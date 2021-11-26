МИРБО ОКТАВ

МИРБО ОКТАВ - французский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. По­сле окон­ча­ния ие­зу­ит­ско­го кол­ле­жа в городе Ван (1867 год) пе­ре­ехал в Па­риж . Ра­бо­тал жур­на­ли­стом, те­ат­раль­ным кри­ти­ком, иг­рал на бир­же. Был из­вес­тен как за­яд­лый опио­ман. В 1890-х годах сбли­зил­ся с анар­хи­ста­ми . Во вре­мя Дрей­фу­са де­ла вы­сту­пал в под­держ­ку Э. Зо­ля, рез­ко об­ли­чая французкие вла­сти.

Де­бю­ти­ро­вал книгой рас­ска­зов «Пись­ма из мо­ей хи­жи­ны» («Lettres de ma chau­mière», 1886 год), жи­во­пи­сую­щей убо­гий быт французских кре­сть­ян. В цен­тре твор­че­ст­ва Мирбо, вы­дер­жан­но­го в тра­ди­ци­ях на­ту­ра­лиз­ма , - скру­пу­лёз­ное опи­са­ние по­ро­ков и язв об­ще­ст­ва: ро­ма­ны «Гол­гофа» («Le Calvaire», 1886 год, русский перевод 1908 года), «Аб­бат Жюль» («L’abbé Jules», 1888 год, русский перевод 1907 года), «Се­ба­сть­ян Рок» («Sébastien Roch», 1890 год, русский перевод 1907 года), пье­сы «Дур­ные пас­ты­ри» («Les mauvais bergers», 1897 год, рус. пер. 1900), «Де­ла есть де­ла» («Les affaires sont les affaires», 1903; в русском переводе 1903 года – «Власть де­нег»; ста­ви­лась в Рос­сии так­же под названием «Ра­бы на­жи­вы»). Боль­шой ус­пех имел ро­ман «Сад пы­ток и смер­ти» («Le jardin des supplices», 1899 год, русский перевод 1907 года), где Мирбо раз­мыш­лял о зле, ли­це­ме­рии и на­си­лии как ос­но­ва­ни­ях че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва. Ав­тор рас­ска­зов, пу­те­вых за­ме­ток, об­шир­ной пе­ре­пис­ки, ис­кус­ст­во­ведческих ста­тей. Про­из­ве­де­ния Мирбо поль­зо­ва­лись из­вест­но­стью в Рос­сии в начале XX века.

Сочинения:

Гол­го­фа. Таш., 1993;

Œuvre romanesque. P., 2000-2001. Vol. 1-3.