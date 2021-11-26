МИНКУС ЛЮДВИГ
МИНКУС ЛЮДВИГ (настоящее имя Алоизий Людвиг) - скрипач, композитор.
Учился в Венской консерватории. С 1846 года работал как скрипач и дирижёр в Париже. С 1853 года жил в России, до 1855 года капельмейстер крепостного оркестра князя Н.Б. Юсупова в Санкт-Петербурге. В 1856-1861 годах скрипач оркестра, одновременно дирижёр Итальянской труппы московского Большого театра. В 1862-1872 годах инспектор оркестров Московских императорских театров. В 1860-е годы сотрудничал с балетмейстером А. Сен-Леоном. С постановки одного из самых знаменитых балетов Минкуса - «Дон Кихот» (1869 год, Москва) началось сотрудничество Минкуса с балетмейстером М.И. Петипа, продолжившееся в 1870-1880-е годы. В 1866-1872 годы профессор Московская консерватории. В 1872 году переведён в Санкт-Петербург, служил в Дирекции императорских театров в должности «композитора балетной музыки» до 1886 года. Автор музыки к балетам «Пахита» (совместно с Э.М. Дельдевезом, 1846 год), «Ручей» (совместно с Л. Делибом, 1866 год; оба - Париж), «Золотая рыбка» (1867 год), «Баядерка» (1877 год), «Млада» (1879 год; все - Санкт-Петербург) и многих других. Сочинял также этюды и пьесы для скрипки. В 1892 году вернулся в Вену, жил на пенсию Дирекции российских императорских театров.