», помимо одноименного журнала, организовали две выставки в Санкт-Петербурге и Москве: «Современное искусство» и «Выставка архитектуры и художественной промышленности нового стиля» (обе 1902-1903 годы).
Национально-романтическая версия модерна в зодчестве, прикладном иск-ве и живописи (монументальной и станковой) известна под названием неорусского стиля. «Рациональный» модерн и «классические» традиции проявились в деловых и конторских сооружениях, зданиях банков, доходных домов в обеих столицах. Построенный по проекту Ф.О. Шехтеля Ярославский вокзал в Москве (1902-1904 годы) - одно из ярких гражданских сооружений неорусского стиля, в то время как его интерьеры, лишённые исторической реминисценций, отличаются последовательно рациональной трактовкой форм. Спроектированные им доходные дома с равным основанием можно отнести к «рациональному» модерну и неоклассицизму, также и к «средневековому», романтическому направлению.
Среди других архитекторов модерна - работавшие в Москве Л.Н. Кекушев, И.С. Кузнецов, И.А. Иванов-Шиц, Г.И. Макаев, И.А. Фомин, английский архитектор В.Ф. Валькот; петербургского мастера Ф.И. Лидваль, Н.В. Васильев, А.Ф. Бубырь, М.С. Лялевич, Р.Ф. Мельцер. Своеобразным явлением русской архитектуры следует считать появление архитекторов, занятых преимущественно проектированием церковных зданий: И.Е. Бондаренко, В.А. Покровский, А.В. Щусев (автор проекта Марфо-Мариинской обители) и др.
Среди мастеров российского изобразительного искусства и сценографии, сближавшихся с модерном, - М.А. Врубель, художники-«мирискусники», В.Э. Борисов-Мусатов, скульпторы П.П. Трубецкой, А.С. Голубкина, модельер Н.П. Ламанова.
Дополнительная литература:
Schmalenbach F. Jugendstil. Ein Beitrag zu Theorie und Geschichte der Flächenkunst. Würzburg, 1935. Bern, 1981;
Schmutzler R. Art Nouveau – Jugendstil. Stuttg., 1962;
Hofstätter H.H. Geschichte der europäischen Jugendstilmalerei. K ̈oln, 1963;
Guerrand R.H. Art Nouveau en Europe. P., 1965;
Barilli R. Il Liberty. Mil., 1966;
Pevsner N. The sources of modern architecture and design. L., 1969;
Борисова Е.А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX – начала XX в. М., 1971;
Bossaglia R. Le mobilier Art Nouveau. P., 1972;
Hamann R., Hermand J. Stilkunst um 1900. 2. Aufl. Münch., 1975;
Турчин В.С. Социальные и эстетические противоречия стиля модерн // Вестник МГУ. Сер. 5. История. 1977. № 6;
Johnson D. American Art Nouveau. N. Y., 1979;
Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. М., 1979;
Ahlers-Hestermann F. Stilwende. Aufbruch der Jugend um 1900. Fr./M., 1981;
Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910-х гг. 2-е изд. М., 1982;
Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX в. в России. М., 1986;
Wallis M. Jugendstil. Dresden, 1982;
Sterner G. Art Nouveau, an art of transition. Woodbury, 1982;
Levy M. Liberty style. N. Y., 1986;
Берсенева А.А. Европейский модерн: венская архитектурная школа. Екатеринбург, 1991;
Берсенева А.А. Архитектура модерна. Екатеринбург, 1992;
Calloway S. Liberty of London: masters of style & decoration. Boston, 1992;
Борисова Е.А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. 2-е изд. М., 1994;
Горюнов В.С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. СПб., 1994;
Duncan A. Art Nouveau. N. Y., 1994;
Володина Т.И. Модерн: проблемы синтеза // Художественные модели мироздания. М., 1997. Кн. 1;
Masini L.V. Art Nouveau. Firenze, 2000;
Нащокина М.В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000;
Нащокина М.В. Московский модерн. 2-е изд. М., 2005;
Escritt S. Art Nouveau. L., 2000;
Art Nouveau / Ed. J. Miller a. o. L.; N. Y., 2000;
Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001;
Tschudi-Madsen S. Art Nouveau style. Mineola, 2002.